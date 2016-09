Steaua Bucureşti joacă astăzi cu Osmanlispor; Turcii au fost în acest sezon la Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.09.2016 14:00

Steaua a avut parte de un start bun de sezon, cu şapte partide fără înfrângere în Liga 1, şi vrea să continue pe aceeaşi linie şi în Grupa L a UEFA Europa League.



Roş-albaştrii vor juca diseară, la Ankara, de la ora 22:00, primul meci din actuala ediţie a EL contra turcilor de la Osmanlispor. Partida este considerată una extrem de importantă de către Laurenţiu Reghecampf.



Osmanlispor a eliminat Zimbru din turul al doilea al Ligii Europa în acest sezon. La Chişinău, Zimbru a reuşit un rezultat neaşteptat de bun, scor 2-2, însă la Ankara moldovenii au fost învinşi cu 5-0.



”Pentru noi începe o perioadă foarte importantă. Am venit să câştigăm, dar şi o remiză ar fi un rezultat pozitiv, pentru că Villarreal e favorita grupei. Pe hârtie, noi ne batem pentru locul doi cu Osmanlispor. Sper foarte mult să ne calificăm din grupă şi să avem posibilitatea să jucăm iarăşi în primăvara europeană. Va fi un meci foarte greu. Este o echipă care nu are experienţa noastră şi mă refer la experienţa internaţională. Probabil ei au jucători foarte buni, care au jucat la un nivel foarte înalt şi au avut meciuri de acest gen, dar ca echipă nu au experienţa pe care noi o avem.

Ei au o echipă destul de ofensivă. Se bazează foarte mult pe explozia unor jucători din bandă şi pe tehnica unor jucători de la mijloc”, a spus Laurenţiu Reghecampf, la conferinţa oficială de presă, de dinaintea confruntării.



Partida dintre Steaua şi Osmanlispor se va disputa joi, 15 septembrie, de la ora 22:05 şi va fi în format live text pe www.digisport.ro şi m.digisport.ro.



Steliştii vor avea o misiune dificilă în plus şi prin faptul că-l vor avea adversar chiar pe Raul Rusescu, unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei în perioada în care atacantul a îmbrăcat tricoul roş-albastru. Rusescu este anunţat titular.



Una peste alta, Steaua şi-a propus o nouă calificare de faza grupelor, mai ales că are 4 calificări din 8 în primăvara Europa League.