Surpriză în finala US Open: Novak Djokovici, învins de Stan Wawrinka

Sursa: Digi24 Foto: usopen.org 12.09.2016 07:54

Elveţianul Stan Wawrinka, nr. 3 mondial, a profitat de o accidentare suferită de liderul Novak Djokovici şi a câştigat, duminică seara, finala de la US Open în patru seturi, 6-7(1), 6-4, 7-5, 6-3, după aproape patru ore de joc. Este primul titlu la US Open obţinut de jucătorul în vârstă de 31 de ani şi al treilea turneu de Grand Slam din carieră pe care îl câştigă.



Este a treia oară când elveţianul reuşeşte să-l bată pe nr.1 mondial, după sferturile de finală din 2014 de la Australian Open şi finala din 2015 de la Roland Garros.



„N-am fost suficient de calm în momentele importante”, a spus după meci Novak Djokovici care, în ciuda unor probleme la degetele picioarelor - pentru care a fost nevoie de intervenţia medicului - a preferat să laude jocul adversarului şi să se privească pe sine autocritic.



Djokovici a ratat astfel un al treilea titlu de Grand Slam obţinut în acest an, după victoriile din Australia şi Franţa.



În mare formă, Wawrinka a câştigat la US Open a 11-a finală consecutivă, o performanţă remarcabilă. Elveţianul a fost mai bun în momentele cele mai importante ale unui meci cu adevărat spectaculos.



Victoria de la US Open îi aduce lui Stan Wawrinka un consistent premiu de 3,5 milioane de dolari. Elveţianului îi mai lipseşte doar un titlu - la Wimbledon - pentru a-şi completa galeria de victorii in turnee de Grand Slam.