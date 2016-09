Jucătoarele de tenis importante continuă anul 2016 cu competiţiile din circuitul asiatic

Sezonul 2016 continuă pentru Simona Halep (5 WTA) cu un circuit asiatic de toamnă complet: turneele de la Tokyo (Japonia, categoria Premier), Wuhan (China, categoria Premier 5) şi Beijing (China, categoria Premier Mandatory) o au pe constănţeancă pe lista jucătoarelor care şi-au confirmat prezenţa.



Numărul 5 WTA atacă ultima parte a calendarului cu biletul pentru finala sezonului, de la Singapore, aproape adjudecat, potrivit WTA Info. Halep are 40 de victorii în sezon, din 54 de meciuri, iar zestrea de 4.259 puncte pe 2016, de la finalul ultimului turneu de Grand Slam, o plasează pe locul 3 în clasamentul acestui an, la doar 71 de puncte de baremul care ar fi calificat-o deja matematic, la WTA Finals.



Competiţia de la Tokyo debutează pe 19 septembrie şi se încheie pe 25 septembrie, iar sportiva pregătită de Darren Cahill este cotată cu şansa a treia la trofeu, după Garbine Muguruza (3 WTA) şi Agnieszka Radwanska (4 WTA).



Halep ar trebui să serbeze împlinirea a 25 de ani în China, la Wuhan. Pe lista înscriselor la turneul din săptămâna 25 septembrie – 1 octombrie se află noul lider mondial - Angelique Kerber, Serena Williams, Petra Kvitova, campioana în exerciţiu - Venus Williams, dar şi daneza Caroline Wozniacki, semifinalistă la US Open, cea care, potrivit site-ului oficial al competiţiei, a acceptat o invitaţie de ultim moment din partea organizatorilor.



China Open (1-9 octombrie) este punctul culminant al sezonului asiatic, cu tabloul cel mai încărcat, singura absenţă notabilă cunoscută la acest moment fiind cea a bielorusei Victoria Azarenka (11 WTA).



Simona Halep a reuşit o singură dată în carieră să strălucească şi să lege evoluţii consistente în ultima parte a sezonului, ulterioară US Open-ului. În 2013, anul care a pus-o pe Halep pe harta performanţei în tenis cu primele şase trofee, constănţeanca a reuşit 11 victorii în partidele din sezonul de toamnă, adjudecându-şi două trofee, la Moscova şi Sofia. În 2014, Simona a obţinut şase victorii (dintre care trei în China, la Beijing), iar în 2015 – patru victorii (trei dintre ele în China, în două turnee).