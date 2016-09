Angelique Kerber a câştigat US Open şi a detronat-o de la şefia tenisului feminin mondial pe Serena Williams

11.09.2016

Angelique Kerber a câştigat al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după ce s-a impus în finala de la US Open în faţa cehoaicei Karolina Pliskova.



Jucătoarea din Germania, care începând de luni va fi noul număr 1 mondial, detronând-o pe Serena Williams, a câştigat în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-4, după 2 ore şi 7 minute de joc.



Kerber a devenit, astfel, prima jucătoare din Germania care se impune la New York dupăSteffi Graf, în 1996. Tot Graf a fost şi ultimul lider WTA din Germania.



"Este uimitor. Am câştigat al doilea Grand Slam în acest an. Este cel mai bun an din cariera mea. Visul meu a devenit realitate în acest an", a spus Kerber, la finalul meciului.



Sportiva de 28 de ani a început şi a încheiat anul cu un titlu de Grand Slam, în ianuarie reuşind să câştige la Melbourne, în Openul Australiei.



În urma acestei victorii, Angelique Kerber a intrat în posesia unui cec de 3,5 milioane de dolari şi a 2.000 puncte WTA.



Prin urcarea pe primul loc în clasamentul WTA, Kerber devine cea mai bătrână jucătoare care ajunge în această poziţie, la 28 de ani şi 238 de zile.



Pliskova va rămâne pe locul 6 în clasamentul mondial. Dacă ar fi câştigat finala, de luni ea ar fi depăşit-o pe ocupanta poziţiei a 5-a, românca Simona Halep, eliminată în sferturi de Serena Williams.



"Am făcut o treabă bună. A fost prima mea finală şi a fost una strânsă. Ea are mai multă experienţă în astfel de meciuri şi probabil că asta a fost decisiv", a spus Pliskova.