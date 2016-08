Liga Campionilor îşi va pierde tradiţionala oră de start ale meciurilor; Partidele nu vor mai începe de la 21:45 din 2018

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 01.09.2016 16:45

2016 pare a fi anul schimbării pentru Champions League, cea mai importantă competiţie inter-cluburi din lume. Ieri, la Nyon, la o întrunire UEFA, s-a discutat despre posibilitatea ca, în viitorul apropiat, în competiţiile desfăşurate sub egida forului continental (Euro, Europa League şi Champions League) să nu mai existe prelungiri.



Forul continental e la ora modificărilor importante. Acum o săptămână a anunţat că, din 2018, primele patru naţiuni ale Europei, ca şi coeficient (în prezent Spania, Anglia, Germania şi Italia), vor avea patru echipe calificate direct în grupele Ligii Campionilor peste doi ani. În stabilirea coeficientului formaţiilor se va ţine cont şi de performanţele istorice în cupele europene ale fiecărei grupări.



Zilele trecute s-a mai anunţat o schimbare importantă, în sensul că din stagiunea 2018-2019, orele de disputare ale partidelor vor fi diferite: Deşi de la apariţia competiţiei, în 1992, ora 21:45 a fost unul din simbolurile Champions League, aceasta va rămâne doar o amintire. Partidele se vor disputa, în noul format, de la orele 20:00 şi 22:00 (ora Moldovei), marţea şi miercurea.



Acum UEFA are un nou proiect, unul dintre partizanii săi fiind legendarul Sir Alex Ferguson. Concret, oficialii îşi doresc ca în toate competiţiile desfăşurate sub oblăduirea forului continental, în fazele eliminatorii, în caz de egalitate, să se treacă direct la penalty-uri, după modelul Copei Libertadores.



"Nu cred să vrea cineva să urmărească un meci în care jucătorii se plimbă pe teren în reprizele de prelungiri. Mereu am crezut că trecerea directă la executarea penalty-urilor ar fi cel mai bun lucru în caz de egalitate. Aţi văzut în finala Champions League jucători mergând pe teren", a declarat Ferguson.



Antrenorii prezenţi la întrunire s-au opus, considerând că această regulă nu îşi are rostul, însă, judecând după cât de încărcat este sezonul pentru toate echipele, s-ar putea ajunge în curând la un acord privind această modificare.



La întrunirea de la Nyon au fost prezenţi o serie de antrenori mari din Europa, printre care şi Mircea Lucescu.