Astăzi este ultima zi de transferuri în cele mai puternice campionate ale Europei; Lista fotbaliştilor achiziţionaţi

31 august e şi în acest an ultima zi în care cluburile din campionatele de top din Europa pot efectua transferuri pentru noul sezon. Perioada de transferuri în cele mai importante campionate ale Europei - La Liga, Serie A TIM, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 - se va încheia pe 31 august, la miezul nopţii, orele locale. Excepţia o reprezintă Italia, unde se pot face transferuri până pe 31 august, ora 23:00.



De altfel, în majoritatea ligilor de pe continent, mercato se încheie în seara de 31 august. Excepţie fac campionatele din Suedia (11 august) şi Norvegia (17 august), în timp ce în Bosnia s-au putut face transferuri doar până pe 23 iulie.



Tot la capitolul excepţii intră şi Liga 1, unde se pot face transferuri până pe data de 5 septembrie, aşa cum a anunţat Liga Profesionistă la începutul lunii iunie.



Miercuri, 31 august



Samir Nasri (28 de ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Sevilla, sub formă de împrumut pentru 1 an.



Joe Hart (29 de ani, portar) - de la Manchester City la Torino, sub formă de împrumut pentru 1 an.



Wilfried Bony (27 de ani, atacant) - de la Manchester City la Stoke, sub formă de împrumut pentru 1 an.



Juan Munoz (20 de ani, atacant) - de la Sevilla la Zaragoza, sub formă de împrumut pentru 1 an.



Shkodran Mustafi (24 de ani, fundaş central) - de la Valencia la Arsenal, pentru 41 de milioane de euro. A semnat un contract până în 2021.



Valentin Cojocaru (20 de ani, portar) - de la Steaua la Crotone, sub formă de împrumut pentru un an, pentru 250.000 de euro şi opţiune de cumpărare pentru încă 750.000 de euro.



Yugurtha Hamroun (27 de ani, mijlocaş) - de la Steaua la Al Sadd, sub formă de împrumut pentru un sezon, pentru un milion de euro şi cu opţiune de cumpărare definitivă pentru un milion de euro. DETALII



Kyriakos Papadopoulos (24 de ani, fundaş central) - de la Bayer Leverkusen la Red Bull Leipzig, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Dan Nistor (28 de ani, mijlocaş) - la Dinamo, liber de contract după despărţirea de Pandurii. A semnat un contract până în 2018. DETALII



Yehven Konoplyanka (26 de ani, extremă) - de la Sevilla la Schalke 04, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu obligaţie de cumpărare.



Ioan Filip (27 de ani, mijlocaş) - de la FC Viitorul la Debrecen, pentru 100.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Fabian Gmeier (19 ani, fundaş dreapta) - la NEC Nijmegen, liber de contract după despărţirea de VfB Stuttgart. A semnat pe doi ani.



Richard Steaman (29 de ani, fundaş central) - de la Fulham la Wolverhampton, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Abdul Khalili (24 de ani, mijlocaş) - de la Mersin la Genclerbiligi, pentru 350.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Alaixys Romao (32 de ani, mijlocaş) - la Olympiacos, liber de contract după despărţirea de Olympique Marseille.



Caner Erkin (27 de ani, fundaş stânga) - de la Inter Milano la Beşiktaş Istanbul, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Kolbeinn Sigthorsson (26 de ani, atacant) - de la Nantes la Galatasaray Istanbul, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Alfie Mawson (22 de ani, fundaş central) - de la Barnsley la Swansea, pentru 5,87 milioane de euro. A semnat un contract pe 4 ani.



Will Keane (23 de ani, atacant) - de la manchester United la Hull City, pentru 1,2 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Anaitz Arbilla (29 de ani, fundaş dreapta) - de la Espanyol Barcelona la Eibar, pentru 700.000 de euro. A semnat până în 2019.



Adam Armstrong (19 ani, atacant) - de la Newcastle United la Barnsley, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Calum Chambers (21 de ani, fundaş) - de la Arsenal Londra la Middlesbrough, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Kenedy (20 de ani, fundaş stânga) - de la Chelsea la Watford, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Marţi, 30 august



Gabriel "Gabigol" Barbosa (20 de ani, atacant) - de la Santos la Inter Milano, pentru 25 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Munir El Haddadi (20 de ani, atacant) - de la FC Barcelona la Valencia, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare. - DETALII



Paco Alcacer (23 de ani, atacant) - de la Valencia la FC Barcelona, pentru 30 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Lucas Perez (27 de ani, atacant) - de la Deportivo La Coruna la Arsenal, pentru 20 de milioane de euro.



Franco Brienza (37 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Bologna la Bari. A semnat pe 2 ani.



Hakim Ziyech (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Twente la Ajax, pentru 11 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Loic Remy (29 de ani, atacant) - de la Chelsea la Crystal Palace, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Tomas Rosicky (35 de ani, mijlocaş) - de la Arsenal la Sparta Praga, liber de contract. A semnat pentru un an.



Wagner Love (32 de ani, atacant) - de la Monaco la Alanyaspor, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Steven Moreira (22 de ani, fundaş lateral) - de la Rennes la Lorient. A semnat pe 4 ani.



Idrissa Sylla (25 de ani, atacant) - de la Anderlecht la QPR, pentru 2 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Adrian Mariappa (29 de ani, fundaş central) - de la Crystal Palace la Watford, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Luca Marrone (26 de ani, mijlocaş) - de la Juventus la Zulte Waregem, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ryan Mason (25 de ani, mijlocaş) - de la Tottenham la Hull City, pentru 11,75 milioane euro. A semnat pe 5 ani.



Deian Boldor (21 de ani, fundaş central) - de la Bologna la Verona, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Tim Matavz (27 de ani, atacant) - de la Augsburg la Nurnberg, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jonathan Kodjia (26 de ani, atacant) - de la Bristol City la Aston Villa, pentru 17,6 milioane euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Ibrahim Rabiu (25 de ani, mijlocaş) - de la AS Trencin la Gent. A semnat pe 3 ani.



Tino-Sven Susic (24 de ani, mijlocaş) - de la Hajduk Split la Genk, pentru 2 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Nelson Oliveira (25 de ani, atacant) - de la Benfica la Norwich, pentru 7 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Massimo Bruno (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la RB Leipzig la Anderlecht, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jeremain Lens (28 de ani, atacant) - de la Sunderland la Fenerbahce, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jan Kliment (22 de ani, atacant) - de la Stuttgart la Bronby, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Benjamin Pavard (20 de ani, fundaş central) - de la Lille la Stuttgart. A semnat pe 4 ani.



Ryu Seung-Woo (22 de ani, atacant) - de la Bayer Leverkusen la Ferencvaros, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jussie (32 de ani, atacant) - de la Bordeaux la Atletico Paranaense, liber de contract.



Amir Natcho (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la CSKA Moscova la FC Krasnodar, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Patrick Bamford (22 de ani, atacant) - de la Chelsea la Burnley, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Vidar Kjartansson (26 de ani, atacant) - de la Malmo la Maccabi Tel Aviv, pentru 1,75 milioane euro. A semnat pe 4 ani.



Mariusz Stepinski (21 de ani, atacant) - de la Ruch Chorzow la Nantes. A semnat pe 4 ani.



Sven Kums (28 de ani, mijlocaş) - de la Gent la Udinese, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Stefano Okaka (27 de ani, atacant) - de la Anderlecht la Watford. A semnat pe 5 ani.



Luni, 29 august



Sofiane Boufal (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Lille la Southampton, pentru 21 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Nano (21 de ani, atacant) - de la Tenerife la Eibar, pentru 3 200 000 de euro. A semnat pe cinci ani.



Bruno Zuculini (23 de ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Rayo Vallecano, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Davide Petrucci (24 de ani, mijlocaş) - de la CFR Cluj la Rizespor. A semnat pe trei ani.



Roman Bezjak (27 de ani, atacant) - de la Rijeka la Darmstadt.



Pierre Bengtsson (28 de ani, fundaş stânga) - de la Mainz la Bastia, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Rajko Brezancic (27 de ani, fundaş stânga) - de la Alkmaar la Huesca. A sosit gratis şi a semnat pe un an.



Marko Rog (21 de ani, mijlocaş central ofensiv) - de la Dinamo Zagreb la Napoli pentru 13 milioane de euro. A semnat pe cinci ani.



Stanley Amuzi (20 de ani, fundaş stânga) - de la Olhanense la Sampdoria, liber de contract.



Nacer Chadli (27 de ani, mijlocaş stânga) - de la Tottenham la West Bromwich, pentru 15 200 000 de euro. A semnat pe patru ani.



Mauricio (27 de ani, fundaş central) - de la Lazio la Spartak Moscova, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Nicolae Stanciu (23 de ani, mijlocaş central ofensiv) - de la Steaua la Anderlecht pentru 7,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani.



Samuel Armenteros (26 de ani, atacant) - de la Qarabag la Heracles Almelo, liber de contract. A semnat pe un an.



Niko Datkovic (23 de ani, fundaş central) - de la Rijeka la Spezia.



Alessandro Diamanti (33 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Guangzhou la Palermo, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Bruno Henrique (26 de ani, mijlocaş) - de la Corinthians la Palermo. A semnat pe 4 ani.



Joleon Lescott (34 de ani, fundaş central) - de la Aston Villa la AEK Atena, liber de contract.



Luc Castaignos (23 de ani, atacant) - de la Eintracht la Sporting Lisabona, pentru 2,5 milioane euro. A semnat pe 3 ani.



Marko Pajac (23 de ani, mijlocaş) - de la Cagliari la Benevento, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Andrea Rossi (29 de ani, fundaş lateral) - de la Pescara la Bresci, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Jaime Baez (21 de ani, atacant) - de la Fiorentina la Spezia, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Duminică, 28 august



Oliver Burke (19 ani, mijlocaş) - de la Nottingham Forest la Leipzig, pentru 12 milioane de euro. A semnat până în 2021



Achraf Lazaar (24 de ani, fundaş dreapta) - de la Palermo la Newcastle, pentru 3,5 milioane de euro. A semnat până în 2021



Bas Dost (27 de ani, atacant) - de la Wolfsburg la Sporting Lisabona. A semnat până în 2020



Joao Mario (23 de ani, mijlocaş) - de la Sporting Lisabona la Inter Milano, pentru 40 de milioane de euro+5 bonus. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Simone Zaza (25 de ani, atacant) - de la Juventus la West Ham United, împrumut pe un sezon pentru 5 milioane de euro cu obligativitate de cumpărare în schimbul a 20 de milioane+3 bonus.



Giuseppe Rossi (29 de ani, atacant) - de la Fiorentina la Celta Vigo, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Bernardo (21 de ani, mijlocaş) - de la RB Salzburg la RB Leipzig. A semnat pe 5 ani.



Daryl Murphy (33 de ani, atacant) - de la Ipswich la Newcastle. A semnat pe 2 ani.



Karim Laribi (25 de ani, mijlocaş) - de la Sassuolo la Cesena, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Matej Vydra (24 de ani, atacant) - de la Watford la Derby County, pentru 9,4 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Lazaros Christodoulopoulos (29 de ani, mijlocaş) - de la Verona la AEK Atena. A semnat pe 2 ani.



Sâmbătă, 27 august



Sebastian Cristoforo (23 de ani, mijlocaş) - de la Sevilla la Fiorentina. A venit sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare pentru 2,5 milioane de euro



Mario Pasalic (21 de ani, mijlocaş) - de la Chelsea la AC Milan. A venit sub formă de împrumut



Vincent Aboubakar (24 de ani, atacant) - de la Porto la Beşiktaş. A venit sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare



Amadou Diawara (19 ani, mijlocaş) - de la Bologna la Napoli, pentru 14,4 milioane de euro.



Naldo (28 de ani, fundaş central) - de la Sporting Lisabona la FK Krasnodar. A semnat un contract pe 4 ani.



Jonathan de Guzman (28 de ani, mijlocaş) - de la Napoli la Chievo Verona, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de cumpărare.



Stefan Johansen (25 de ani, mijlocaş) - de la Celtic Glasgow la Fulham, pentru 2,3 milioane de euro. A semnat un contract pe 3 ani.



Paul Gladon (24 de ani, atacant) - de la Heracles la Wolverhampton. A semnat un contract pe 3 ani.



Stefan Strandberg (26 de ani, fundaş central) - de la Krasnodar la Hannover 96, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de cumpărare.



Fran Rico (29 de ani, mijlocaş) - de la Granada la Eibar, sub formă de împrumut pentru doi ani.



Baptiste Aloe (22 de ani, fundaş central) - de la Olympique Marseille la Valenciennes, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Luca Crecco (20 de ani, mijlocaş) - de la Lazio la Avellino, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Vineri, 26 august



Salvatore Sirigu (29 de ani, portar) - de la PSG la Sevilla, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Benjamin Stambouli (26 de ani, mijlocaş) - de la PSG la Schalke, pentru 8,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



David Lopez (26 de ani, mijlocaş) - de la Napoli la Espanyol, pentru 4,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Oleksandr Zinchenko (19 ani, mijlocaş ofensiv) - de la Man. City la PSV Eindhoven, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Andreas Pereira (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Man. United la Granada, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Mateusz Klich (26 de ani, mijlocaş) - de la Kaiserslautern la Twente. A semnat pe 3 ani.



Taiwo Awoniyi (19 ani, atacant) - de la Liverpool la NEC Nijmegen, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Erick Cabaco (21 de ani, fundaş central) - de la Nacional la Nancy, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Stuart Taylor (35 de ani, portar) - fără echipă, la Southampton. A semnat pe un an.



Diogo Jota (19 ani, extremă) - de la Atletico la FC Porto, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Yoni Buyens (28 de ani, mijlocaş) - de la Genk la Westerlo, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Tokelo Rantie (25 de ani, atacant) - de la Bournemouth la Genclerbirligi. A semnat pe 2 ani.



Takuma Asano (21 de ani, atacant) - de la Arsenal la Stuttgart, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Sergi Samper (21 de ani, mijlocaş) - de la Barcelona la Granada, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Antonino Ragusa (23 de ani, atacant) - de la Cesena la Sassuolo, pentru 2,3 milioane de euro.



Jonathan Schmid (26 de ani, extremă) - de la Hoffenheim la Augsburg. A semnat pe 4 ani.



Joi, 25 august



Claudio Bravo (33 de ani, portar) - de la Barcelona la Manchester City, pentru 18 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2020. DETALII



Jasper Cillessen (27 de ani, portar) - de la Ajax Amsterdam la Barcelona, pentru 13 milioane de euro. A semnat pe 5 ani. DETALII



Edimilson Fernandes (20 de ani, mijlocaş) - de la Sion la West Ham, pentru 6,5 milioane de euro. A semnat un contract până în 2020.



Darko Brasanac (24 de ani, mijlocaş) - de la Partizan Belgrad la Betis Sevilla, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



DeAndre Yedlin (23 de ani, fundaş lateral) - de la Tottenham la Newcastle, pentru 5,9 milioane de euro.



Douglas (28 de ani, fundaş) - de la Trabzonspor la Sporting Lisabona, pentru 1,3 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Tim Krul (28 de ani, portar) - de la Newcastle la Ajax Amsterdam, sub formă de împrumut pe un sezon.



Daryl Janmaat (27 de ani, fundaş lateral) - de la Newcastle la Watford, pentru 8,835 milioane de euro. A semnat până în 2020.



David Ivan (21 de ani, mijlocaş) - de la Sampdoria la Bari, sub formă de împrumut pe un sezon, cu opţiune de cumpărare şi opţiune de răscumpărare.



Bersant Celina (19 ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Twente, sub formă de împrumut pe un sezon.



Martin Samuelsen (19 ani, mijlocaş) - de la West Ham la Blackburn Rovers, sub formă de împrumut pe un sezon.



Taylor Moore (19 ani, fundaş dreapta) - de la Lens la Bristol City, pentru 1,75 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Stefano Pettinari (24 de ani, atacant) - de la AS Roma la Pescara. A semnat pe 3 ani.



Simone Pepe (32 de ani, mijlocaş) - la Pescara, liber de contract după despărţirea de Juventus Torino. A semnat pe un sezon.



Lorenzo Ariaudo (27 de ani, fundaş central) - de la Sassuolo la Frosinone.



Alberto Aquilani (32 de ani, mijlocaş) - de la Sporting Lisabona la Pescara.



Yacouba Sylla (25 de ani, mijlocaş) - de la Rennes la Montpellier, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Eduardo (33 de ani, portar) - de la Dinamo Zagreb la Chelsea. A semnat pe un sezon.



Andre (25 de ani, atacant) - de la Corinthians la Sporting Lisabona, care a cumpărat 50% din drepturile federative ale jucătorului. A semnat cu Sporting până în 2019.



Oliver Torres (21 de ani, mijlocaş) - de la Atletico Madrid la FC Porto, sub formă de împrumut pe un sezon.



Nabil Bentaleb (21 de ani, mijlocaş) - de la Tottenham la Schalke 04, sub formă de împrumut pe un sezon.



Levin Oztunali (20 de ani, mijlocaş) - de la Bayer Leverkusen la Mainz. A semnat până în 2021.



Nicolai Boilesen (24 de ani, fundaş lateral) - la FC Copenhaga, liber de contract după despărţirea de Ajax Amsterdam. A semnat până în 2020.



Javier Manquillo (22 de ani, fundaş lateral) - de la Atletico Madrid la Sunderland, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Mamadou Kone (24 de ani, atacant) - de la Racing la Leganes, pentru un milion de euro. A semnat până în 2021.



Milan Bisevac (31 de ani, fundaş central) - la Metz, liber de contract după despărţirea de Lazio Roma.



Luciano (23 de ani, atacant) - de la Corinthians la Leganes, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Nano (31 de ani, fundaş lateral) - de la Panathinaikos la Almeria. A semnat pe doi ani.



Eidur Gudjohnsen (37 de ani, atacant) - la Pune City, liber de contract după despărţirea de Molde.



Gabriel Obertan (27 de ani, extremă) - la Anzhi, liber de contract după despărţirea de Newcastle. A semnat pe doi ani.



Ivo Ilicevic (29 de ani, mijlocaş) - la Anzhi, liber de contract după despărţirea de Hamburg.



Miercuri, 24 august



Aleksandar Dragovic (25 de ani, fundaş) - de la Dinamo Kiev la Bayer Leverkusen, pentru 18 milioane de euro. A semnat până în 2021



Aleandro Rosi (29 de ani, fundaş dreapta) - de la Genoa la Crotone. A venit sub formă de împrumut pentru un sezon



Anis Ben-Hatira (28 de ani, mijlocaş) - de la Eintracht Frankfurt la Darmstadt. A venit sub formă de împrumut pentru o stagiune



Kevin Mbabu (21 de ani, fundaş) - de la Newcastle la Young Boys Berna. A venit sub formă de împrumut pe un sezon



Ragnar Sigurdsson (30 de ani, fundaş) - de la Krasnodar la Fulham. A semnat pe două sezoane



Marţi, 23 august



Marko Marin (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Chelsea la Olympiacos Pireu, pentru 3 milioane de euro. A semnat un contract pe 3 ani.



Robert Bauer (21 de ani, fundaş lateral) - de la Ingolstadt la Werder Bremen, pentru 2,5 milioane de euro. A semnat un contract pe 4 ani.



Talisca (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Benfica la Besiktas, sub formă de împrumut pentru două sezoane, cu opţiune de cumpărare.



Simone Pepe (32 de ani, mijlocaş) - de la Chievo la Pescara, liber de contract.



Ritchie De Laet (27 de ani, fundaş) - de la Leicester la Aston Villa. A semnat pe 3 ani.



Josue (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Porto la Galatasaray, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Andre Martins (26 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Sporting la Olympiacos, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Luni, 22 august



Siem de Jong (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Newcastle United la PSV, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Dante (32 de ani) - de la Vfl Wolfsburg la Nice, pentru o sumă care a fost păstrată confidenţială.



Tyler Blackett (22 de ani, fundaş central) - de la Manchester United la Reading. A semnat pe 3 ani.



Dimitros Goutas (22 de ani, fundaş central) - de la Olympiacos Pireu la Kortrijk, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Robert Muric (20 de ani, extremă) - de la Ajax Amsterdam la Pescara, sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare.



Jean-Christophe Bahebeck (23 de ani, atacant) - de la PSG la Pescara, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de cumpărare.



Charles Itandje (33 de ani, portar) - de la Rizespor la Gaziantepspor. A semnat pe un an.



Mohammed Fatau (23 de ani, mijlocaş) - la Gaziantepspor, liber de contract după despărţirea de Granada. A semnat până în 2019.



Uros Djurdjevic (22 de ani, atacant) - de la Palermo la Partizan, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe trei ani



Bobo (31 de ani, atacant) - de la Gremio la Sydney FC, liber de contract. A semnat pe două sezoane



Marcel Ritzmaier (23 de ani, mijlocaş) - de la PSV la Go Ahead Eagles, sub formă de împrumut pentru un sezon



Cameron Borthwick-Jackson (19 ani, fundaş) - de la Manchester United la Wolverhampton, sub formă de împrumut pentru un sezon



Carlos Salcedo (22 de ani, fundaş) - de la Deportivo Guadalajara la Fiorentina, sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare



Brendan Galloway (20 de ani, fundaş) - de la Everton la West Bromwich Albion, sub formă de împrumut pentru un sezon



Marko Marin (27 de ani, mijlocaş) - de la Chelsea la Olympiakos, liber de contract. A semnat pe trei ani



Ola John (24 de ani, atacant) - de la Benfica la Wolverhampton, sub formă de împrumut pentru un sezon



Duminică, 21 august



Mauricio Ramos (31 de ani, fundaş) - de la Sharajah la Adanaspor, a venit liber de contract şi a semnat pe două sezoane.



Joel Cambell (24 de ani, atacant) - de la Arsenal la Sporting, împrumut pentru un sezon.



Steve De Ridder (29 de ani, mijlocaş) - de la Copenhaga la Lokeren.



Dario Kresic (32 de ani, portar) - de la Leverkusen la Omonia Nicosia, a semnat din postura de jucător liber.



Carlos Salcedo (22 de ani, fundaş central) - de la Guadalajara la Fiorentina, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Joe Garner (28 de ani, atacant) - de la Preston North End la Rangers. A semnat pe 3 ani.



Barnabas Bese (22 de ani, fundaş lateral) - de la MTK Budapesta la Le Havre. A semnat pe 4 ani.



Jimmy Durmaz (27 de ani, extremă) - de la Olympiacos la Toulouse. A semnat pe 3 ani.



Tomas Svedkauskas (22 de ani, portar) - de la Roma la Lupa Roma, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Sâmbătă, 20 august



Emiliano Velazquez (22 de ani, fundaş) – de la Atletico Madrid la Braga, cedat pentru un sezon, sub formă de împrumut.



James Wilson (20 de ani, atacant) – de la Manchester United la Derby, cedat pentru un sezon, sub formă de împrumut.



Christian Benteke (25 de ani, atacant) - de la Liverpool la Crystal Palace, pentru 31 de milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Roberto Pereyra (25 de ani, mijlocaş) - de la Juventus la Watford, pentru 13 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Liam Moore (23 de ani, fundaş central) - de la Leicester la Reading, pentru 1,2 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Ramazan Ovuc (22 de ani, mijlocaş) - de la Trabzonspor la Eskisehirspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Younes Kaboul (30 de ani, fundaş central) - de la Sunderland la Watford, pentru 4,6 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Vineri, 19 august



Leandro Castan (29 de ani, fundaş central) - de la Sampdoria la Torino, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Steven Pienaar (34 de ani, mijlocaş) - de la Everton la Sunderland, liber de contract. A semnat pe un an.



Anderson Pico (27 de ani, fundaş lateral) - de la Flamengo la Dnipro.



Abdoulay Konko (32 de ani, fundaş lateral) - de la Lazio la Atalanta, liber de contract. A semnat pe un an, cu opţiune de prelungire.



Dennis Praet (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Anderlecht la Sampdoria, pentru 10 milioane de euro.



Cristian Espinoza (21 de ani, extremă) - de la Villarreal la Alaves, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Marcal (27 de ani, fundaş lateral) - de la Benfica la Guingamp, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jason Davidson (23 de ani, fundaş) - de la Huddersfield Town la Groningen, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Joi, 17 august



Giovanni Simeone (21 de ani, atacant) - de la River Plate la Genoa, pentru 3 milioane de euro. A semnat până în 2021. DETALII



Gaston Silva (22 de ani, fundaş) - de la Torino la Granada, sub formă de împrumut



Rodrigo Aguirre (21 de ani, atacant) - de la Udinese la Lugano. A venit împrumut pe un an



Dodo (24 de ani, fundaş) - de la Inter la Sampdoria, pentru 5,5 milioane de euro



Mariusz Stepinski (21 de ani, atacant) - de la Ruch la Nantes, pentru două milioane de euro



Bernard Mensah (21 de ani, mijlocaş) - de la Atletico Madrid la Vitoria Guimaraes. A venit sub formă de împrumut



Sebastien De Maio (29 de ani, fundaş) - de la Anderlecht la Fiorentina. A venit sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare



Lorenzo De Silvestri (28 de ani, fundaş) - de la Sampdoria la Torino, pentru 3,6 milioane de euro. A semnat până în 2020



Miercuri, 17 august



Mario Gomez (31 de ani, atacant) - de la Fiorentina la Wolfsburg, pentru 7 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Jonathan Bamba (20 de ani, atacant) - de la Saint-Etienne la Sint Truiden, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Blerim Dzemaili (30 de ani, mijlocaş) - de la Galatasaray Istanbul la Bologna, pentru 1,3 milioane de euro.



Viorel Nicoară (28 de ani, mijlocaş) - la Astra Giurgiu, liber de contract după despărţirea de Maccabi Petah Tikva. A semnat pe doi ani. DETALII



Jose Sosa (31 de ani, mijlocaş) - de la Beşiktaş Istanbul la AC Milan, pentru 7,5 milioane de euro. A semnat pe două sezoane.



Diego Rico (23 de ani, fundaş lateral) - de la Zaragoza la Leganes, pentru un milion de euro. A semnat un contract pe 4 ani.



Mile Jedinak (32 de ani, mijlocaş) - de la Crystal Palace la Aston Villa, pentru 4,6 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Alexander Milosevic (24 de ani, fundaş central) - de la Beşiktaş Istanbul la Darmstadt, sub formă de împrumut pentru un sezon.



"Bastos" Quissanga (24 de ani, fundaş central) - de la Rostov la Lazio Roma, pentru 6,5 milioane de euro.



Seydou Keita (36 de ani, mijlocaş) - la El Jaish, liber de contract după despărţirea de AS Roma.



Marţi, 16 august



Steven Defour (28 de ani, mijlocaş) - de la Anderlecht Bruxelles la Burnley, pentru 8.650.000 de euro. A semnat un contract pe 3 ani.



Manu Garcia (18 ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Alaves, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Prince Oniangue (27 de ani, mijlocaş) - de la Reims la Wolverhampton. A semnat un contract pe 4 ani.



Dejan Lazarevic (26 de ani, extremă) - de la Chievo Verona la Karabukspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Joshua John (27 de ani, extremă) - de la Nordsjaelland la Bursaspor. A semnat un contract pe 3 sezoane.



Marc Wilson (28 de ani, fundaş central) - de la Stoke City la Bournemouth. A semnat pe două sezoane.



Luni, 15 august



Yannick Bolasie (27 de ani, mijlocaş) - de la Crystal Palace la Everton, pentru 30 de milioane de euro. A semnat pe cinci sezoane



Omar Colley (23 de ani, fundaş) - de la Djurgardens la Genk, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe trei sezoane



Duminică, 14 august



Michael Hector (24 de ani, fundaş central) - de la Chelsea Londra la Eintracht Frankfurt, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Shaun MacDonald (28 de ani, mijlocaş) - de la Bournemouth la Wigan Athletic. A semnat pe două sezoane.



Alex Perez (25 de ani, fundaş central) - la Real Valladolid, liber de contract după despărţirea de Rail Hawks. A semnat pe un an.



Pedro Delgado (19 ani, mijlocaş ofensiv) - de la Internazionale Milano la Benfica Lisabona, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Dorus de Vries (35 de ani, portar) - de la Nottingham la Celtic Glasgow. A semnat un contract pe doi ani.



Sâmbătă, 13 august



Jozabed (25 de ani, mijlocaş) - de la Rayo Vallecano la Fulham, pentru 4 milioane de euro. A semnat până în 2019



Laszlo Kleinheisler (22 de ani, fundaş) - de la Werder Bremen la Darmstadt, sub formă de împrumut



Ricky van Haaren (25 de ani, mijlocaş) - ultima oară la Dinamo, a ajuns la Dortrecht. A semnat pe un sezon



Javi Fuego (32 de an, mijlocaş) - de la Valencia la Espanyol. A semnat pe trei sezoane



Danilo Pantic (19 ani, mijlocaş) - de la Chelsea la Excelsior, sub formă de împrumut



Bertrand Traore (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Chelsea la Ajax, sub formă de împrumut



James Chester (27 de ani, mijlocaş) - de la WBA la Aston Villa, pentru 9,3 milioane de euro. A semnat până în 2020



Santos Borre (20 de ani, atacant) - de la Atletico la Villarreal, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Laszlo Kleinheisler (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Werder Bremen la Darmstadt, sub formă de împrumut pentru un sezon



Carlos Vigaray (21 de ani, fundaş lateral) - de la Getafe la Alaves. A semnat pe 3 ani.



Greg Stewart (26 de ani, extremă) - de la FC Dundee la Birmingham, pentru 600.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Fabio da Silva (26 de ani, fundaş lateral) - de la Cardiff la Middlersbrough. A semnat pe 2 ani.



Vineri, 12 august



Adnan Januzaj (21 de ani, mijlocaş) - de la Manchester United la Sunderland, împrumutat pentru un an



Vittorio Parigini (20 de ani, extremă dreaptă) - de la FC Torino la Chievo, sub formă de împrumut pentru un an



Moritz Leitner (23 de ani, mijlocaş) - de la Borussia Dortmund la Lazio, pentru 2 milioane de euro



Jon Aurtenetxe (24 de ani, fundaş stânga/central) - de la Athletic Bilbao la CD Mirandes, liber de contract



Victor Camarasa (22 de ani, mijlocaş central) - de la Levante la Alaves, sub formă de împrumut pentru 1 an



Abdoul Sissoko (26 de ani, mijlocaş central) - de la Mallorca la Akhisarspor, liber de contract. A semnat până în 2019



Helder Postiga (34 de ani, atacant) - de la Rio Ave la Atletico Kolkata, liber de contract.



Henok Goitom (31 de ani, atacant) - de la Getafe la San Jose Earthquakes, liber de contract.



Pablo Hervias (23, mijlocaş ofensiv) - de la Real Sociedad la Elche, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Gaspar Iniguez (22 de ani, mijlocaş) - de la Udinese la CA Tigre, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Joi, 11 august



Borja Baston (23 de ani, atacant) - de la Atletico Madrid la Swansea, pentru 18 milioane de euro



Jonathan Calleri (22 de ani, atacant) - de la Maldonado la West Ham, sub formă de împrumut pentru un an



Edison Flores (22 de ani, extremă stânga) - de la Universitario la Aalborg BK, pentru o sumă nedezvăluită



Jordan Botaka (23 de ani, extremă dreapta) - de la Leeds la Charlton, sub formă de împrumut pentru un an



Edu Albacar (36 de ani, fundaş stânga) - a semnat pe un an cu Elche, după o pauză de 1 an. În vara trecută, hotărâse să se retragă



Florian Thauvin (23 de ani, extremă dreapta) - de la Newcastle la Olympique Marseille, sub formă de împrumut pentru 1 an



Dejan Lekic (31 de ani, atacant) - de la Girona la Mallorca, pentru o sumă nedezvăluită



Patrick McNair (21 de ani, fundaş central) - de la Man. United la Sunderland, pentru 5,25 milioane de euro



Donald Love (21 de ani, fundaş dreapta) - de la Man. United la Sunderland, pentru 1,15 milioane de euro



Jose Campagna (23 de ani, mijlocaş central) - de la Sampdoria la Levante, pentru o sumă nedezvăluită



Juanma Garcia Rey (19 ani, fundaş stânga) - de la FC Barcelona la Liverpool, liber de contract DETALII



Miercuri, 10 august



Ashley Williams (31 de ani, fundaş central) - de la Swansea la Everton, pentru 14 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Mauricio Isla (28 de ani, fundaş lateral) - de la Juventus la Cagliari, pentru 4,5 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Rafael Van der Vaart (33 de ani, mijlocaş) - de la Betis la Midtjylland, sub formă de împrumut pentru două sezoane.



Abdelhamid El Kaoutari (26 de ani, fundaş central) - de la Palermo la Bastia, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Marcos Llorente (21 de ani, mijlocaş) - de la Real Madrid la Alaves, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Franck Etoundi (25 de ani, atacant) - de la FC Zurich la Kasimpasa. A semnat pe 2 ani.



Alexander Farnerud (32 de ani, mijlocaş) - de la Torino la BK Hacken, liber de contract.



Cristian Pasquato (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Juventus la KS Samara, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Anil Koc (21 de ani, extremă) - de la FC Eindhoven la Antalyaspor. A semnat pe 2 ani.



Kenan Horic (25 de ani, fundaş central) - de la Domzale la Antalyaspor, pentru 500.000 de euro. A semnat pe 4 ani.



Andre Martins (26 de ani, mijlocaş) - de la Sporting la Olympiacos, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Marţi, 9 august



John Stones (22 de ani, fundaş central) - de la Everton la Manchester City, pentru 55,6 milioane de euro. A semnat pe şase ani - DETALII



Paul Pogba (23 de ani, mijlocaş) - de la Juventus la Manchester United, pentru 105 milioane de euro. A semnat pe cinci ani - DETALII



Denys Oliynyk (29 de ani, mijlocaş) - de la Vitesse Arnhem la Darmstadt, liber de contract.Victor Garcia (22 de ani, fundaş dreapta) - de la Porto la Nacional Funchal, împrumutat pentru un sezon.



Ricardo Gomes (24 de ani, atacant) - de la Vitoria Guimaraes la Nacional Funchal, liber de contract. A semnat pe doi ani.

Samuel Gustafson (21 de ani, mijlocaş) - de la Hacken la Torino. A semnat pe doi ani.

Geronimo Rulli (24 de ani, portar) - de la Manchester City la Real Sociedad, pentru şapte milioane de euro. A semnat pe şase ani. City are opţiunea de a-l răscumpăra pentru opt milioane de euro, până în 2018. Andre Ayew (atacant, 26 de ani) - de la Swansea la West Ham, pentru 24,1 milioane de euro. A semnat pe trei ani.



Carlos Sanchez (30 de ani, mijlocaş) - de la Aston Villa la Fiorentina, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Odsonne Edouard (18 ani, atacant) - de la PSG la Toulouse, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Cedric Gondo (19 ani, atacant) - de la Fiorentina la Asteras Tripolis, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Luis Pedro Cavanda (25 de ani, fundaş lateral) - de la Trabzonspor la Galatasaray, pentru 1,8 milioane euro. A semnat pe 3 ani.



Ruben Perez (27 de ani, mijlocaş) - de la Granada la Leganes, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Luni, 8 august



Jese (23 de ani, atacant) - de la Real Madrid la PSG, pentru 25 de milioane de euro. A semnat pe cinci sezoane - DETALII



Arthur Masuaku (22 de ani, fundaş) - de la Olympiacos la West Ham United. A semnat pe patru sezoane - DETALII



Oscar Whalley (22 de ani, portar) - de la Zaragoza la Sporting Gijon. A venit sub formă de împrumut pe un an



Duminică, 7 august



Scott Sinclair (27 de ani, extremă) - de la Aston Villa la Celtic, pentru 4,1 milioane euro. A semnat pe 4 ani.



Nicola Sansone (24 de ani, atacant) - de la Sassuolo la Villarreal, pentru 13 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Jean-Armel Kana-Biyik (27 de ani, fundaş central) - de la Toulouse la Kayserispor. A semnat pe 3 ani.



Alain Traore (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Lorient la Kayserispor, liber de contract. A semnat pe 2 ani



Mateo Garcia (19 ani, extremă) - de la Instituto Cordoba la Las Palmas, pentru 400.000 de euro. A semnat pe 4 ani.



Guus Hupperts (24 de ani, extremă) - de la AZ Alkmaar la Lokeren. A semnat pe 4 ani.



Marin Tomasov (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Rijeka la Al Nasr, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Sâmbătă, 6 august



Beto (34 de ani, portar) - de la Sevilla la Sporting Lisabona. A venit liber de contract şi a semnat pe două sezoane



Marlos Moreno (19 ani, atacant) - de la Atletico Nacional la Manchester City, pentru 5,5 milioane de euro. A fost împrumutat imediat la Deportivo La Coruna - DETALII



Lautaro Rinaldi (22 de ani, atacant) - de la Argentinos Juniors la Panathinaikos, pentru 300.000 de euro



Papy Djilobodji (27 de ani, fundaş) - de la Chelsea la Sunderland, pentru 9,5 milioane de euro. A semnat până în 2020



Allan (19 ani, mijlocaş) - de la Liverpool la Hertha. A venit sub formă de împrumut pentru un sezon



Juan Cala (26 de ani, fundaş central) - de la Getafe la Anzhi, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Teo Gutierrez (31 de ani, atacant) - de la Sporting la Roscario Central, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



German Parreno (23 de ani, portar) - de la Espanyol la Elche, liber de contract.



Ryan Sweeney (19 ani, fundaş central) - de la Wimbledon la Stoke City. A semnat pe 3 ani.



Vineri, 5 august



Haitam Aleesami (25 de ani, fundaş) - de la Goteborg la Palermo, pentru 1,3 milioane de euro. A semnat până în 2018.



Eren Derdiyok (28 de ani, atacant) – de la Kasimpasa la Galatasaray, pentru 4 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Panagiotis Tachtsidis (25 de ani, mijlocaş) – de la Genoa la Torino, pentru 1, 4 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Gustavo Gomez (23 de ani, fundaş) – de la Lanus la AC Milan, pentru 7 milioane de euro. Contractul este valabil până în 2021. DETALII



Jon Flanagan (23 de ani, fundaş) – de la Liverpool la Burnley, sub formă de împrumut. Revine în 2017.



Fernando Llorente (31 de ani, atacant) – de la Sevilla la Swansea pentru 6 milioane de euro. A semnat pe două sezoane.



Ross McCormack (29 de ani, atacant) - de la Fulham la Aston Villa, pentru 14,2 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Ezequiel Ponce (19 ani, atacant) - de la Roma la Granada, sub formă de împrumut pentru un sezon



Ogenyi Onazi (23 de ani, mijlocaş) - de la Lazio la Trabzonspor, pentru 3,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Fabian Castillo (24 de ani, atacant) - de la FC Dallas la Trabzonspor, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Paul Jones (30 de ani, portar) - de la Portsmouth la Norwich, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Alex Pritchard (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Tottenham la Norwich, pentru 9,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Matthieu Saunier (26 de ani, fundaş central) - de la Troyes la Granada, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Ioan Hora (27 de ani, atacant) - de la Pandurii la Konyaspor, pentru 800.000 de euro. A semnat pe 3 ani. - DETALII



Giorgi Kvilitaia (22 de ani, atacant) - de la Dinamo Tbilisi la Rapid Viena, pentru 700.000 de euro. A semnat pe 4 ani.



Jean-Sylvain Babin (29 de ani, fundaş central) - de la Granada la Gijon, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Piotr Zielinski (22 de ani, mijlocaş) - de la Udinese la Napoli, pentru 15 milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Joi, 4 august



Wojciech Szczesny (26 de ani, portar) - de la Arsenal la Roma. A venit sub formă de împrumut pentru un an - DETALII



Lukasz Teodorzcyk (25 de ani, atacant) - de la Dinamo Kiev la Anderlecht, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare



Gabriel Mercado (29 de ani, fundaş) - de la River Plate la Sevilla, pentru 2.200.000 de euro. A semnat până în 2019



Lamine Sane (29 de ani, fundaş) - de la Bordeaux la Bremen, liber de contract. A semnat până în 2019



Chinedu Obasi (30 de ani, atacant) - de la la Schalke la AIK Solna, liber de contract



Cristian Espinoza (21 de ani, extremă) - de la Huracan la Villarreal, pentru 7,2 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Florian Thauvin (23 de ani, extremă) - de la Newcastle la Marseille, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Theo Hernandez (18 ani, fundaş lateral) - de la Atletico la Alaves, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Omer Damari (27 de ani, atacant) - de la RB Leipzig la New York Red Bulls, sub formă de împrumut până la finalul anului.



Anthony Jung (24 de ani, fundaş lateral) - de la RB Leipzig la Ingolstadt, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Aleksandar Pantic (24 de ani, fundaş) - de la Villarreal la Alaves, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Michael Gspurning (35 de ani, portar) - de la Schalke 04 la Union Berlin, liber de contract. A semnat pe un an.



Ivan Santini (27 de ani, atacant) - de la Standard Liege la Caen, pentru 2,5 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Joris Delle (26 de ani, portar) - de la Lens la NEC Nijmegen. A semnat pe 3 ani.



Mohamed Diame (29 de ani, mijlocaş) - de la Hull City la Newcastle, pentru 5,4 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Marco Borriello (34 de ani, atacant) - de la Atalanta la Cagliari, liber de contract. A semnat pe un an.



Federico Fazio (29 de ani, fundaş) - de la Tottenham la Roma, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Pajtim Kasami (24 de ani, mijlocaş) - de la Olympiacos la Nottingham Forest, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Miercuri, 3 august



Aridane Santana (29 de ani, atacant) - de la Mirandes la Albacete, liber de contract



Gordon Greer (35 de ani, fundaş central) - de la Brighton la Blackburn. A venit liber de contract şi a semnat pe un an.



Yannick Stark (25 de ani, mijlocaş central) - de la Darmstadt la FSV Frankfurt, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Marcus Rohden (25 de ani, mijlocaş defensiv) - de la Elfsborg la Crotone, pentru 500 000 de euro. A semnat pe trei ani.



Samuel Martínez (22 de ani, mijlocaş central) - de la Elche la Lorca, liber de contract.



Luis Ruiz (24 de ani, fundaş stânga) - de la Leganes la Cadiz. A sosit liber de contract şi semnat pe un an.



Manu Herrera (34 de ani, portar) - de la Zaragoza la Betis, liber de contract. A semnat pe un an.



Igor Lichnovsky (22 de ani, fundaş central) - de la Porto la Valladolid, sub formă de împrumut un an.



Declan Rudd (25 de ani, portar) - de la Norwich la Charlton, sub formă de împrumut un an.



Mattia Botani (25 de ani, mijlocaş) - de la Lugano la FC Wil, pentru 700 000 de euro. A semnat pe patru ani.



Chuks Aneke (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Waregem la MK Dons, liber de contract. A semnat pe un an.





Marţi, 2 august



Alessandro Gazzi (33 de ani, mijlocaş) - de la Torino la Palermo, pentru 700.000 de euro. A semnat până în 2018



Vincent Vermeij (21 de ani, atacant) - de la De Graafschap la Heracles Almelo, pentru 500.000 de euro. A semnat până în 2019



Arkadiusz Milik (22 de ani, atacant) - de la Ajax la Napoli, a semnat pe 5 sezoane - DETALII



Leroy Sane (20 de ani, atacant) - de la Schalke 04 la Manchester City, a semnat până în 2021 - DETALII



Alberto Cerri (20 de ani, atacant) - de la Juventus la Spal, cu opţiune de răscumpărare.



Max Kruse (28 de ani, atacant) - de la Wolfsburg la Werder Bremen, pentru şase milioane de euro.



Joao Teixeira (22 de ani, nijlocaş) - de la Benfica la Wolverhampton, împrumut pentru un sezon.



Gaetano Monachello (22 de ani, atacant) - de la Atalanta la Bari, împrumut pentru un sezon.



Eiji Kawashima (33 de ani, portar) - la Metz, liber de contract, a semnat pentru un sezon.



Pablo Hernandez (31 de ani, mijlocaş) - la Leeds United de la Al Arabi, împrumut cu opţiune de cumpărare.



Kevin Prince Boateng (29 de ani, mijlocaş) - la UD Las Palmas, a venit liber de contract şi a semnat pentru un an.



Anastasios Karamanos (25 de ani, atacant) - de la Olympiacos la Fierense, împrumut pentru un sezon.



Jeremy Pied (27 de ani, mijlocaş) - la Southampton, a venit liber de contract şi a semnat până în 2018.



Fernando Roman (22 de ani, fundaş) - de la Alcorcon la Hercules, împrumut pentru un sezon.



”Nando” Garcia (22 de ani, mijlocaş) - de la Valencia la Real Oviedo, împrumut pentru un sezon.



Iiyles Chaibi (19 ani, atacant) - de la Monaco la Ajaccio, împrumut pentru un sezon.



Roberto Crisculo (19 ani, mijlocaş) - de la Latina la Sampdoria, a semnat până în 2018.



Luni, 1 august



Jakub Blaszczykowski (30 de ani, mijlocaş) - de la Borussia Dortmund la Wolfsburg, pentru 5 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Martin Montoya (25 de ani, fundaş lateral) - de la FC Barcelona la Valencia, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Rahman Baba (22 de ani, fundaş lateral) - de la Chelsea la Schalke 04, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Matthew Kilgallon (32 de ani, fundaş central) - de la Blackburn la Bradford, liber de contract. A semnat pe un sezon.



Evans Kangwa (22 de ani, atacant) - de la Hapoel Raanana la Gaziantepsor, pentru 800.000 de euro. A semnat pe 4 ani.



Dejan Trajkovski (24 de ani, fundaş lateral) - de la Domzale la Twente, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Duminică, 31 iulie



Willian Jose (24 de ani, atacant) - de la Deportivo Maldonado la Real Sociedad. Suma de transfer este de 6 milioane de euro



Miguel Veloso (30 de ani, mijlocaş) - de la Dinamo Kiev la Genoa. A venit liber de contract



Sâmbătă, 30 iulie



Stefan Aigner (28 de ani, atacant) - de la Frankfurt la TSV 1860 Munchen, pentru 3 milioane de euro. A semnat până în 2020



Gustav Valsvik (23 de ani, fundaş) - de la Stromsgodset la Braunschweig, pentru 750.000 de euro. A semnat până în 2020



Ibai Gomez (26 de ani, mijlocaş) - de la Bilbao la Alaves, liber de contract. A semnat pe 3 ani



Guillermo Cotugno (21 de ani, fundaş) - de la Rubin Kazan la CA Talleres, împrumut pentru un sezon



Luciano Vietto (22 de ani, atacant) - de la Atletico la Sevilla, împrumut, cu opţiune de cumpărare.



Alex Mendez (25 de ani, fundaş) - la Girona, a venit liber de contract şi a semnat până în 2018.



Moussa Maazou (27 de ani, atacant) - la Ajaccio, a venit liber de contract şi a semnat pe un sezon



Cristian Ansaldi (29 de ani, fundaş) - de la Genoa la Inter, a semnat pe trei sezoane.



Kevin Gameiro (29 de ani, atacant) - de la Sevilla la Atletico Madrid, pentru 41 de milioane de euro. Madrilenii vor plăti 32 de milioane de euro pe loc, cinci milioane drept bonusuri, iar patru reprezintă valoarea împrumutului lui Vietto la Sevilla - DETALII



Paulo Gazzaniga (24 de ani, portar) - de la Southampton la Rayo Vallecano, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ribamar (19 ani, atacant) - de la Botafogo la Munchen 1860 pentru 2 500 000 de euro. A semnat pe cinci ani.



Vineri, 29 iulie



Karol Linetty (21 de ani, mijlocaş) - de la Lech Poznan la Sampdoria, pentru 3,2 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Andres Schetino (22 de ani, mijlocaş) – de la Fiorentina la Sevilla, sub formă de împrumut pentru un an, cu opţiune de cumpărare.



Alexis Ruano (30 de ani, fundaş) – de la Beşiktaş la Alaves, pentru 400.000 de euro. A semnat pe două sezoane.



Kevin Mayi (23 de ani, atacant) - de la Ajaccio la NEC Nijmegen, pentru 150.000 de euro. A semnat până în 2019.



Sasa Lukic (19 ani, mijlocaş) - de la Partizan la Torino, pentru două milioane de euro. A semnat pe patru sezoane.



Cristian Ansaldi (29 de ani, fundaş) – de la Zenit Sankt Petersburg la Genoa, pentru patru milioane de euro. A semnat până în 2021.



Jonathas Cristian (27 de ani, atacant) - de la Real Sociedad la Rubin Kazan, pentru 6,5 milioane de euro. A semnat pe trei sezoane.



Luciano Vietto (22 de ani, atacant) - de la Atletico Madrid la Sevilla, sub formă de împrumut pentru un an.



Helder Costa (22 de ani, mijlocaş) – de la Benfica Lisabona la Wolverhampton Wanderers, sub formă de împrumut pentru un an.



Bogdan Mitrea (28 de ani, fundaş central) - de la Ascoli la Steaua, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare. - DETALII



Brad Guzan (31 de ani, portar) - de la Aston Villa la Middlesbrough. A semnat pe 2 ani.



Bafetimbi Gomis (30 de ani, atacant) - de la Swansea la Olympique Marseille, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Almen Abdi (29 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Watford la Sheffield Wednesday, pentru 3,6 milioane de euro.



Mustapha Yatabare (30 de ani, atacant) - de la Trabzonspor la Karabukspor. A semnat pe 2 ani.



Fabio Daprela (25 de ani, fundaş lateral) - de la Chievo la Bari, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Joi, 28 iulie



Paul Anton (25 de ani, mijlocaş) - de la Dinamo la Getafe, sub formă de împrumut pe un sezon, pentru 150.000 de euro, cu opţiune de cumpărare. DETALII



Wallace (21 de ani, mijlocaş) - de la Sporting Braga la Lazio Roma, pentru 8 milioane de euro. A semnat un contract pe 5 ani.



Danilo Barbosa (20 ani, mijlocaş) - de la Sporting Braga la Benfica Lisabona, sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare pentru 15 milioane de euro.



Obbi Oulare (20 de ani, atacant) - de la Zulte Waregem la Watford, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Brad Smith (22 de ani, fundaş stânga) - de la Liverpool la Bournemouth, pentru 3,6 milioane de euro



Carlos Luque (23 de ani, atacant) - de la Internacional Porto Alegre la Alcorcon, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ricky Van Wolfswinkel (27 de ani, atacant) - de la Norwich la Vitesse Arnhem. A semnat pe 3 sezoane.



Adam Matthews (24 de ani, fundaş dreapta) - de la Sunderland la Bristol City, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Lenny Nangis (22 de ani, extremă) - de la Lille la Bastia, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Paul Charruau (23 de ani, portar) - de la Valenciennes la Bastia. A semnat un contract pe doi ani.



Allan Saint-Maximin (19 ani, extremă) - de la AS Monaco la Bastia, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Thievy Bifouma (24 de ani, atacant) - la Bastia, după despărţirea de Espanyol Barcelona. A semnat un contract valabil până în 2019.



Moubarak Boussoufa (31 de ani, mijlocaş ofensiv) - la Al Jazira, liber de contract după despărţirea de Lokomotiv Moscova.



Antonio Donnarumma (26 de ani, portar) - de la Genoa la Asteras Tripolis. A semnat pe 3 ani.



Miercuri, 27 iulie



Alexis Delgado (30 de ani, fundaş) - de la Beşiktaş la Alaves, pentru 500.000 de euro. A semnat pe trei ani.



Alex Lopez (28 de ani, mijlocaş) - de la Celta Vigo la Real Valladolid, pentru un an, cu opţiune de cumpărare.



Marko Bakic (22 de ani, mijlocaş) – de la Fiorentina la Braga pentru un milion de euro. A semnat până în 2021.



Roman Zozulya (26 de ani, atacant) - de la Dnipro la Real Betis, liber de contract. A semnat pe trei sezoane.



David Navarro (36 de ani, fundaş central) - la Alcorcon, liber de contract după despărţirea de Levante. A semnat pe un an.



Zinedine Machach (20 de ani, mijlocaş) - de la Toulouse la Olympique Marseille, sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare.



Duje Cop (26 de ani, atacant) - de la Cagliari la Sporting Gijon, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Juanfran Guarnido (24 de ani, atacant) - proaspăt luat de Eibar de la Villanovense, a fost cedat la Ludogorets Razgrad, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Younousse Sankhare (26 de ani, mijlocaş) - de la Guingamp la Lille. A semnat un contract pe 4 ani.



Cirro Immobile (26 de ani, atacant) - de la Sevilla la Lazio, pentru 8,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani. DETALII



Marţi, 26 iulie



Pato (27 de ani, atacant) - de la Corinthians la Villarreal, pentru 3 milioane de euro. - DETALII





Florin Andone (23 de ani, atacant) - de la Cordoba la Deportivo La Coruna, pentru 4,7 milioane de euro şi 30% dintr-un eventual transfer. A semnat pe 5 ani. DETALII



Gonzalo Higuain (28 de ani, atacant) - de la Napoli la Juventus, pentru 90 de milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Giovani Lo Celso (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Rosario Central la PSG, pentru 10 milioane de euro.



Giuliano (26 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Gremio la Zenit, pentru 7 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Carlos Fortes (21 de ani, atacant) - de la Braga la Sanliurfaspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ronny Rodelin (26 de ani, atacant) - de la Lille la Caen. A semnat pe 3 ani.



Steeven Langil (28 de ani, extremă) - de la Beveren la Legia Varşovia. A semnat pe 3 ani.



Cenk Sahin (21 de ani, extremă) - de la Basaksehir la St. Pauli, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Mariano Andujar (32 de ani, portar) - de la Napoli la Estudiantes La Plata. A semnat pe 3 ani.



Andres Ponce (19 ani, atacant) - de la Sampdoria la Lugano, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Sami (27 de ani, atacant) - de la FC Porto la Akhisarspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Abdoulaye Ba (25 de ani, fundaş central) - de la FC Porto la Alanyaspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Luni, 25 iulie



Joe Allen (26 de ani, mijllocaş) - de la Liverpool la Stoke City, pentru 15,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani





Filip Kostic (23 de ani, mijlocaş) - de la Stuttgart la Hamburg, pentru 14 milioane de euro. A semnat pe cinci ani



Hajime Hosogai (30 de ani, mijlocaş) - de la Hertha Berlin la Stuttgart, pentru 700 000 de euro. A semnat pe doi ani.



Nenad Krsticic (26 de ani, mijlocaş) - de la Sampdoria la Alaves



Stijn Schaars (32 de ani, mijlocaş) - de la PSV Eindhoven la Heerenveen, liber de contract. A semnat pe doi ani.



Tropi (21 de ani, mijlocaş) - de la Valencia la Alcorcon, sub formă de împrumut doi ani



Antonio Colak (22 de ani, atacant) - de la Hoffenheim la Darmstadt, sub formă de împrumut un sezon



Alexander Jeremejeff (22 de ani, atacant) - de la Hacken la Malmo. A semnat pe trei ani.



Moustapha Sall (30 de ani, fundaş) - de la Saint-Etienne la Al-Arabi, pentru un milion de euro. A semnat pe doi ani.



Hernan Bernardello (29 de ani, mijlocaş) - de la Alaves la Montreal Impact, liber de contract.



Jose Angel (26 de ani, fundaş) - de la Porto la Villarreal, sub formă de împrumut un an



Andres Fernandez (29 de ani, portar) - de la Porto la Villarreal, sub formă de împrumut un an



Rostyn Griffiths (28 de ani, mijlocaş) - de la Roda Kerkrade la Perth Glory, liber de contract



Pablo Sanchez (33 de ani, mijlocaş) - de la Adelaide United la Llagostera, liber de contract. A semnat pe un an.



Duminică, 24 iulie



Adriano (31 de ani, fundaş) - de la Barcelona la Beşiktaş, pentru 600.000 de euro, plătiţi în trei tranşe. Brazilianul s-a înţeles până în 2019. DETALII



Kolo Toure (35 de ani, fundaş central) - la Celtic Glasgow, liber de contract după despărţirea de Liverpool - DETALII



Jan Durica (34 de ani, fundaş central) - de la Lokomotiv Moscova la Trabzonspor, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Anthony Limbombe (22 de ani, extremă) - de la NEC la FC Bruges, pentru 2,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Batuhan Altintas (20 de ani, atacant) - de la Hamburg la Kasimpasa, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Bruno Gomes (20 de ani, atacant) - de la Internacional la Estoril, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Stephane Sparagna (21 de ani, fundaş central) - de la Marseille la Auxerre, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ailton (21 de ani, fundaş lateral) - de la Fluminense la Estoril, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Guillermo Varela (23 de ani, fundaş lateral) - de la manchester United la Eintracht Frankfurt, sub formă de împrumut pentru un sezon. - DETALII



Sâmbătă, 23 iulie



Fernando Varela (28 de ani, fundaş central) - de la Steaua la PAOK Salonic, pentru 1,4 milioane de euro. A semnat pe 3 ani. - DETALII



Fabian Sporkslede (22 de ani, mijlocaş) - de la Chievo la Roda, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Aaron Leya Iseka (18 ani, atacant) - de la Anderlecht la Marseille, sub formă de împrumut pentru un sezon. - DETALII



Manu Torres (26 de ani, fundaş central) - de la Poli Timişoara la Sabadell, liber de contract. A semnat pe un an.



Raffaele Pucino (25 de ani, fundaş lateral) - de la Chievo la Vicenza, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Juan Carlos (28 de ani, portar) - la Elche, liber de contract după despărţirea de Rayo Vallecano.



Filip Djuricic (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Sampdoria la Benfica Lisabona, sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare.



Enes Unal (19 ani, atacant) - de la Manchester City la Twente Enschede, sub formă de împrumut pentru un sezon.



"Cata" Diaz (37 de ani, fundaş central) - la Getafe, liber de contract după despărţirea de Boca Juniors.



Dani Pacheco (25 de ani, atacant) - de la Betis Sevilla la getafe, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Vineri, 22 iulie



Fernando Amorebieta (31 de ani, fundaş) - de la Fulham la Sporting Gijon pentru 300.000 de euro. A semnat pe trei sezoane.



Andre Schurrle (25 de ani, mijlocaş) - de la Wolfsburg la Borussia Dortmund, pentru 30 de milioane de euro şi a semnat un contract pe cinci ani. DETALII



Kevin Friesenbichler (22 de ani, atacant) – de la Benfica B la Austria Viena, sub formă de împrumut pentru un an.



Victorien Angban (19 ani, mijlocaş) - de la Chelsea U23 la Granada, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Kevin McDonald (27 de ani, mijlocaş) – de la Wolverhampton Wanderers la Fulham, pentru 2 milioane de euro. A semnat pe trei ani.



Carles Gil (23 de ani, mijlocaş) - de la Aston Villa la Deportivo La Coruna, sub formă de împrumut până în 2017.



Robert Mak (25 de ani, atacant) – de la PAOK Salonic la Zenit, pentru 3.500.000 milioane de euro. A semnat pe următorii patru ani.



Georginio Wijnaldum (25 de ani, mijlocaş) - de la Newcastle la Liverpool, pentru 30 de milioane de euro. A semnat pe următorii cinci ani. DETALII



Florin Andone (23 de ani, atacant) – de la CF Cordoba la Deportivo La Coruna, pentru 4.7 milioane de euro. A semnat pe următorii cinci ani. DETALII



Jordan Lukaku (21 de ani, fundaş) - de la Oostende la Lazio, pentru 5 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Andre Gomes (22 de ani, mijlocaş central) - de la Valencia la Barcelona, pentru 55 milioane de euro. - DETALII



Alex Manninger (39 de ani, portar) - la Liverpool, liber de contract după despărţirea de Augsburg.



Odise Roshi (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Rijeka la Terek Grozny.



Adam Kwarasey (28 de ani, portar) - de la Portland Timbers la Rosenborg.



Jean-Charles Castelletto (21 de ani, fundaş central) - de la FC Bruges la Red Star 93, sub formă de împrumut.



Mauricio Cuero (23 de ani, atacant) - de la Levante la Santos Laguna, pentru 2 720 000 de euro. A semnat pe patru ani.



Sergio Marcos (24 de ani, mijlocaş central) - de la Villarreal la Valladolid, liber de contract. A semnat pe trei ani.



Joi, 21 iulie



Marko Pjaca (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Dinamo Zagreb la Juventus, pentru 23 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Brice Dja Djedje (25 de ani, fundaş lateral) - de la Marseille la Watford, pentru 3,6 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Gabi Torje (26 de ani, mijlocaş) - de la Udinese la Terek Grozny, pentru un milion de euro. A semnat pe 3 ani. - DETALII



Răzvan Popa (19 ani, fundaş) - de la Inter la Real Zaragoza, pentru 50% dintr-un transfer ulterior. A semnat pe 3 ani. - DETALII



Cristian Săpunaru (32 de ani, fundaş) - de la Pandurii la Astra, liber de contract. A semnat pe 2 ani. - DETALII



Paul Pîrvulescu (27 de ani, fundaş) - de la Steaua la Sankt Polten, liber de contract. A semnat pe 3 ani. - DETALII



Miguel Palanca (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Nastic la Korona Kielce, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Ernestas Setkus (31 de ani, portar) - de la Sivasspor la ADO Den Haag, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Pele Van Anholt (25 de ani, fundaş lateral) - de la Heerenveen la Nurnberg, liber de contract.



Grant Hanley (24 de ani, fundaş central) - de la Blackburn la Newcastle, pentru 6,565 milioane euro. A semnat pe 5 ani.



Edgar Salli (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Monaco la Nurnberg, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Ervin Zukanovic (29 de ani, fundaş central) - de la Roma la Atalanta. A venit sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare



Simeon Tochukwu Nwankwo (24 de ani, atacant) - de la Portimonense la Crotone, pentru 850.000 de euro



Mario Gotze (24 de ani, mijlocaş) - de la Bayern Munchen la Borussia Dortmund, pentru 26 de milioane de euro. A semnat pe 4 sezoane - DETALII



Gaston Camara (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Inter la Brescia, sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare



Deyverson (25 de ani, atacant) - de la Levante la Alaves, sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare



Adam Bogdan (28 de ani, portar) - de la Liverpool la Wigan. Împrumutat pentru un sezon



Ondrej Duda (21 de ani, mijlocaş) - de la Legia Varşovia la Hertha, pentru 5 milioane de euro. A semnat până în 2021



Alex Song (28 de ani, mijlocaş) - de la Barcelona la Rubin Kazan. A fost împrumutat pentru un an



Miercuri, 20 iulie



Rodrigo De Paul (22 de ani, mijlocaş) - de la Valencia la Udinese, pentru 3 milioane de euro, A semnat un contract valabil până în 2021.



Borja Mayoral (19 ani, atacant) - de la Real Madrid la VfL Wolfsburg, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Cheikh M'Bengue (27 de ani, fundaş stânga) - la Saint Etienne, liber de contract după despărţirea de Rennes. A semnat pe 3 ani.



Gorka Santamaria (21 de ani, atacant) - de la Athletic Bilbao la Cadiz, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ragnar Klavan (30 de ani, fundaş) - de la FC Augsburg la Liverpool, pentru 5 milioane de euro. - DETALII



Ruben Rochina (25 de ani, atacant) - de la Granada la Rubin Kazan, pentru 10 milioane de euro.



Alvaro Negredo (30 de ani, atacant) - de la Valencia la Middlesbrough, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Luca Cigarini (30 de ani, mijlocaş) - de la Atalanta la Sampdoria, pentru 3,5 milioane de euro.



Sehrou Guirassy (20 de ani, atacant) - de la Lille la FC Koln. A semnat pe 5 ani.



Fabio Espinho (30 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Malaga la Boavista, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Neal Maupay (19 ani, atacant) - de la St. Etienne la Brest, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Alberto Brignoli (24 de ani, portar) - de la Juventus la CD Leganes, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Ide (22 de ani, atacant) - de la Alcanenense la Boavista, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Anastasios Donis (19 ani, mijlocaş ofensiv) - de la Juventus la Nice, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Iban Salvador (20 de ani, atacant) - de la Valencia la Real Valladolid. A semnat pe 3 ani.



Besart Abdurahimi (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Lokeren la Cerezo Osaka, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Diego Buonanotte (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la AEK Atena la Universidad Catolica, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Stefan Mauk (20 de ani, mijlocaş) - de la Adelaide United la NEC Nijmegen, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Marţi, 19 iulie



Obbi Oulare (20 de ani, atacant) - de la Watford la Zulte Waregem, sub formă de împrumut, în următorul sezon.



Diego Ribas (31 de ani, mijlocaş) - de la Fenerbahce la Flamengo, liber de transfer. Contract valabil până în 2019.



Jordy Buijs (27 de ani, fundaş) - de la Roda JC Kerkrade la Pandurii Târgu Jiu. A semnat pe un sezon, cu opţiune de prelungire. DETALII



Alejandro Gonzalez (28 de ani, mijlocaş) – de la Verona la Avellino, pentru un sezon, sub formă de împrumut.



Daniel Torres (26 de ani, mijlocaş) – De la Independiente Medellin la Alaves, pentru 3.5 millioane de euro. A semnat până în 2020.



Alvaro Garcia (23 de ani, mijlocaş) – de la Granada la Cadiz, liber de contract. Înţelegerea este valabilă pînă în 2020.



Nick Pope (24 de ani, portar) – De la Charlton Athletic la Burnley, pentru 1.5 milioane de euro. A semnat pe următoarele trei sezoane.



Fidel Chaves (26 de ani, mijlocaş) – De la Cordoba la Almeria, pentru 500.000 de euro. A semnat pe cinci sezoane.



Daniel Pavlovic (28 de ani, fundaş) – de la Grassoppher la Sampdoria, liber de contract. Înţelegerea valabilă până în 2018.



Gojko Kacar (29 de ani, mijlocaş ) – De la Hamburg la Augsburg, liber de contract. Contractul este valabil doi ani.



Antonio Cinelli (26 de ani, mijlocaş) – De la Cagliari la Chievo, liber de contract. Înţelegerea este valabilă până în 2019.



Teddy Chevalier (29 de ani, atacant) - De la Rizerspor la Lens. Înţelegerea este valabilă până în 2018.



Alen Halilovic (20 de ani, mijlocaş) - De la Barcelona la Hamburger SV, pentru 5 milioane de euro, cu drept de răscumpărare în următorii doi ani. A semnat pe patru ani. DETALII



Alexandru Chipciu (27 de ani, atacant) - de la Steaua la Anderlecht, pentru 3 milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Santiago Gentiletti (31 de ani, fundaş central) - de la Lazio la Genoa, pentru 500.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Rafael Galhardo (24 de ani, fundaş lateral) - de la Anderlecht la Atletico Paranaense, sub formă de împrumut pentru un an.



Michael McGovern (32 de ani, portar) - de la Hamilton la Norwich, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Johann Berg Gudmundsson (25 de ani, atacant) - de la Charlton Athletic la Burnley. A semnat pe 3 ani.



Wellington Silva (23 de ani, atacant) - de la Arsenal la Fluminense. A semnat pe 4 ani.



Mark Birighitti (25 de ani, portar) - de la Newcastle Jets la Swansea, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Javier Espinosa (23 de ani, mijlocaş) - de la Villarreal la Leante, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Luni, 18 iulie:



Adem Ljajic (24 de ani, mijlocaş) - de la Roma la Torino, pentru 8,5 milioane de euro



Fernando Lucas Martins (24 de ani,mijlocaş) - de la Sampdoria la Spartak Moscova, pentru 13 milioane de euro. A semnat pe cinci sezoane



Iago Falque (26 de ani, aripă) - de la Roma la Torino. A venit sub formă de împrumut pe un an



Deniz Kadah (30 de ani, atacant) - de la Rizespor la Antalyaspor, liber de contract. A semnat până în 2018



Neil Kilkenny (30 de ani, mijlocaş) - de la Preston North End la Melbourne City, liber de contract. A semnat pe doi ani



Unai Bustinza (24 de ani, fundaş) - de la Athletic Bilbao la Leganes, pentru o sumă confidenţială. A semnat pânp în 2019



Ari Freyr Skulason (29 de ani, fundaş) - de la Odense la Lokeren, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe trei sezoane



Mushaga Bakenga (23 de ani, atacant) - de la Bruges la Rosenborg, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe patru sezoane



Hugo Almeida (32 de ani, atacant) - de la Hannover la AEK Atena, liber de contract. A semnat pe doi ani



Ruben Rochina (25 de ani, mijlocaş) - de la Granada la Rubin Kazan, în schimbul 10 milioane de euro. A semnat pe 4 ani



Martin Harnik (29 de ani, mijlocaş) - de la Vfb Stuttgart, la Hannover, liber de contract. A semnat pe două sezoane



Niclas Fullkrug (23 de ani, atacant) - de la Nuremberg, la Hannover pentru 2,2 milioane de euro. A semnat un contract valabil pe 4 ani



Ricardo van Rhijn (25 de ani, fundaş) - de la Ajax la Club Brugge, pentru 1,8 milioane de euro. A semnat un contract valabil pe 3 ani



Alberto Cobrea (25 de ani, portar) - de la Petrolul, la Ia Dinamo, liber de contract. A semat un contract vlabil 3 ani. DETALII AICI



Duminică, 17 iulie:



Lukasz Zaluska (34 de ani, portar) - de la Darmstadt la Wisla Cracovia, liber de contract. A semnat pe un an



Ceyhun Gulselam (28 de ani, fundaş) - de la Hannover la Karabukspor, liber de contract. A semnat pe trei ani



Leo Bonatini (22 de ani, atacant) - de la Estoril la Al Hilal, pentru 4 milioane de euro



Fernando (24 de ani, mijlocaş) - de la Sampdoria la Spartak Moscova, pentru 12,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani



Ivan Mocinic (23 de ani, mijlocaş) - de la Rijeka la Rapid Viena, pentru 2 milioane de euro. A semnat pe patru ani



Mihai Roman (31 de ani, mijlocaş) - de la Toulouse la FC Botoşani, liber de contract. A semnat pe doi ani - DETALII



Victor Astafei (29 de ani, atacant) - de la Petrolul la FC Botoşani, liber de contract. A semnat pe doi ani - DETALII



Sâmbătă, 16 iulie:



Ganso (26 de ani, mijlocaş) - de la Sao Paolo la Sevilla pentru 10 milioane de euro. A semnat pe cinci ani



Emanuele Giaccherini (31 de ani, mijlocaş) - de la Sunderland la Napoli, pentru 3 milioane de euro. A semnat până în 2019



Franco Vazquez (27 de ani, mijlocaş) - de la Palermo la Sevilla. A semnat pe cinci ani



N’Golo Kante (25 de ani, mijlocaş) - de la Leicester la Chelsea, pentru 36 de milioane de euro. A semnat pe cinci ani. DETALII



Santi Comesana (19 ani, mijlocaş) - de la FC Coruxo la Rayo, liber de contract. A semnat pe 4 ani



Jordi Codina (34 de ani, portar) - a semnat cu CF Reus, liber de contract



Samuele Longo (24 de ani, atacant) - împrumut, de la Inter la Girona, până la finalul sezonului



Juan Camilo Zuniga (30 de ani, fundaş) - de la Napoli, la Watford, sub formă de împrumut pentru un sezon



Pablo Piatti (27 de ani, atacant) - de la Valencia, la Espanyol, sub formă de împrumut pentru un sezon



Vineri, 15 iulie:



Serey Die (31 de ani, mijlocaş) - de la Stuttgart la FC Basel, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe doi ani



Paulo Henrique (27 de ani, atacant) - de la Shanghai Shenhua la Estoril, sub formă de împrumut pentru un sezon



George Puşcaş (22 de ani, atacant) - de la Inter la Benevento, sub formă de împrumut pentru un sezon - DETALII



Antonio Barragan (29 de ani, fundaş) - de la Valencia la Middlesborough, pentru 2,7 milioane de euro



Mehdi Benatia (29 de ani, fundaş) - de la Bayern la Juventus sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare - DETALII



Antonio Sanabria (20 de ani, atacant) - de la AS Roma la Betis, pentru 6 milioane de euro. A semnat pe cinci ani



Hidde Jurjus (22 de ani, portar) - de la De Graafschap la PSV, pentru 500.000 de euro. A semnat pe cinci ani



Fred Friday (21 de ani, atacant) - de la Lillestrom la AZ Alkmaar, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe 4 ani



Igor De Camargo (33 de ani, atacant) - de la Genk la APOEL, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe doi ani



Sylvain Marveux (30 de ani, atacant) - de la Newcastle la Lorient, liber de contract. A semnat pe un sezon



Hong Jeong-Ho (26 de ani, fundaş) - de la Augsburg la Jiangsu Suning, pentru 4 milioane de euro



Rayo (30 de ani, mijlocaş) - de la Sochaux la Anorthosis, pentru o sumă confidenţială. A semnat pe două sezoane



Eder Balanta (23 de ani, fundaş) - de la River Plate la Basel, pentru 3,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani



Cristian Ledesma (33 de ani, mijlocaş) - a semnat pe 2 ani cu Panathinaikos, din postură de jucător liber. Ultima dată a evoluat la Santos



Leandro Damiao (26 de ani, atacant) - de la Santos la Flamengo, pentru o sumă nedezvăluită



Marko Livaja (22 de ani, atacant) - de la Rubin Kazan la Las Palmas, liber de contract



Alberto Garcia (31 de ani, portar) - De la Gijon la Getafe, liber de contract



Michel Machedo (26 de ani, fundaş dreapta) - de la Almeria la Las Palmas, liber de contract



Miguel Cifuentes "Cifu" (25 de ani, fundaş dreapta) - de la Malaga la Girona, sub formă de împrumut pentru 1 an



Joi, 14 iulie:



Djibril Sidibe (23 de ani, fundaş) - de la Lille la Monaco, pentru 15 milioane de euro. A semnat pe cinci ani.



Emanuel Mammana (20 de ani, fundaş) - de la River Plate la Olympique Lyon, pentru 7,5 milioane de euro. A semnat pe cinci ani.



Jordon Ibe (20 de ani, extremă) - de la Liverpool la Bournemouth, pentru 18 milioane de euro. A semnat un contract pe 4 ani.



Martin Skrtel (31 de ani, fundaş central) - de la Liverpool la Fenerbahce, pentru 6,6 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2019.



Ernesto Galan (30 de ani, fundaş dreapta) - la Rayo Vallecano, liber de contract după despărţirea de Mirandes. A semnat pe doi ani.



Adam Nagy (21 de ani, mijlocaş) - de la Ferencvaros la Bologna, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2021.



Juan Jesus (25 de ani, fundaş) - de la Internazionale Milano la AS Roma, sub formă de împrumut pe un sezon, cu opţiune de cumpărare pentru 8 milioane de euro.



John Swift (21 de ani, mijlocaş) - De la Chelsea la Reading, gratuit. Jucătorul a semnat pe trei sezoane.



Heiko Westermann (32 de ani, fundaş) - A plecat de la Real Betis la Ajax Amsterdam. A semnat un contract valabil până în 2018.



Moses Gabriel Antunes da Silva (25 de ani, fundaş) - De la Udinese la Granada, împrumut pentru un sezon.



Miercuri, 13 iulie:



Milan Baros (34 de ani, atacant) - la Slovan Liberec, liber de contract după despărţirea de Mlada Boleslav. A semnat un contract pe 3 sezoane.



Patrick Schick (20 de ani, atacant) - de la Sparta Praga la Sampdoria, pentru 4 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2020.



Anto Grgic (19 ani, mijlocaş) - de la FC Zurich la VfB Stuttgart, pentru două milioane de euro. A semnat un contract până în 2020.



Lucas Digne (22 de ani, fundaş) - de la PSG la Barcelona, pentru 16,5 milioane de euro + bonusuri de performanţă. A semnat pe 5 ani. DETALII



Lukas Droppa (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - la Tom Tomsk, liber de contract după despărţirea de Pandurii Tg. Jiu. A semnat un contract pe doi ani.



Ivan Rossi (22 de ani, mijlocaş) - de la Banfield la River Plate, pentru 2,5 milioane de euro. A semnat până în 2020.



Giannis Gianniotas (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Olympiacos Pireu la APOEL Nicosia, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Morgan De Sanctis (39 de ani, portar) - de la Roma la Monaco, liber de contract. A semnat pe un an.



Alex Telles (23 de ani, fundaş) - de la Galatasaray la FC Porto, pentru 6,5 milioane de euro.



Christian Santos (28 de ani, atacant) - de la NEC Nijmegen la Alaves, liber de contract.



Levy Madinda (24 de ani, mijlocaş) - de la Celta Vigo la Gimnastic Tarragona, împrumut pentru un an.



Marţi, 12 iulie



Moreno Juanfran (27 de ani, mijlocaş) - de la Deportivo la Watford. Contract pe 1 an, cu opţiune de cumpărare.



Manuel Dias ”Bebe” (26 de ani, atacant) - de la Benfica la Eibar. Contract pe 4 sezoane.



Ashley Fletcher (20 de ani, atacant) - de la Manchester United U21 la West Ham. Liber de contract, a semnta până în 2020.



Jon Toral (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Arsenal la Granada. Împrumut pentru un sezon.



Jesus Vallejo (19 ani, fundaş) - de la Real Madrid la Eintracht Frankfurt. Împrumut pentru un sezon.



Ninos Gouriye (25 de ani, atacant) - de la Astra Giurgiu la SC Cambuur. Liber de contract, a semnat pe un sezon.



Tyler Reid (18 ani, fundaş) - de la Manchester United la Swansea. A semnat pentru trei sezoane.



Facundo Roncaglia (29 de ani, fundaş) - de la Fiorentina la Celta Vigo. A semnat pe patru sezoane.



Vincent Janssen (22 de ani, atacant) - de la AZ Alkmaar la Tottenham pentru 22 de milioane de euro. A semnat pe patru sezoane



Samuel Umtiti (22 de ani, fundaş) - de la Olympique Lyon la Barcelona, pentru 25 de milioane de euro. DETALII



Luni, 11 iulie



Pierre-Emile Hojbjerg (20 de ani, mijlocaş) - de la Bayern Munchen la Southampton, pentru 15 milioane de euro. A semnat un contract pe 4 ani.



Alvaro Medran (22 de ani, mijlocaş) - de la Real Madrid la Valencia. A semnat până în 2020.



Jose Alberto Canas (29 de ani, mijlocaş) - la PAOK Salonic, după despărţirea de Espanyol Barcelona. A semnat un contract pe 3 ani.



Danny Ward (23 de ani, portar) - de la Liverpool la Huddersfield, sub formă de împrumut pentru un an.



Peter Olayinka (20 de ani, atacant) - împrumutat pentru un sezon de la Gent la Dukla Praga.



Gokhan Tore (24 de ani, extremă) - de la Beşiktaş Istanbul la West Ham United, sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare de 11,7 milioane de euro.



Cristiano Biraghi (23 de ani, fundaş stânga) - de la Internazionale Milano la Pescara, pentru două milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2020.



Aaron Tshibola (21 de ani, mijlocaş) - de la Reading la Aston Villa, pentru 5,9 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2020.



Daniel Schwaab (27 de ani, atacant) - la PSV Eindhoven, liber de contract după despărţirea de VfB Stuttgart.



Leandro Castan (29 de ani, fundaş central) - de la AS Roma la Sampdoria, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ianis Hagi (17 ani, mijlocaş ofensiv) - de la FC Viitorul la Fiorentina, pentru DETALII



Anton Shynder (29 de ani, atacant) - la Amkar Perm, liber de contract după despărţirea de Sahtior Doneţk. A semnat până în 2018.



Simone Verdi (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la AC Milan la Bologna, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat un contract valabil până în 2020.



Simone Rosso (20 de ani, extremă) - de la FC Torino la Brescia, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Samu Delgado (23 de ani, extremă) - împrumutat un sezon de la Albacete la Alcorcon, echipa antrenată de Cosmin Contra.



Isaac Hayden (21 de ani, fundaş central) - de la Arsenal Londra la Newcastle United. A semnat un contract pe 5 ani.



Graziano Pelle (30 de ani, atacant) - de la Southampton la Shandong Luneng, pentru 14 milioane de euro DETALII



Joaquin Correa (21 de ani, mijlocaş) - de la Sampdoria la Sevilla, pentru 13 milioane de euro



Emir Kujovic (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Norrkoping la Gent, pentru o sumă nedezvăluită



Duminică, 10 iulie



Gerson (19 ani, mijlocaş ofensiv) - de la Fluminense la AS Roma, pentru 16,6 milioane de euro.



Arlind Ajeti (22 de ani, fundaş central) - la Torino, liber de contract, după despărţirea de Frosinone. A semnat un contract pe 3 ani.



Mubarak Wakaso (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - la Panathinaikos Atena, liber de contract după despărţirea de Rubin Kazan. A semnat un contract valabil până în 2019.



Rafael Romo (26 de ani, portar) - la AEL Limassol, liber de contract după despărţirea de Udinese. A semnat până în 2018.



Manolis Bertos (27 de ani, fundaş dreapta) - la Asteas Tripolis, liber de contract după despărţirea de Olympiacos Pireu.



Connor Ripley (23 de ani, portar) - la Middlesbrough, sub formă de împrumut de la Oldham Athletic.



Andrea Mazzarani (26 de ani, mijlocaş ofensiv) - la Crotone, liber de contract după despărţirea de Modena. A semnat pe doi ani.



Sâmbătă, 9 iulie



Leo Baptistao (23 de ani, atacant) - de la Atletico Madrid la Espanyol. A semnat pe 5 ani.



Niklas Moisander (30 de ani, fundaş central) - de la Sampdoria la Werder Bremen, pentru 1,7 milioane de euro.



Konstantinos Laifis (23 de ani, fundaş) - de la Olympiacos la Standard Liege, sub formă de împurmut cu opţiune de cumpărare.



Raul Albentosa (27 de ani, fundaş central) - de la Derby County la Deportivo La Coruna. A semnat pe 4 ani.



Roberto Lago (30 de ani, fundaş lateral) - de la Getafe la APOEL, liber de contract. A semnat 2 ani.



Franco Zuculini (25 de ani, mijlocaş) - de la Bologna la Verona, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Yeltsin Tejeda (24 de ani, mijlocaş) - de la Evian la Lausanne. A semnat pe 3 ani



Emir Kujovic (28 de ani, atacant) - de la Norrkoping la Gent. A semnat pe 3 ani.



Rony Lopes (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Monaco la Lille, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Stoppila Sunzu (27 de ani, fundaş central) - de la Shanghai Shenhua la Lille, liber de contract.



Vineri, 8 iulie



Ahmed Musa (23 de ani, atacant) - de la CSKA Moscova la Leicester, pentru 20 de milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Mario Rui (25 de ani, fundaş lateral) - de la Empoli la AS Roma, împrumut în schimbul a 3 milioane de euro, cu opţiune de cumpărare.



Diego Llorente (22 de ani, fundaş central) - de la Real Madrid la Malaga, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Djibril Sidibe (23 de ani, fundaş lateral) - de la Lille la AS Monaco. A semnat pe 5 ani.



Albano Bizzarri (38 de ani, portar) - de la Chievo la Pescara, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Francesco Nicastro (24 de ani, atacant) - de la Juve Stabia la Pescara. A semnat pe 2 ani.



Gianluca Caprari (22 de ani, atacant) - de la Pescara la Inter Milano. A semnat pe 5 ani, împrumutat pentru un sezon la Pescara.



Lewis Cook (19 ani, mijlocaş) - de la Leeds United la Bournemouth, pentru 7 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Alfred N'Diaye (26 de ani, mijlocaş) - de la Betis la Villarreal, pentru 8 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Juan Manuel Diaz (28 de ani, fundaş lateral) - de la Racing Club Montevideo la AEK Atena.



Guillem Truyols (26 de ani, fundaş central) - de la Mallorca la AEK Larnaca, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Fallou Diagne (26 de ani, fundaş central) - de la Rennes la Werder Bremen, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Kevin Bua (22 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la FC Zurich la FC Basel. A semnat pe 4 ani.



Tomas Hubocan (30 de ani, fundaş) - de la Dinamo Moscova la Marseille, pentru 1,2 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Brad Jones (34 de ani, portar) - de la NEC la Feyenoord, liber de contract. A semnat pe un an.



Radoslav Kirilov (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la PFC Beroe la Chievo, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Lacina Traore (26 de ani, atacant) - de la AS Monaco la CSKA Moscova, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Anthony Vanden Borre (28 de ani, fundaş lateral) - de la Anderlecht la Montpellier, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Romain Genevois (28 de ani, fundaş central) - de la Nice la Caen. A semnat pe 3 ani.



Florent Balmont (36 de ani, mijlocaş) - de la Lille la Dijon, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Marco Fossati (23 de ani, mijlocaş) - de la Cagliari la verona, sub formă de împrumut cu obligaţie de cumpărare.



Zeljko Brkic (29 de ani, portar) - de la Udinese la PAOK. A semnat pe 3 ani.



Rafael (34 de ani, portar) - de la Verona la Cagliari, liber de contract. A semnat pe un sezon.



Pierluigi Gollini (21 de ani, portar) - de la Verona la Aston Villa, pentru 4,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Matteo Mancosu (31 de ani, atacant) - de la Bologna la Montreal Impact, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Nicola Leali (23 de ani, portar) - de la Juventus la Olympiacos, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Wilfried Zahibo (22 de ani, mijlocaş) - de la Valencia şa Gimnastic, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Renaud Cohade (31 de ani, mijlocaş) - de la St. Etienne la Metz. A semnat pe 3 ani.



Jesus Gamez (31 de ani, fundaş lateral) - de la Atletico la Newcastle. A semnat pe 2 ani.



Matias Kranevitter (23 de ani, mijlocaş) - de la Atletico la Sevilla, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Joi, 7 iulie



Victor Valdes (34 de ani, portar) - de la Man. United la Middlesbrough, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Runar Sigurjonsson (26 de ani, mijlocaş) - de la Sundsvall la Grasshopper. A semnat pe 3 ani.



Sandro Ramirez (20 de ani, atacant) - de la FC Barcelona la Malaga, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Jorn Brondeel (22 de ani, portar) - de la Lierse la NAC Breda, sub formă de împrumut pentru două sezoane.



Cyriel Dessers (21 de ani, atacant) - de la Lokeren la NAC Breda, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Leonardo Spinazzola (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Juventus la Atalanta, sub formă de împrumut pentru două sezoane.



Robert Green (36 de ani, portar) - de la QPR la Leeds United, liber de contract. A semnat pe un sezon.



Wout Weghorst (23 de ani, atacant) - de la Heracles la AZ, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Federico Ceccherini (24 de ani, fundaş central) - de la Livorno la Crotone, pentru 900.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Ladilsav Krejci (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Sparta Praga la Bologna, pentru 4 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Alberto Gilardino (34 de ani, atacant) - de la Palermo la Empoli, liber de contract. A semnat pe 2 ani



Roman Neustädter (fundaş, 28 de ani) - de la Schalke la Fenerbahce, liber de contract. A semnat pe 3 ani



Emanuel Mammana (20 de ani, fundaş) - de la River Plate la Lyon, pentru 7,5 milioane de euro. A semnat pe 5 ani



Javier Matilla (28 de ani, mijlocaş) - a semnat cu Elche, din postură de jucător liber de contract



Pablo Iniguez (22 de ani, fundaş) - de la Villarreal la Rayo Vallecano, sub formă de împrumut, pentru 1 an



Miercuri, 6 iulie



Diego Llorente (22 de ani, fundaş central) - de la Real Madrid la Malaga. Împrumut pentru un an.



Mike van der Hoorn (23 de ani, fundaş) - de la Ajax la Swansea. Suma de transfer nu a fost oficializată. A semnat pe 3 ani.



Allison Becker (23 de ani, portar) - de la Internacional la Roma, pentru 8 milioane de euro. A semnat pe 5 sezoane.



Felipe Gutierrez (25 de ani, mijlocaş) - de la Twente la Betis, pentru 3,5 milioane de euro. A semnat pentru 4 ani



Henrikh Mkhitaryan (27 de ani, mijlocaş) - de la Dortmund la Manchester United, pentru 31 de milioane de euro. A semnat pe 4 ani - DETALII



Ever Banega (28 de ani, mijlocaş) - de la Sevilla la Inter. A venit gratis. A semnat pe trei ani - DETALII



Oscar Benitez (23 de ani, extremă dreapta) - de la Lanus la Benfica, pentru o sumă nedezvăluită. A semnat pe 5 ani



Andrija Zivkovic (19 ani, extremă) - de la Partizan la Benfica, liber de contract. A semnat pe 5 ani



Tiago Almeida (25 de ani, fundaş dreapta) - de la Belenenses la Moreirense, pentu o sumă nedezvăluită. A semnat pe 2 ani



Matías Suárez (28 de ani, atacant) - de la Anderlecht la Belgrano, liber de contract



Sergio Díaz (18 ani, atacant) - de la Cerro Porteno la Real Madrid B, pentru 5 milioane de euro



Marţi, 5 iulie



Nani (29 de ani, atacant) - de la Fenerbahce la Valencia, pentru 8,5 milioane de euro



Sime Vrsaljko (24 de ani, fundaş) - de la Sassuolo la Atletico Madrid, pentru 18 milioane de euro. A semnat până în 2021 - DETALII



Oleksandr Zinchenko (19 ani, mijlocaş) - de la UFA la Manchester City, pentru 2 milioane de euro



Kamil Glik (28 de ani, fundaş central) - de la Torino la AS Monaco, pentru 11 milioane de euro



Simone Padoin (32 de ani, mijlocaş) - de la Juventus la Cagliari, pentru 600.000 de euro



Tito (30 de ani, fundaş) - de la Rayo Vallecano la Granada, liber de contract



Jose Manuel Jurado (30 de ani, mijlocaş stânga) - de la Watford la Espanyol, pentr 1,2 milioane de euro



Marten De Roon (25 de ani, mijlocaş) - de la Atalanta la Middlesbrough, pentru 15 milioane de euro



David Fuster (34 de ani, mijlocaş) - de la Olympiakos la Getafe, liber de contract



Tomás Pina (28 de ani, mijlocaş) - de la Villarreal la FC Brugge, pentru 3 milioane de euro



James Tomkins (27 de ani, fundaş) - de la West Ham la Crystal Palace, pentru 11,7 milioane de euro



Leroy Fer (26 de ani, mijlocaş) - de la QPR la Swansea, pentru 5,6 milioane de euro



Ricardo Horta (21 de ani, extremă) - de la Malaga la Braga, sub formă de împrumut, pentru 1 an



Pedro Leon (29 de ani, atacant) - de la Getafe la Eibar, liber de contract. A semnat pe 2 ani



Michael Santos (23 de ani, atacant) - de la River Plate la Malaga, pentru 4 milioane de euro



Aaron Mooy (25 de ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Huddersfield, sub formă de împrumut, pentru 1 an



Emmanuel Culio (32 de ani, mijlocaş) - de la Zaragoza la Mallorca, liber de contract



Ante Rebic (22 de ani, atacant) - de la Fiorentina la Frankfurt, sub formă de împrumut, pentru 1 an



Alberto de la Bella (30 de ani, fundaş stânga) - de la Real Sociedad la Olympiakos Pireu, pentru o sumă nedezvăluită. A semnat până în 2018



Luni, 4 iulie



Denis Suárez (22 de ani, mijlocaş) - de la Villarreal la Barcelona, pentru 3,25 milioane de euro



Gregory van der Wiel (28 de ani, fundaş lateral) - de la PSG la Fenerbahce, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Glenn Murray (32 de ani, atacant) - de la Bournemouth la Brighton, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Carlos Garcia (32 de ani, fundaş central) - de la Maccabi Tel Aviv la Alanyaspor, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Duminică, 3 iulie



Grzegorz Krychowiak (26 de ani, mijlocaş) - de la Sevilla la PSG, pentru 26 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Michy Batshuayi (22 de ani, atacant) - de la Marseille la Chelsea, pentru 40 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Thomas Meunier (24 de ani, fundaş lateral) - de la FC Bruges la PSG, pentru 4 milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Nampalys Mendy (24 de ani, mijlocaş) - de la Nice la Leicester City, pentru 15,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani - DETALII



Sonny Kittel (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Eintracht la Ingolstadt, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Robert Leipertz (23 de ani, atacant) - de la Schalke 04 la Ingolstadt. A semnat pe 4 ani.



Tomas Martinez (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la River Plate la Braga, pentru 2 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Carlos Zambrano (26 de ani, fundaş central) - de la Eintracht la Rubin Kazan, pentru 3 milioane de euro.



Takuma Asano (21 de ani, atacant) - de la Hiroshima la Arsenal.



Gokhan Gonul (31 de ani, fundaş lateral) - de la Fenerbahce la Besiktas, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Aatif Chahechouhe (30 de ani, atacant) - de la Sivasspor la Fenerbahce. A semnat pe 3 ani.



Turgut Dogan (28 de ani, atacant) - de la Genclerbirligi la Kasimpasa, liber de contract. A semnat pe un sezon.



Nuno Santos (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Benfica la Vitoria Setubal, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Bruno Varela (21 de ani, portar) - de la Benfica la Vitoria Setubal. A semnat pe 5 ani.



Sâmbătă, 2 iulie



Alberto Dorca (33 de ani, mijlocaş) - la Elche, liber de contract după despărţirea de Zaragoza. A semnat un contract pe un an.



Guillermo Celis (23 de ani, mijlocaş) - de la Atletico Junior la Benfica Lisabona. A semnat pe 5 ani.



Isaac Success (20 de ani, atacant) - de la Granada la Watford, pentru 15 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Diego Marino (26 de ani, portar) - de la Levante la Sporting Gijon, pentru 200.000 de euro. A semnat pe 4 ani.



Guelor Kanga (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Rostov la Steaua Roşie, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Marko Pajac (23 de ani, mijlocaş) - de la NK Celje la Cagliari. A semnat pe 3 ani.



Fausto Tienza (26 de ani, mijlocaş) - de la Alcorcon la Osasuna, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Guilherme Santos (28 de ani, fundaş lateral) - de la Sampaio Correa la Anorthosis. A semnat pe 2 ani.



Tristan Dingome (25 de ani, mijlocaş) - de la Mouscron la Troyes. A semnat pe 2 ani.



Kyle Knoyle (19 ani, fundaş lateral) - de la West Ham la Wigan, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Urtzi Iriondo (21 de ani, fundaş lateral) - de la Athletic Bilbao la Elche, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Kyle Bartley (25 de ani, fundaş central) - de la Swansea la Leeds United, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Welinton (27 de ani, fundaş central) - de la Flamengo la Gaziantepspor. A semnat pe 2 ani.



Giuseppe Bellusci (26 de ani, fundaş central) - de la Leeds United la Empoli, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Vineri, 1 iulie



Zlatan Ibrahimovic (34 de ani, atacant) - de la PSG la Manchester United, liber de contract. - DETALII



Hatem Ben Arfa (29 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Nice la PSG, liber de contract. A semnat pe 2 ani. - DETALII



Nolito (29 de ani, atacant) - de la Celta Vigo la Manchester City, pentru 18 milioane de euro. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Andros Townsend (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Newcastle la Crystal Palace, pentru 15,5 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Daniel Candeias (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Benfica la Alanyaspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ali Karimi (22 de ani, mijlocaş) - de la Sepahan la Dinamo Zagreb. A semnat pe 5 ani.



Viktor Vasin (27 de ani, fundaş central) - de la CSKA Moscova la FK Ufa, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Steve Mandanda (31 de ani, portar) - de la Marseille la Crystal Palace, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Christian Kabasele (25 de ani, fundaş central) - de la Genk la Watford, pentru 7 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Steven Fletcher (29 de ani, atacant) - de la Sunderland la Sheffield Wednesday, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Wanderson (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Getafe la RB Salzburg, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Cristian Rivera (18 ani, mijlocaş) - de la Real OViedo la Eibar



Jordi Calavera (20 de ani, fundaş lateral) - de la Nastic şa Eibar



Gunay Guvenc (25 de ani, portar) - de la Besiktas la Goztepe, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Stefan Stangl (24 de ani, fundaş lateral) - de la Rapid Viena la RB Salzburg, pentru 1,65 milioane euro.



Giuseppe Panico (19 ani, atacant) - de la Genoa la Cesena, sub formă de împrumut pentru două sezoane.



Francesco Renzetti (28 de ani, fundaş lateral) - de la Cesena la Genoa



Romano Perticone (29 de ani, fundaş central) - de la Trapani la Cesena, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Martin Spelmann (29 de ani, mijlocaş) - de la Genclerbirligi la Aarhus. A semnat pe 3 ani.



Gjoko Zajkov (21 de ani, fundaş central) - de la Rennes la Charleroi. A semnat pe 3 ani.



Djamel Bakar (27 de ani, atacant) - de la Montpellier la Charleroi, liber de contract. A semnat pe un an.



Christoph Moritz (26 de ani, mijlocaş) - de la Mainz la Kaiserslautern. A semnat pe 2 ani.



Idriss Saadi (24 de ani, atacant) - de la Cardiff la Kortrijk, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Ruben Ribeiro (28 de ani, mijlocaş) - de la Boavista la Rio Ave, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Matt Ritchie (26 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Bournemouth la Newcastle, pentru 14,35 milioane euro. A semnat pe 5 ani.



Dwight Gayle (25 de ani, atacant) - de la Crystal Palace la Newcastle, pentru 12 milioane de euro. A semnat de 5 ani.



Joi, 30 iunie



Artur Ioniţă (25 de ani, mijlocaş) - de la Verona la Cagliari. A semnat pe 3 ani.



Victor Ibarbo (26 de ani, atacant) - de la Cagliari la Panathinaikos, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Aissa Mandi (24 de ani, fundaş central) - de la Reims la Real Betis, pentru 4 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Zdravko Kuzmanovic (28 de ani, mijlocaş) - de la Basel la Malaga, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Jerome Sinclair (19 ani, atacant) - de la Liverpool la Watford. A semnat pe 5 ani.



Samu Garcia (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Villarreal la Rubin Kazan, pentru 5 milioane de euro.



Bartlomiej Dragowski (18 ani, portar) - de la Jagiellona la Fiorentina, pentru 2,5 milioane de euro. - DETALII



Niklas Hult (26 de ani, mijlocaş) - de la Nice la Panathinaikos, pentru 300.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Ohoulo Framelin (19 ani, portar) - de la Alcanenense la CD Nacional. A semnat pe 4 ani.



Jhon Murillo (20 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Benfica la CD Nacional, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Lindsay Rose (24 de ani, fundaş central) - de la Lyon la Lorient. A semnat 4 ani.



Danny Blum (25 de ani, atacant) - de la Nuremberg la Eintracht, liber de contract. A semnat pe un an.



Sandro Wagner (28 de ani, atacant) - de la Darmstadt la Hoffenheim. A semnat pe 3 ani.



Lys Mousset (20 de ani, atacant) - de la Le Havre la Bournemouth, pentru 7,3 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Jose Maria Basanta (32 de ani, fundaş central) - de la Fiorentina la Monterrey, pentru 1 milion de euro.



Federico Dimarco (18 ani, fundaş lateral) - de la Inter Milano la Empoli, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Michael Frey (21 de ani, atacant) - de la Lille la Young Boys, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Mirco Antenucci (31 de ani, atacant) - de la Leeds United la SPAL, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Julian von Haacke (22 de ani, mijlocaş) - de la Werder Bremen II la NEC Nijmegen. A semnat pe 3 ani.



Etienne Didot (32 de ani, mijlocaş) - de la Toulouse la Guingamp. A semnat pe 2 ani.



Luca Waldschmidt (20 de ani, atacant) - de la Eintracht la Hamburg, pentru 1,3 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Przemyslaw Tyton (29 de ani, portar) - de la Stuttgart la Deportivo. A semnat pe 3 ani.



Miercuri, 29 iunie



Nico Gaitan (28 de ani, extremă stânga) - de la Benfica la Atletico Madrid, pentru 25 de milioane de euro



Nicolas N'Koulou (26 de ani, fundaş central) - de la Olympique Marseille la Olympique Lyon, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Matz Sels (24 ani ani, portar) - de la Gent la Newcastle, pentru 6 milioane de euro. A semnat pe 5 ani.



Lucas Ocampos (21 de ani, atacant) - de la Olympique Marseille la Genoa, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Nathan Ake (21 de ani, fundaş lateral) - de la Chelsea la Bournemouth, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Andrea Nalini (26 de ani, atacant) - de la Salernitana la Crotone, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Diogo Jota (19 ani, extremă stângă) - de la Pacos Ferreira la Atletico Madrid, pentru 7,2 milioane de euro



Adam Marusic (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Kortrijk la Oostende. A semnat pe 4 ani.



Florian Lejeune (25 de ani, fundaş central) - de la Manchester City la Eibar, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat pe 4 ani.



Luis Aguiar (30 de ani, mijlocaş) - de la Penarol la Braga, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Konstantinos Laifis (23 de ani, mijlocaş) - de la Anorthosis la Olympiacos.



Lee Hodson (24 de ani, fundaş lateral) - de la MK Dons la Rangers. A semnat pe 4 ani.



Michael Duffy (21 de ani, atacant) - de la Celtic la Dundee FC, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Raul Uche (18 ani, atacant) - de la Rayo Vallecano la Leicester. A semnat pe 4 ani. - DETALII



Christianno Vieira (24 de ani, fundaş lateral) - de la Bangu la Maritimo. A semnat pe 3 ani.



Vitor Goncalves (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Gil Vicente la CS Nacional. A semnat pe 4 ani.



Jose Rodriguez (21 de ani, mijlocaş) - de la Galatasaray la Mainz, a semnat pe 4 ani.



Lukas Rupp (25 de ani, mijlocaş) - de la Stuttgart la Hoffenheim. A semnat pe 4 ani.



Jeremy Perbet (31 de ani, atacant) - de la Charleroi la Gent. A semnat pe 3 ani.



Jack Byrne (20 de ani, mijlocaş) - de la Manchester City la Blackburn Rovers, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Miguel Lopes (29 de ani, fundaş lateral) - de la Sporting la Akhisarspor, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Martin Kompalla (23 de ani, portar) - de la Borussia Monchengladbach la Bochum, liber de contract. A semnat pe 2 ani.



Lucas Lima (24 de ani, fundaş lateral) - de la Arouca la Nantes. A semnat pe 4 ani.



Marţi, 28 iunie



Sadio Mane (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - de Southampton la Liverpool, pentru 36 de milioane de euro. A semnat pe 5 ani. - DETALII



Seydou Doumbia (28 de ani, atacant) - de la Roma la Basel, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Jose Antonio Reyes (32 de ani, atacant) - de la Sevilla la Espanyol, liber de contract.



Anastasios Bakasetas (23 de ani, atacant) - de la Panionios la AEK. A semnat pe 3 ani.



Nico Rinderknecht (18 ani, mijlocaş) - de la Eintracht la Ingolstadt, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Dickson Nwakaeme (30 de ani, atacant) - fără echipă de 6 luni, la Angers. A semnat pe un an.



John Jairo Ruiz (22 de ani, atacant) - de la Lille la Steaua Roşie, liber de contract.



Moussa Dembele (19 ani, atacant) - de la Fulham la Celtic, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Arnold Bouka (27 de ani, fundaş lateral) - de la Angers la Lyon, pentru 400.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Bryan Cristante (21 de ani, mijlocaş) - de la Benfica la Pescara, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Kosmas Tsilianidis (22 de ani, mijlocaş) - de la Iraklis la Asteras Tripolis, liber de contract. A semnat pe 3 ani.



Philipp Hosiner (27 de ani, atacant) - de la Rennes la Union Berlin. A semnat pe 3 ani.



Fulvio Sulmoni (30 de ani, fundaş central) - de la Thun la Lugano, liber de contract. A semnat pe 4 ani.



Stefan Scepovic (26 de ani, atacant) - de la Celtic la Getafe, pentru 1,2 milioane de euro.



Nikolaos Kaltsas (26 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Panathinaikos la Asteras Tripoli, pentru 180.000 de euro. A semnat pe 3 ani.



Luni, 27 iunie



Dani Alves (33 de ani, fundaş lateral) - de la FC Barcelona la Juventus, liber de contract. A semnat pe 2 ani, cu opţiune de prelungire pe încă unul. - DETALII



Bakary Kone (28 de ani, fundaş central) - de la Lyon la Malaga, pentru 1,2 milioane de euro. A semnat pe 3 ani.



Florent Mollet (24 de ani, mijlocaş) - de la Creteil la Metz. A semnat pe 3 ani.



Markel Etxebarria (21 de ani, fundaş lateral) - de la Athletic Bilbao la Real Valladolid, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Lasse Mikkelsen (18 ani, portar) - de la PSV la Esbjerg. A semnat pe 3 ani.



Yoane Wissa (19 ani, atacant) - de la Chateauroux la Angers. A semnat pe 3 ani.



Soualiho Meite (22 de ani, mijlocaş) - de la Lille la Zulte Waregem, sub formă de împrumut pentru un sezon.



Alvaro Morata (23 de ani, atacant) - de la Juventus la Real Madrid, pentru 30 de milioane de euro (clauza de răscumpărare).