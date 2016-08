Trei fotbalişti din Divizia Naţională au fost suspendaţi pentru că au participat în Campionatul de amatori al Raionului Orhei

La şedinţa sa, Comitetul de competiţii al FMF, în baza materialelor acumulate referitoare la competiţiile disputate sub egida F.M.F.,



1. Pentru nerespectarea restricţiei regulamentare impuse jucătorilor non-amatori de a participa în campionate de fotbal raionale, municipale şi regionale - art. 5.3.7. din „Regulamentul Campionatului R. Moldova la Fotbal, ediţia 2016-2017”, încălcare admisă de jucătorii de fotbal: Onofrei Octavian (FC Dinamo-Auto), Rusu Arcadie (FC Petrocub-Hînceşti) şi Calugher Vadim (FC Petrocub-Hînceşti) – şi anume legitimarea şi disputarea meciurilor de fotbal pentru echipa de fotbal „Brăviceni” în perioada iunie –august 2016, echipă participantă în cadrul „Campionatului de Fotbal al Raionului Orhei” (între jucători amatori),



D E C I D E:



1.1.1. A-l sancţiona pe ONOFREI OCTAVIAN (jucător FC Dinamo-Auto) cu suspendare pentru 2 (două) etape de campionat şi amendă în mărime de 10000 (zece mii) lei (MDL).

1.1.2. A-l sancţiona pe RUSU ARCADIE (jucător FC Petrocub-Hînceşti) cu suspendare pentru 2 (două) etape de campionat şi amendă în mărime de 10000 (zece mii) lei (MDL).

1.1.3. A-l sancţiona pe CALUGHER VADIM (jucător FC Petrocub-Hînceşti) cu suspendare pentru 2 (două) etape de campionat şi amendă în mărime de 10000 (zece mii) lei (MDL).



PREZENTA DECIZIE ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ ŞI NU SE SUPUNE NICI UNEI CĂI DE ATAC.

TOTODATĂ, SUSPENDAREA DREPTULUI DE JOC SE VA PRELUNGI ŞI SE VA EXTINDE ASUPRA TUTUROR COMPETIŢIILOR OFICIALE ORGANIZATE DE F.M.F. (CAMPIONAT ŞI CUPĂ) PÎNĂ LA ACHITAREA INTEGRALĂ A AMENZII.



2.1. Pentru comportament inacceptabil al echipei, acumularea a 4 (patru) şi mai multe cartonaşe galbene de către jucătorii echipelor de fotbal în timpul meciurilor «Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ediţia 2016-2017», Divizia A (etapa a IV-a), «Cupei R. Moldova Orange, ediţia 2016-2017» (Tur preliminar), «Supercupa R. Moldova Orange, ediţia 2016»,



D E C I D E:



2.1.1. A sancţiona FC PRUT cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (cinci) cartonaşe galbene în timpul jocului CF Sparta – FC Prut din data de 23.08.2016.

2.1.2. A sancţiona CF GAGAUZIYA-OGUZSPORT cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul jocului CF Gagauziya-Oguzsport – FC Spicul din data de 23.08.2016.

2.1.3. A sancţiona FC NISTRU cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul jocului FC Nistru – CS Orhei Star din data de 23.08.2016.

2.1.4. A sancţiona FC ZARIA cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul jocului FC Sheriff – FC Zaria din data de 10.08.2016.



PREZENTA DECIZIE ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ ŞI NU SE SUPUNE NICI UNEI CĂI DE ATAC.



2.2. Pentru comportament nesportiv manifestat de jucătorii de fotbal în timpul meciurilor «Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ediţia 2016-2017», Divizia A (etapa a IV-a), «Cupei R. Moldova Orange, ediţia 2016-2017» (Tur preliminar), «Supercupa R. Moldova Orange, ediţia 2016»,



D E C I D E:



2.2.1. A-l suspenda pe GAFINA SERGHEI (jucător ISKRA) pentru 1 (una) etapă de campionat – acumularea a 2 cartonaşe galbene în timpul jocului Iskra – FC Sfîntul Gheorghe din data de 23.08.2016. A sancţiona ISKRA cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL).

2.2.2. A-l suspenda pe PROCA PAVEL (jucător CF SPARTA) pentru 2 (două) etape de campionat – lovirea intenţionată a adversarului în timpul jocului CF Sparta – FC Prut din data de 23.08.2016. A sancţiona CF SPARTA cu amendă în mărime de 300 (trei aute) lei (MDL).

2.2.3. A-l suspenda pe MAGA DUMITRU (jucător FC SÎNGEREI) pentru 1 (una) etapă de campionat – acumularea a 2 cartonaşe galbene în timpul jocului FC Sîngerei – Dacia-2 Buiucani din data de 23.08.2016. A sancţiona FC SÎNGEREI cu amendă în mărime de 200 (două sute) lei (MDL).

2.2.4. A-l suspenda pe URSU MIHAI (jucător FC DAVA) pentru 1 (una) etapă de campionat – acumularea a 2 cartonaşe galbene în timpul jocului FC Nistru – FC Dava din data de 23.08.2016). A sancţiona FC DAVA cu amendă în mărime de 100 (una sută) lei (MDL).

2.2.5. A-l suspenda pe BUGAIOV IGOR (jucător FC ZARIA) pentru 2 (două) jocuri în cadrul Supercupei – lovirea intenţionată a adversarului în timpul jocului FC Sheriff – FC Zaria din data de 10.08.2016). A sancţiona FC ZARIA cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL).



PREZENTA DECIZIE ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ ŞI NU SE SUPUNE NICI UNEI CĂI DE ATAC.