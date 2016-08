Urnele pentru tragerea la sorţi a Ligii Europa

Cu Marius Şumudică pe bancă, giurgiuvenii au reuşit să elimine pentru al doilea an la rând formaţia londoneză din cupele europene . România va avea astfel două echipe în grupele UEFA Europa League, tragerea la sorţi urmând a fi efectuată azi, de la ora 14:00, la Monaco.În urma rezultatelor înregistrate în tururile preliminare, campioana României a fost repartizată în urna a patra valorică, iar Steaua cea de-a doua. Veniţi din play-off-ul UEFA Champions League, roş-albaştrii au un coeficient mai bun decât giurgiuvenii. Iată componenţa celor 4 urne.URNA 1: Schalke 04, Zenit Sankt Petersburg, Manchester United, Şahtior Doneţk, Athletic Bilbao, Olympiakos, Villarreal, Ajax, Inter, Fiorentina, Anderlecht, Viktoria PlzenURNA 2: AZ Alkmaar, Sporting Braga, FC Salzburg, AS Roma, Fenerbahce, Sparta Praga, PAOK Salonic, STEAUA, Genk, APOEL, Standard Liege, Saint-EtienneURNA 3: Gent, Young Boys, FK Krasnodar, Rapid Viena, Slovan Liberec, Celta Vigo, Maccabi Tel-Aviv, Feyenoord, Austria Viena, Mainz, FC Zurich, SouthamptonURNA 4: Panathinaikos, Sassuolo, Qarabag, Astana, Nice, Zorya Luhansk, ASTRA GIURGIU, Konyaspor, Gabala, Hapoel Beer-Sheva, Dundalk, OsmanlisporChiar dacă se află în urna a doua valorică, roş-albaştrii pot avea parte de o grupă de foc în urma tragerii la sorţi de la Monaco. Echipa lui Laurenţiu Reghecampf poate lupta pentru calificare cu Manchester United, Celta Vigo şi Panathinaikos, dar ar putea întâlni şi Viktoria Plzen, Slovan Liberec sau Dundalk.Astra ar putea nimeni într-o grupă cu formaţii din cele mai tari campionate ale lumii: Manchester United, AS Roma şi Celta Vigo putând ajunge în România. Aceasta este însă varianta pesimistă, cea optimistă incluzând nume ca Viktoria Plzen, APOEL sau FK Krasnodar.