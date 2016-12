Zimbru nu va beneficia de sfaturile lui Veaceslav Rusnac la meciul cu Dinamo-Auto

Sursa: fotbal.md Foto: fotbal.md 09.12.2016 18:03

La şedinţa sa din data de 9 decembrie 2016, în baza materialelor acumulate referitoare la competiţiile disputate sub egida F.M.F., Comitetul de Competiţii al F.M.F.,



1. Pentru comportament neregulamentar manifestat de antrenorul principal al echipei FC Zimbru, Rusnac Veaceslav, în timpul meciului FC Zimbru – FC Zaria (Divizia Naţională, etapa a XVIII-a, din data de 04.12.2016): manifestarea repetată a dezacordului faţă de deciziile arbitrului meciului (proteste şi dezacorduri multiple), fapt pentru care a fost eliminat din suprafaţa tehnică a terenului de joc,



D E C I D E:



1.1. A-l suspenda pe Rusnac Veaceslav, antrenor principal FC Zimbru pentru 1 (una) etapă de campionat, fără drept de aflare în incinta terenului de joc, pe banca tehnică, în vestiarul echipei sau tribuna oficială a stadionului.

1.2. A sancţiona FC Zimbru cu amendă în mărime de 400 (patru sute) lei (MDL).



Prezenta decizie este definitivă şi irevocabilă şi nu se supune nici unei căi de atac.



2. Pentru comportament inacceptabil al echipei, acumularea a 4 (patru) şi mai multe cartonaşe galbene de către jucătorii echipelor de fotbal în timpul meciurilor «Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ediţia 2016-2017», Divizia Naţională (etapa a XVIII-a),



D E C I D E:



2.1. A sancţiona FC Milsami cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL) – acumularea a 4 (patru) cartonaşe galbene în timpul jocului FC Milsami – FC Sheriff din data de 04.12.2016.