Serena Williams şi Roger Federer s-au retras de la IPTL

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 06.12.2016 18:50

Serena Williams şi Roger Federer s-au retras de pe lista participanţilor la International Premier Tennis League, înaintea etapei indiene a acestei competiţii, programată săptămâna viitoare, din cauza "incertitudinii economice", au anunţat marţi organizatorii, citaţi de agenţia Reuters.



India s-a confruntat cu o criză de lichidităţi după ce guvernul de la New Delhi a decis luna trecută retragerea din circulaţie a bancnotelor cu valori ridicate.



"Am avut mari provocări în acest an şi sperăm să le putem depăşi", a precizat Mahesh Bhuphati, directorul şi fondatorul turneului asiatic. "Cu actualul climat economic din India şi a incertitudinii în cheltuirea banilor, i-am contactat pe Roger şi Serena pentru a le explica situaţia", a adăugat fostul jucător indian, care şi-a exprimat totodată speranţa că Federer şi Williams vor participa din nou, în anii următori, la această competiţie, la care au fost prezenţi în primele două sezoane.



Federer urma să-şi facă revenirea pe terenurile de tenis cu ocazia Internaţional Premier Tennis League 2016, turneu programat între 9 şi 11 decembrie la Hyderabad (India). Tenismanul elveţian, în vârstă de 35 ani, nu a mai jucat din luna iulie, din cauza unor probleme la genunchi.