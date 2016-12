Programul Ligii Campionilor pentru astăzi; Se cunosc primele 12 echipe calificate în optimile de finală

În această săptămână, marţi şi miercuri, se vor disputa ultimele meciuri din faza grupelor UEFA Champions League. 12 echipe şi-au asigurat deja biletele pentru optimile de finală.



Barcelona şi Manchester City (Grupa C), Real Madrid (Grupa F), AS Monaco, Bayer Leverkusen (ambele din Grupa E), Leicester City (Grupa G) şi Juventus Torino (Grupa H) s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după etapa a cincea. La acestea se adaugă alte cinci echipe care şi-au obţinut deja calificarea matematică după disputarea rundei cu numărul patru din faza grupelor: Arsenal, Paris Saint-Germain (ambele din Grupa A), Atletico Madrid, Bayern Munchen (ambele din Grupa D) şi Borussia Dortmund (Grupa F).



Marţi, 6 decembrie, ora 21:45:



Grupa A:

PSG - Ludogorets

Basel - Arsenal



Grupa B:

Dinamo Kiev - Beşiktaş

Benfica - Napoli



Grupa C:

Barcelona - Monchengladbach

Man. City - Celtic



Grupa D:

Bayern Munchen - Atletico Madrid

PSV - Rostov



Miercuri, 7 decembrie, ora 21:45:



Grupa E:

Bayer Leverkusen - Monaco

Tottenham - CSKA Moscova



Grupa F:

Real Madrid - Borussia Dortmund

Legia Varşovia - Sporting Lisabona



Grupa G:

Club Brugge - FC Copenhaga

FC Porto - Leicester



Grupa H:

Lyon - Sevilla

Juventus - Dinamo Zagreb