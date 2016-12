VIDEO

Doi fotbalişti de la Preston s-au luat la bătaie în timpul unui meci

Partida dintre Preston North End şi Sheffield Wednesday din etapa a 19-a din Championship s-a încheiat cu un incident rar întâlnit pe terenurile de sport.



Eoin Doyle şi Jermaine Beckford, ambii jucători la Preston, s-au luat la bătaie în minutele de prelungiri ale jocului de pe Hillsborough Stadium.



Incidentul petrecut la scorul de 2-1 pentru Sheffield, totodată şi rezultatul final al partidei, se pare că a pornit din cauza lui Beckford. Fostul jucător a lui Everton a fost foarte nervos in finalul jocului după ce golul inscris de el din lovitură liberă a fost anulat pentru că a executat inaintea fluierului arbitrului, în minutul 82.



Punctul culminant s-a petrecut în prelungirile partide, când Doyle a pasat unui alt coechiper, deşi Beckford se afla într-o poziţie mult mai bună de a înscrie. Acestă decizie l-a înfuriat pe Beckford, cel care a iniţiat altercaţia. Arbitrul partidei i-a eliminat pe cei doi jucători, Preston terminând astfel partida în 9 jucători de câmp.



Cel mai supărat dintre toţi a fost Simon Grayson, antrenorul lui Preston, cel care a afirmat la final că vor fi luate măsuri în privinţa celor doi jucători, dar şi că este un lucru cum se vede doar la meciurile de juniori.



"Am vorbit cu ei în vestiar şi au spus că le pare rău, dar nu o să trec atât de uşor peste asta. Este ceva ce nu ar trebui să se întâmple niciodată într-un meci de profesionişti. Te aştepţi să vezi asta pe un teren de joacă între copii de 4-5 ani, nu între doi profesionişti, care joacă fotbal de mult timp. În 30 de ani de când sunt în fotbal nu am văzut aşa ceva. E dizgraţios", a spus Grayson la conferinţa de presă.