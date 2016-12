Un club din prima ligă a României ar putea fi exclus din competiţie la mijlocul sezonului

Situaţia de la ASA Tg Mureş este extrem de încurcată financiar, iar falimentul bate la uşă. Iar dacă se va pronunţa pe 9 decembrie, Liga Profesionistă de Fotbal se va afla într-o situaţie jenantă: va trebui să excludă echipa din Liga 1, dacă până la startul părţii a doua a campionatului societatea nu va obţine suspendarea falimentului. Există precedentul Rapidului, club exclus din prima divizie din cauze similare.



Vicecampioană acum două sezoane, formaţia din Târgu Mureş este lăsată de izbelişte acum de autorităţile locale, iar ea, la rândul său, îşi bate joc de fotbalişti, pe care nu-i plăteşte de multe luni. În continuare aveţi una dintre dovezile că în fotbalul din România, în loc să se achite de datorii, multe cluburi încearcă să-i păcălească pe jucători. Cazul lui Ţucudean e un exemplu concret.



Conform publicaţiei online Supervizor.ro, George Ţucudean, 25 de ani, încheiase cu ASA pe 1 februarie 2016 un contract de cesiune de creanţă pentru 35.000 de euro, dintre cei 50.000 cât era valoarea din actele semnate pe 11 ianuarie. A vrut să se asigure că măcar pe aceia îi va lua. În acest mod, fotbalistul urma să primească suma respectivă direct din drepturile TV, de la Liga Profesionistă de Fotbal, variantă devenită cea mai sigură pentru jucători de a-şi lua banii.



Evidenţa incorectitudinii mureşenilor vine acum, deoarece clubul este de acord cu solicitarea din Dosarul de Insolvenţă de a se denunţa unilateral înţelegerea cu Ţucudean. Ceva de genul "uite aici gajul pentru suma datorată", dar apoi "te reclam la poliţie dacă vrei să-ţi recuperezi banii". Spre norocul său, în ciuda reacţiei duplicitare a clubului, jucătorul a câştigat în instanţă la mijlocul lunii octombrie şi trebuie să-şi primească suma de 35.000 de euro. În rest, cât a stat la Tg Mureş, atacantul a luat, cu totul, vreo 2.000 de euro! Pentru jumătate de an.



Tot Supervizor.ro detaliază şi care au fost sumele din contractul iniţial semnat între cele două părţi, unul, să recunoaştem, foarte mare pentru nivelul campionatului intern:

- contract 50.000 euro (valoare brută, 5 x 10.000 euro/lună) la care se mai pot adăuga ale sume. Adică:

1.500 euro (net) – bonus de meci oficial în Liga I în caz de victorie

500 euro (net) – în caz de meci egal în deplasare

10.000 euro dacă marchează 7 goluri

15.000 euro dacă echipa se califică în UEFA Europa League sau UEFA Champions League

300 euro net pe lună, reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă



În cele 9 partide jucate la ASA, Ţucudean a marcat de două ori. Din păcate pentru el, în mai puţin de un an calendaristic, George Ţucudean a bifat şi al doilea club care intră în insolvenţă, Pandurii Tg. Jiu, la care se confruntă cu aceleaşi probleme. Şi aici are cesiune de creanţă, semnată în vară, probabil singurii bani de care este sigur şi la olteni. Acum, el e curtat insistent de Astra, care vrea să-l ia pentru înlocuirea lui Alibec.