Nicolae Calancea va întâlni Borussia

Sursa: digisport.ro Foto: fotbal.md 31.12.2016 19:01

Oltenii de la CS U Craiova cred cu tărie că la finalul acestui sezon pot readuce titlul de campioană în Bănie după o pauză de 26 de ani.



Conducerea clubului la care joacă şi basarabeanul Nicolae Calancea (portar) vrea să ţină echipa în priză, mai ales că vacanţa de iarnă nu este una lungă, iar elevii lui Gheorghe Mulţescu au dovedit că sunt în formă pe final de 2016, astfel că au programat un superamical la doar trei zile după reunire.



Aşadar, CS U Craiova se va reuni miercuri, 4 ianuarie, la ora 17:30, atunci când va fi şi primul antrenament de după Revelion. A doua zi, joi, 5 ianuarie, este programată vizita medicală, la Craiova, după care spre seară se va pleca spre Bucureşti.



Vineri, 6 ianuarie, delegaţia craiovenilor va zbura spre Malta, locul ales pentru cantonamentul iernii, acolo unde vor sta până pe data de 27 ianuarie. Mulţescu vrea să aibă parte de adversari de calibru în pregătire şi să profite la maximum de fiecare zi, astfel că pe data de 7 ianuarie, sâmbăta viitoare, ”juveţii” vor şi disputa primul amical din noul an. De fapt, CS U Craiova va fi prima echipă din România care va juca în 2017.



După ce dimineaţa vor fi făcut al patrulea antrenament din an, seara, de la ora 19:00, va avea loc partida de verificare cu Borussia Moenchengladbach, locul 14 în Bundesliga, potrivit gds.ro. Clubul din Renania de Nord-Westfalia, fondat în 1900, are în palmeres cinci titluri, trei cupe ale Germaniei şi o supercupă, iar pe plan internaţional şi-a trecut în cont de două ori Cupa UEFA.



În afara Borussiei, oltenii vor mai disputa alte cinci amicale, dar cu adversari mai slab cotaţi. Gruparea din Bănie mai întâlneşte o echipă din Germania, dar din eşalonul secund, fiind vorba despre Fortuna Dusseldorf (locul 8), FC St. Gallen, ocupanta locului şase în Superliga din Elveţia, FC Hibernians, care a cucerit campionatul în Malta de zece ori, Terek Grozny (locul 4) şi Krîlia Sovetov Samara (locul 12), ultimele două din Rusia. În discuţii a mai fost şi un amical cu Dinamo Zagreb, dar până la urmă nu s-a mai perfectat.