Serena Williams s-a logodit

Sursa: tenis.md Foto: as.com 30.12.2016 15:40

Serena Williams, 35 de ani, a anunţat că s-a logodit cu Alexis Ohanian, 33 de ani, cel care fondat site-ul Reddit.



Americanca a fost cerută în căsătorie de iubitul său, cu care are o relaţie pe care a ţinut-o de parte de ochii presei, la Roma, acolo unde s-au cunoscut.



Data căsătoriei nu a fost încă anunţată, dar cel mai probabil va fi în 2017, în a doua jumătate a anului. "Am spus «Da»", a fost mesajul Serenei. Alex a replicat, vizibil emoţionat: "Şi m-ai făcut cel mai fericit om de pe Pământ".



Ohanian este co-fondator al reţelei Reddit şi are o avere de 4,5 milioane de euro. În ultima perioadă, acesta a fost prezent la mai multe meciuri ale Serenei şi a susţinut-o pe aceasta la cele mai importante turnee.



22 de titluri de Grand Slam are Serena, la egalitate cu Steffi Graf, un record.