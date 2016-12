Lucian Bute este pregătit pentru un nou început

Lucian Bute se pregăteşte să încheie un an greu, care i-a pus la încercare cariera şi credibilitatea. După meciul pentru titlul mondial WBC la supermijlocie cu Badou Jack, din luna aprilie, controlul anti-doping a revelat prezenţa unei substanţe aflate pe lista interzisă. Suspendat provizoriu, până la definitivarea anchetei, cel mai longeviv campion mondial din boxul românesc, a început o luptă dură pentru a-şi dovedi nevinovăţia. În noiembrie, pe final de an, Comisia atletică a statului Washington a dictat o suspendare de şase luni, retroactivă, exact cât trecuse de la meciul cu Badou Jack. Imediat după reactivare, Lucian Bute şi echipa sa au anunţat următorul meci: 24 februarie, la Videotron Centre din Quebec City, contra columbianului Eleider Alvarez, la categoria semigrea. Meciul este unul eliminatoriu: cine câştigă va boxa pentru titlul mondial cu Adonis Stevenson. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ProSport, Lucian Bute vorbeşte despre cum a trecut peste incertitudinea din 2016 şi ce aşteaptă de la anul următor.



Lucian, în primul rând cum ai caracteriza anul care se încheie?

Ţinând cont de cele întâmplate, prin prisma faptului că a existat acel rezultat pozitiv la meciul cu Badou Jack, poit spune că a fost un an nefast. Cu ghilimelele de rigoare. Un an nereuşit, care mi-a ştirbit foarte mult din imaginea pe care mi-o construisem de-a lungul anilor. Acuzele s-au dovedit a fi ulterior rezultatul contaminării unui supliment nutritiv, de altfel permis, pe care l-am folosit în timpul pregătirii. S-a dovedit că nu am avut nicio implicare, cu bună intenţie, că nu am luat nicio secundă conştient fiind vreun supliment interzis. Şi mă bucur de acest fapt, că am dovedit că nu sunt vinovat. Eu sunt adeptul sportului curat.



Cum ai reuşit să-ţi dovedeşti nevinovăţia? Sunt mulţi sportivi care ajung în situaţii asemănătoare şi poate ar fi interesant pentru ei să ştie ce căi trebuie urmate.

A fost o perioadă foarte dificilă, şase luni am stat într-o necunoscută completă. Eram acuzat de un fapt care ştiam, în adâncul sufletului meu, că este nereal, ceva ce nu am făcut cu bună ştiinţă. Şase luni foarte grele, cea mai critică perioadă din cariera mea. Nici atunci când am pierdut un meci nu a fost atât de dur, atât de aspru. Aveam senzaţia că toată lumea mă priveşte ciudat, se uită la mine cu suspiciune. Parcă toţi mă întrebau din priviri e adevărat? nu e adevărat? ai luat? nu ai luat? Şi lucrul acesta m-a deranjat, pentru că mă ştiam curat. Am 22 de ani de carieră şi nu m-am gândit niciodată să trişez, nici măcar o secundă. Mai mult, cred că au fost atât la amatori, cât şi la profi, peste 20 de teste antidoping şi niciodată nu s-a pus problema ca vreun test să iasă pozitiv. Dar acum s-a întâmplat această contaminare, pe care am dovedit-o ulterior. Cum mi-am dovedit nevinovăţia? Mi-am luat un avocat şi am trimia la un laborator autorizat din SUA toate suplimentele pe care le-am folosit în perioada pregătirii, să le testez. Aşa cum mă aşteptam, s-a dovedit în urma analizelor că unul dintre e, pe fiecare în parte, pele era contaminat. După ce am dovedit cu acte şi cu probe scrise, cei de la Comisia atletică din Washington au ţinut cont de acest lucru şi au dictat o suspendare provizorie retroactivă de şase luni, care, la momentul în care am depistat această eroare, era trecută.



”BANII NU AU CONTAT. ERA ÎN JOC ÎNTREAGA MEA CARIERĂ”



Ce a însemnat din punct de vedere financiar această luptă a ta?

Banii nu au contat niciun moment în această ecuaţie. Au fost mii de dolari şi mă bucur că am avut posibilitatea să-mi permit să fac aceste cheltuieli. Pentru că în cazul în care nu-mi permiteam, şi sunt foarte mulţi sportivi, nu neapărat boxeri, care nu au această posibilitate să facă aceste cercetări, probabil eram condamnat, în sensul că toată lumea ar fi crezut că m-am dopat. Era în joc toată cariera mea, aşa că nu m-am gândit niciun moment cât mă costă. Într-un final s-a demonstrat că sunt nevinovat şi sper ca toată lumea a trecut cu vederea acest incident. Dar acum m-am eliberat psihologic şi privesc cu încredere spre viitor.



Au fost persoane care te-au dezamăgit în perioada aceasta tulbure a carierei tale?

Au fost, nu vreau să le enumăr, dar au fost destule, atât în România, cât şi în Canada. Persoane care au pus la îndoială corectitudinea mea, persoana mea, principiile mele, iar lucrul acesta mi-a lăsat un gust amar. Dar fiecare are dreptul la o opinie. Eu mă bucur că mi-am demonstrat nevinovăţia şi lucrurile merg mai departe. Important pentru mine este să fiu sănătos, familia mea să fie sănătoasă. Eu iubesc ce fac şi sunt încrezător că mai pot face lucruri frumoase în continuare, chiar dacă am 36 de ani.



”AM URCAT LA SEMIGREA PENTRU CĂ SUNT MAI MULTE OPORTUNIUTĂŢI”



Şi iată că imediat ţi s-a oferit ocazia de a reveni la vârf. Urmează pe 24 februarie meciul cu Alvarez, iar dacă vei câştiga devii challenger la titlul mondial.

Aceasta a şi fost ideea când ne-am îndreptat spre această oportunitate. Meciul cu Alvarez este eliminatoriu pentru centura WBC la categoria semigrea, la 175 pouds, şi îmi dă posibilitatea să boxez cât mai repede pentru un titlu mondial, cu centura pe masă. Este o provocare uriaşă, pentru că voi avea în faţă, pe 24 februarie, un adversar neînvins în boxul profesionist, are 21 de victorii, este deja în poziţia de challenger obligatoriu. Un boxer care îşi doreşte să devină campion mondial şi sunt convins că va da totul pe 24 februarie. Un boxer cu o experienţă foarte bună şi în boxul amator. A participat la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, boxer care ştie ce înseamnă performanţa. De aceea trebuie să fiu pregătit la 120% pentru acest meci. Pentru că este un meci foarte important.



Ai urcat din nou la semigrea. De ce aţi luat această decizie?

Am decis să fac acest pas pentru că nu erau prea multe oportunităţi la supermijlocie, la 168 pounds. Campionii Badou Jack şi DeGalle, cu care am boxat în ultimele două meciuri, se bat pentru unificare, pe 14 ianuarie. Iar pentru un meci cu unul dintre ei ar trebui să aştept cel puţin un an. Nu era o variantă pentru mine. O victorie contra lui Alvarez mi-ar permite să boxez pentru titlul mondial mult mai repede. Şi acesta este obiectivul meu. Am 36 de ani, nu-mi permit să aştept doi ani pentru un meci de titlu. Faptul că mi s-a oferit această oportunitate m-a făcut să o accept cu toată încrederea.



”VITEZA DE EXECUŢIE ŞI EXPERIENŢA SUNT DE PARTEA MEA”



L-ai studiat pe Alvarez? Are puncte slabe?

Alvarez a boxat în nenumărate rânduri în galele mele. Îl cunosc destul de bine, am văzut multe meciuri ale lui. Sunt încrezător. Este un boxer tehnic şi cred că va fi un meci interesant, un meci pe greşeală. Cel care va greşi mai puţin va câştiga. Cred că din punctul acesta de vedere am un avantaj de partea mea, pentru că am 13 meciuri pentru titlul mondial, experienţa şi viteza de execuţie vor fi de partea mea. El este un semigreu natural, a boxat toată cariera lui la semigrea. Va fi mai mare în ring decât mine, sunt convins, dar viteza mea de execuţie şi abilităţile mele pot face diferenţa. Plus experienţa.



Va fi 2017 anul relansării tale?

Absolut. De aceea am şi acceptat această provocare, pentru că pot boxa anul viitor pentru un nou titlu mondial. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă muncă, pot câştiga titlul mondial la altă categorie, ceea ce mi-ar încununa cariera şi m-ar face foarte fericit.



Poate că nimic nu e întâmplător. Anul viitor se împlinesc 10 ani de când ai câştigat titlul mondial la supermijlocie, după acea victorie cu Alejandro Berrio, din octombrie 2007...

Ştiu. Iar dacă totul iese bine cu Alvarez, ar urma să boxez pentru titlu cam în aceeaşi perioadă, undeva în toamna anului 2017. Ar fi două motive de a celebra victoria. Poate aşa a dorit Dumnezeu, ca 2017 să fie un an al împlinirii totale, şi sportiv, şi familial.