Pedepse blânde pentru FC Prut

Clubul de fotbal din Leova, care participă la meciurile ligii a doua, a scăpat cu pedepse blânde din partea Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, în urma dezmăţului de toloacă care a avut loc la meciul cu Spicul Chişcăreni, unde arbitrii au fost umiliţi public de către angajaţii şi fanii clubului FC Prut.La şedinţa sa din data de 2 decembrie 2016, în baza materialelor acumulate referitoare la competiţiile disputate sub egida F.M.F., Comitetul de Competiţii al F.M.F.,1.1. Pentru comportament neregulamentar (aplicarea violenţei, comportament ofensator şi intimidare) manifestat de Preşedintele FC Prut, Susan Vasile, după sfîrşitul meciului FC Prut – FC Spicul (Divizia A, etapa XIV-a, din data de 24.11.2016) faţă de oficialii meciului: lovirea arbitrului asistent, adresarea cuvintelor şi expresiilor necenzurate (ofensatoare şi jignitoare) în adresa arbitrului central al meciului şi intimidarea oficialilor de meci cu aplicarea violenţei,D E C I D E:1.1.1. A-l sancţiona pe Susan Vasile, Preşedinte FC Prut cu suspendare pînă la sfîrşitul Campionatului R. Moldova la Fotbal, ediţia 2016-2017. Suspendarea se referă şi se extinde asupra tuturor încăperilor şi teritoriilor adiacente stadionului cu excepţia tribunelor pentru spectatori, căilor de acces spre acestea şi altor spaţii destinate şi unde au acces spectatorii.1.1.2. A sancţiona FC Prut cu amendă în mărime de 1000 (una mie) lei (MDL).1.2. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce ţin de organizarea corespunzătoare a meciului – neasigurarea siguranţei şi securităţii oficialilor de meci de către FC Prut în calitate de club organizator în timpul meciului FC Prut – FC Spicul (Divizia A, etapa XIV-a, din data de 24.11.2016), fapte ce s-au soldat cu pătrunderea spectatorilor în terenul de joc imediat după finalizarea jocului, aplicarea violenţei faţă de un oficial de meci (lovirea arbitrului asistent) şi intimidarea oficialilor de meci cu aplicarea violenţei şi răfuială fizică de către spectatorii şi oficialii clubului organizator,D E C I D E:1.2.1. A sancţiona FC Prut cu interdicţie de a desfăşura 2 (două) meciuri de campionat în calitate club organizator/gazdă pe terenul stadionului orăşenesc din or. Leova.1.3. Pentru comportament neregulamentar (comportament ofensator) manifestat de jucătorul FC Prut, Ambrosi Alexandru, după sfîrşitul meciului FC Prut – FC Spicul (Divizia A, etapa XIV-a, din data de 24.11.2016: adresarea cuvintelor şi expresiilor necenzurate (ofensatoare şi jignitoare) în adresa arbitrului central al meciului,D E C I D E:1.3.1. A-l sancţiona pe Ambrosi Alexandru (jucător FC Prut) pentru 4 (patru) etape de campionat.1.3.2. A sancţiona FC Prut cu amendă în mărime de 500 (cinci sute) lei (MDL).Decizia poate fi atacată la Comitetul de Apel al F.M.F. în termen de 7 (şapte) zile.