Etapă spectaculoasă în National Hockey League

Sursa: dolce-sport.ro Foto: as.com 28.12.2016 14:26

O seară nebună în National Hockey League. După pauza de Crăciun, 24-26 decembrie, NHL a revenit în forţă, cu 10 meciuri programate marţi noaptea.



Columbus Blue Jackets au înregistrat a 13-a victorie consecutivă, 4-3 cu Boston Bruins, şi sunt pe primul loc în NHL, Sidney Crosby a marcat golul cu numărul 25 în victoria 5-2 cu New Jersey Devils, iar San Jose Sharks au câştigat în prelungiri pe terenul lui Anaheim Ducks şi şi-au mărit avansul în fruntea diviziei Pacific.



Sharks au avut iniţiativa în permanenţă la Honda Center, din Anaheim. Oaspeţii au condus cu 1-0 şi 2-1, prin golurile lui Paul Martin şi Melker Karlsson, iar echipa gazdă a reuşit doar să egaleze de fiecare dată în timpul regulamentar, prin cehul Ondrej Kase, în repriza a doua, şi prin al 10-lea gol al sezonului al suedezului Jakob Silfverberg.



Martin Jones a apărat 34 de şuturi în poarta lui San Jose şi le-a oferit colegilor săi siguranţa de a evolua cu dezinvoltură în repriza suplimentară de 5 minute. Timp în care San Jose a impus ritmul, a avut ocaziile mai clare şi a marcat golul de aur prin Brent Burns, cînd mai erau 2 minute şi 14 secunde din overtime.



Este a 6-a victorie pentru Sharks din 7 partide în care au avut nevoie de prelungiri pentru stabilirea câştigătoarei, în vreme ce Anaheim Ducks au ajuns la 3 înfrângeri consecutive şi s-au distanţat la 4 puncte de liderii diviziei Pacific.



„Portarul nostru a fost cel mai bun de pe teren. Ultima oară când am jucat aici, am reuşit să pierdem în ultimul minut. Cred că zeii hocheiului se mai răzbună câteodată”, a spus antrenorul lui San Jose Sharks, Peter DeBoer, la conferinţa de presă.



Joi dimineaţă, de la ora 5:00, se va disputa partida Vancouver Canucks – Los Angeles Kings.