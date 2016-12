Un jucător american de tenis a fost ameninţat de pariori; Moldoveanul Radu Albot trece prin aceleaşi emoţii

Sursa: jurnal.md Foto: marca.com 27.12.2016 18:25

Jucătorul de tenis Sam Groth (29 de ani) a fost ameninţat cu moartea de mai multe persoane care au pierdut la pariuri pe meciurile sale şi spune că a sesizat ATP.



“Am vorbit cu cei de la ATP şi cu alte persoane deoarece am trecut prin câteva situaţii inacceptabile. Am primit ameninţări cu moartea pe numele meu, al familiei şi al prietenei. S-a ajuns prea departe cu aceste pariuri”, a spus Groth, conform Punto de Break.



Sam Groth (locul 180 ATP) nu e singurul sportiv ameninţat cu moartea. În acest an jucătoarea de tenis din SUA Madison Keys a trecut prin aceleaşi momente dificile.



Şi cel mai bun jucător de tenis din Republica Moldova, locul 97 ATP, trece prin asemenea situaţii. De multe ori, după meciuri pierdute, sportivul nostru este insultat în mod public pe pagina sa de facebook şi chiar ameninţat cu mesaje în privat.



Reţea pariorilor a devenit una cu oameni care aruncă zeci de mii de euro pe rezultatele evenimentelor sportive, având în mintea lor că orice sportiv mai bine cotat în ierarhia mondială este obligat să învingă pe unul mai slab clasat, iar când acest lucru nu se întâmplă şi îşi pierd banii mizaţi, devin extrem de violenţi la adresa sportivilor, ceea ce a explicat Sam Groth, aşa cum se întâmplă cu Radu Albot, dar şi cu mulţi alţi sportivi, nu doar tenismani.