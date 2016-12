Echipa galeză The New Saints a obţinut a 26-a victorie consecutivă

Sursa: dolce-sport.ro Foto: marca.com 27.12.2016 10:52

Echipa galeză The New Saints a obţinut, luni, a 26-a victorie consecutivă, scor 4-0 cu Cefn Druids, pe teren propriu, şi a egalat un record stabilit de Ajax Amsterdam în urmă cu 44 de ani.



The New Saints care a înregistrat cele 26 de victorii în patru competiţii va deveni unică deţinătoare a recordului de victorii consecutive, dacă se va impune la 30 decembrie şi în deplasare în faţa echipei Cefn Druids.



În sezonul 1971/1972, Ajax Amsterdam a înscris 78 de goluri în 26 de meciuri şi a primit 18 goluri. The New Saints a înscris 86 de goluri şi a primit 13.