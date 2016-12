Dezvăluiri de senzaţie ale unui fotbalist român! Cum l-a bătut pe Zlatan Ibrahimovici şi a primit banderola de căpitan

Sursa: incredibil.org Foto: marca.com 24.12.2016 14:38

Cristi Chivu a oferit un interviu pentru "Eu sunt 12" în care a vorbit despre Zlatan Ibrahimovici, pe care l-a avut colect atât la Ajax Amsterdam, cât şi la Inter.



Îşi aduce aminte cum a câştigat banderola de căpitan la Ajax după o bătaie cu Zlatan şi explică de ce este criticat degeaba de multe ori starul suedez.



"Wow, e ceva de atunci!(Râde). El m-a văzut primul. Eu eram pe “Amsterdam Arena”, la antrenament. El era în tribună, abia semnase cu Ajax. Îmi aduc aminte că i-am spus: Bine ai venit!.



În scurt timp am făcut schimb de numere de telefon. Am ajuns prieteni, deşi totul a început cu stângul!



Între noi a fost un moment tensionat. Echipa era în degringoladă, antrenorul tocmai fusese demis. Jucătorii nu se antrenau la potenţial maxim, erau nervoşi. Au fost mai multe clinciuri, iar la un anumit moment, Zlatan m-a lovit.



L-am bătut pe Ibrahimovic pentru a menţine ordinea! La final, a refuzat să-mi strângă mâna, pentru a lasă totul la trecut. M-a sunat însă după vreo două ore că să-şi ceară scuze şi m-a invitat la masă!



Am acceptat şi de atunci a început ceva fantastic între noi. Ştiu că la finalul acelui antrenament am aflat că Ronald Koeman este noul antrenor. Apoi m-am trezit căpitanul echipei", a zis Chivu pentru sursa citată.