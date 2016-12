Fotbalul spaniol, superior celui italian

Sursa: digisport.ro Foto: jurnal.md 22.12.2016 16:49

Criza fotbalului italian, la nivel de cluburi, este evidentă şi este susţinută şi de rezultatele obţinute de echipe în ultimii 16 ani. Adevărul este că de la începutul secolului 21, fotbalul italian nu a mai ţinut pasul cu vremurile şi cu supremaţia copleşitoare a spaniolilor şi a rămas prizonier al amintirilor sale glorioase. Nimeni nu poate uita dominaţia Milanului din anii ’90 şi nici a echipelor din Peninsulă.



Pentru a vedea acest lucru într-un mod concret, jurnaliştii de la calciomercato.com au întocmit un clasament care se bazează pe rezultatele obţinute de primele 20 de cluburi din Europa atât în Champions League şi în Europa League. Din 2000, fotbalul european a intrat sub dominaţia echipelor din Spania, care au câştigat 8 Ligi ale Campionilor (4 Real Madrid, 4 FC Barcelona), precum şi 8 Europa League (5 Sevilla, 2 Atletico şi 1 Valencia).



În afara acestor succese care au venit an de an, echipele din Spania au mai bifat patru finale de Liga Campionilor, trei finale de Europa League, 14 semifinale de Champions League şi 7 de Liga Europa.



Comparaţia cu restul echipelor europene este pur şi simplu fără milă şi ne duce la concluzia că ne confruntăm cu o situaţia care nu s-a mai întâmplat până acum în istoria fotbalului. Şi asta deoarece marile cicluri ale anilor ’70, ’80 şi ’90 au fost intense dar pe o durată mai scurtă de timp. Între 1977 şi 1984, britanicii au câştigat şapte cupe europene în opt ani.



Topul celor mai bune echipe din Europa în ultimii 16 ani:



1 Barcelona 53p



2 Real Madrid 52



3 Bayern 39



4 Chelsea 31



5 Sevilla 30



6 Milan 28



7 Liverpool 27



8 Manchester United 24



9 Porto 22



10 Atletico 22



11 Inter 13



12 Valencia 12



13 Juventus 11



14 Borussia Dortmund 8



15 Şahtar 7



16 Benfica 7



17 Galatasaray 6



18 Feyenoord 6



19 CSKA Moscova 6



20 Zenit 6



LEGENDA



Champions League 10 puncte



Europa League 6



Finale Champions League 5



Finale Europa League 3



Semifinale Champions League 2



Semifinale Europa League 1