Zeci de sportivi participă la Cupa Prieteniei de la Dubăsari

21.12.2016

Al 13-lea an consecutiv, la Dubăsari, echipe sportive de pe ambele maluri ale râului Nistru îşi testează performanţele la volei. Anul curent, genericul competiţiei „Cupa Prieteniei 2016” a fost „Prin sport păstrăm prietenia” şi a servit drept prilej excelent de dezvoltare a relaţiilor durabile între participanţi, notează diez.md.



În total, la competiţie au participat paisprezece echipe de volei din Coşniţa, Molovata Nouă, Ustia, Doroţcaia, Pîrîta, Vadul lui Vodă, Cimişlia, Criuleni, Rădeni (Străşeni), Grigoriopol, Ţîbuleuca, Krasnîi Vinogradari, Dnestrovsk – comunităţi de pe ambele maluri ale râului Nistru, precum şi din localitatea Krijopol, Ucraina. Trofeul a mers către echipa din satul Ţîbuleuca, stânga Nistrului.



„Evenimentul de astăzi este mai mult decât o competiţie sportivă, este un eveniment care a întrunit sportivii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Din 14 echipe, 5 sunt din stânga Nistrului, iar una din Ucraina. Acest lucru ne bucură foarte mult”, a menţionat, la înmânarea cupelor, Preşedintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi.



„În sport există câştigători, dar nu şi perdanţi. Această competiţie ne-a convins că sportul ne uneşte şi că indiferent pe ce mal al râului Nistru locuim, avem aceleaşi interese”, a remarcat Andrei Darie, managerul programului european de consolidare a încrederii.



Competiţia sportivă a fost organizată cu susţinerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Programul contribuie la sporirea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin crearea oportunităţilor de cooperare între autorităţile locale, mediul de afaceri şi societatea civilă.



Rezultate/echipe:



Locul I – s. Ţîbuleuca (stânga Nistrului)

Locul II – s. Molovata Nouă (Dubăsari)

Locul III – or. Krijopol (Ucraina)

Locul IV – s. Doroţcaia

Locul V – s. Ustia

Locul VI – s. Krasnîi Vinogradari (stânga Nistrului)



Rezultate/jucători:



Cel mai bun jucător – Igori Rebciuc (s.Ţîbuleuca)

Cel mai bun libero – Alexandr Gumenîi (or. Krîjopoli)

Cel mai bun atacant – Iurie Panţîri (s. Molovata Nouă)

Cel mai bun dirijor de pase – Marin Lescov (s. Molovata Nouă)



