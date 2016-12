Revenire incredibilă pentru Marco Fu în finala Openului Scoţian; A câştigat ultimele opt frame-uri

Marco Fu s-a impus în Openul Scoţian, după o victorie în finală împotriva localnicului John Higgins, cu scorul de 9-4, revenind de la 1-4.



Higgins, plecat din postura de mare favorit în finala turneului din ţara sa natală, victorios în rundele precedente în faţa lui Ronnie O'Sullivan sau Judd Trump, părea că se va impune şi în ultimul act, după ce a deschis partida cu trei break-uri de peste 100 de puncte.



Adversarul său nu a fost însă de acord cu acest lucru şi a avut o revenire incredibilă. Mai întâi, a redus din diferenţă, câştigând al patrulea frame al partidei. Scoţianul avea să-şi adjudece ultimul joc din finală imediat după, pentru ca mai apoi jucătorul din Hong Kong să-i lase muţi de uimire pe fanii prezenţi în arena din Glasgow.



Marco Fu a câştigat opt frame-uri la rând, terminând finala în stil de mare campion şi trecându-şi în palmares al treilea titlu pe puncte din carieră, premiul de 70.000 de lire sterline, dar şi trofeul ”Stephen Hendry”, acordat de fostul mare jucător scoţian.



În urma acestui succes, sportivul din Hong Kong urcă pe locul 8 în clasamentul mondial profesionist, în ciuda startului modest de sezon, când nu reuşise să pătrundă în runda ultimilor ”32” în niciunul dintre turneele pe puncte la care participase.



Declicul a venit în urmă cu o lună, la Campionatul Regatului Unit, când asiaticul a ajuns până în semifinale. De cealaltă parte, Higgins a ratat şansa de a-şi trece în palmares al 29-lea titlu al carierei.



”Este incredibil. Să-l bat pe John în Glasgow este una dintre cele mai importante realizări ale carierei mele. Am avut o şansă şi am dat tot ce am avut mai bun. Este un vis devenit realitate”, a punctat campionul primei ediţii a Openului Scoţian.



Următorul turneu important este Mastersul, al doilea din ”Tripla Coroană” (n.r. = denumire acordată Openului Regatului Unit, Mastersului şi Campionatului Mondial), care va debuta pe 15 ianuarie şi la care participă doar jucătorii din top 16 mondial.