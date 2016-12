Programul naţionalei României la Campionatul European de handbal feminin

02.12.2016

Campionatul European de handbal feminin din Suedia e programat în perioada 4-18 decembrie. România evoluează în grupa D, cu Norvegia, Rusia şi Croaţia, şi are nevoie de cel puţin o victorie pentru calificarea în faza următoare.



La ediţia din acest an joacă 16 echipe, împărţite în 4 grupe:

Grupa A – la Stockholm: Suedia, Serbia, Spania, Slovenia;

Grupa B – la Kristianstad: Olanda, Germania, Franţa, Polonia;

Grupa C – la Malmo: Muntenegru, Ungaria, Danemarca, Cehia;

Grupa D – la Helsingborg: Norvegia, Rusia, România şi Croaţia.



Programul României:



5 decembrie, 21.45 România-Norvegia



7 decembrie, 19.30 România-Rusia



9 decembrie, 19.30 România-Croaţia



În perioada 10-14 decembrie se vor disputa meciurile din faza a doua, semifinalele vor avea loc pe 16 decembrie, de la 19:15, iar finala mică şi cea mare pe 18 decembrie, de la 16:30.



Lotul de 18 care va pleca sâmbătă la Helsingborg este următorul:



Portari: Paula Ungureanu, Denisa Dedu, Yulia Dumanska



Extreme stânga: Ana Maria Iuganu, Elena Florica



Interi stânga: Cristina Neagu, Cristina Zamfir, Gabriella Szucs



Centri: Mădălina Zamfirescu, Eliza Buceschi, Cristina Laslo



Interi dreapta: Melinga Geiger, Laura Popa



Extreme dreapta: Laura Chiper, Aneta Udriştoiu



Pivoţi: Oana Manea, Florina Chintoan, Crina Pintea