Griezmann, Messi şi Ronaldo, finaliştii FIFA pentru titlul de „jucătorul anului 2016”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.12.2016 16:07

Antoine Griezmann, Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo sunt finaliştii pentru premiul acordat de FIFA pentru cel mai bun jucător al anului.



Alegerea era previzibilă, în condiţiile în care cei trei au reuşit, prin performanţele lor, să se detaşeze de concurenţă. Griezmann a jucat finala Champions League şi ultimul act al Euro, Messi a fost motorul din spatele titlului obţinut de Barcelona, fiind extraordinar pe toată durata anului, în timp ce Ronaldo s-a impus atât în Liga Campionilor, cât şi la Campionatul European.



FIFA anunţase la începutul lui noiembrie lista celor 23 de fotbalişti din care se va alege câştigătorul premiului acordat celui mai bun jucător din lume în 2016. Barcelona a fost reprezentată de patru fotbalişti, iar Real Madrid de cinci, printre care nu s-a aflat însă şi francezul Benzema.



Câştigătorul premiului acordat la prima ediţie a The Best FIFA Football Awards va fi anunţat pe 9 ianuarie 2017, la Zurich.



Decizia va fi luată în urma voturilor căpitanilor şi antrenorilor echipelor naţionale din întreaga lume, care vor avea o pondere de 50 %, şi a alegerilor suporterilor şi jurnaliştilor, care vor conta în aceeaşi proporţie.



LISTA CELOR 23 DE FINALIŞTI



Sergio Aguero (Argentina/Manchester City)

Gareth Bale (Ţara Galilor/Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Italia/Juventus)

Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

Antoine Griezmann (Franţa/Atletico Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Manchester United)

Andres Iniesta (Spania/Barcelona)

N’Golo Kante (Franţa/Chelsea)

Toni Kroos (Germania/Real Madrid)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen)

Riyad Mahrez (Algeria/Leicester City)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Luka Modric (Croaţia/Real Madrid)

Manuel Neuer (Germania/Bayern Munchen)

Neymar (Brazilia/Barcelona)

Mesut Ozil (Germania/Arsenal)

Dimitri Payet (Franţa/West Ham)

Paul Pogba (Franţa/Manchester United)

Sergio Ramos (Spania/Real Madrid)

Alexis Sanchez (Chile/Arsenal)

Luis Suarez (Uruguay/Barcelona)

Jamie Vardy (Anglia/Leicester City)



În paralel cu premiile acordate de FIFA, France Football va acorda în continuare cel mai prestigios trofeu individual din lume, "Balonul de Aur".



Gala a fost organizată în colaborare cu forul mondial între 2010 şi 2015, însă părţile s-au despărţit în acest an.