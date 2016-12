Juventus s-a impus în derbiul cu AS Roma

Sursa: dolce-sport.ro Foto: gazzetta.it 19.12.2016 13:55

Cu 1 - 0 s-a impus Juventus în derbiul cu AS Roma. Campionii au acumulat deja 42 de puncte în condiţiile în care principala contracandidată la titlu, chiar AS Roma, a strâns numai 35 de puncte.



Empoli - Cagliari a fost prima partidă a rundei cu numărul 17 în Italia. Gazdele n-au avut emoţii - au dat două goluri şi au luat trei puncte mari în clasament.



AC Milan îşi continuă seria proastă. Etapa aceasta a terminat fără gol marcat în compania Atalantei, scor 0-0.



Derby-ul campionatului s-a jucat la Torino. Juventus a primit-o pe propriul teren pe AS Roma şi n-a făcut altceva decât să-şi mărească ecartul în clasament. A bătut cu 1-0 şi s-a dus la 7 puncte.



A doua echipă a Milanului a fost ceva mai fericită în această rundă. A bătut în deplasare la Sassuolo, scor 1-0 şi este pe locul 7 în serie A.



Într-un derby al echipelor aflate la jumătatea clasamentului, Chievo a ieşit pe plus în compania Sampdoriei. S-a impus cu 2-1 şi a ajuns pe locul 10.



Cele mai multe goluri s-au dat la Napoli. Gazdele au înscris de 5 ori în timp ce Torino a marcat şi ea de 3 ori.



Pescara n-a avut nicio şansă pe propriul teren în această etapă. A primit-o acasă pe Bologna şi a încasat trei goluri.



Udinese e pe 11 în Serie A. A bătut-o şi pe Crotone, scor 2-0.



A fost nebunie între Genoa şi Palermo. S-au marcat nu mai puţin de 7 goluri. Oaspeţii au ieşit cu unul în plus la numărătoare.



Cu gol, Ştefan Radu, Lazio s-a impus în derby-ul cu Fiorentina, scor 3-1.