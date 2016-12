Un sportiv moldovean şi-a propus o expediţie în jurul Cercului Polar

Tânărul sportiv Andrei Golovei, care practică orientarea sportivă, şi-a stabilit o adevărată provocare. Moldoveanul are în plan să ajungă într-o expediţie în jurul cercului polar.Pentru a ajunge să facă parte din proiectul „Fjällräven Polar”, sub format de expediţie turistică, sportivul nostru trebuie să treacă de etapa voturilor . Andrei practică orientare, alpinism şi hicking. Cum în sezonul de iarnă nu sunt competiţii importante, sportivul a ales să caute o nouă cale de adrenalină."Sunt dependent de adrenalină şi de mişcare aşa că mai căutam ceva interesant pentru iarnă. Când am citit despre acest traseu, mi-am amintit de cărţile lui Jack London şi Jules Verne. Şi am zis că vreau să fiu acolo. Cu fiecare vot, dorinţa creşte. Selecţia se face în baza votării de către persoanele care au profil pe facebook", ne-a spus protagonistul.Traseul se întinde pe o distanţă de 300 km în jurul Cercului Polar, acolo unde cerul pe timp de noapte este colorat, iar peisajul este "decorat" cu sănii, husky, natură specifică, gheaţă.Andrei practică sportul de mai mult de un deceniu. "Sunt 10 ani de când practic sportul. Am început cu turismul sportiv. Mama a înţeles că voi lua această cale când aveam 13 ani, în pofida timpului de afară, i-am demonstrat că eu sunt în stare să merg la competiţii de turism. Au urmat competiţii de alpinism în Moldova, Ucraina, mai apoi maratoane în Moldova, dar şi orientare sportivă - Ucraina, România, Italia, Macedonia, Serbia şi Bulgaria", a mai spus sportivul.