Echipa moldoveanului Cătălin Carp s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României; În această fază este prezent şi Nicolae Calancea

Viitorul Constanţa, echipă la care joacă şi internaţionalul basarabean Cătălin Carp, s-a alăturat echipelor care merg mai departe în sferturile Cupei României, după ACS Poli Timişoara, CS U Craiova ( echipă la care joacă Nicolae Calancea ), CFR Cluj, Voluntari şi Astra. Echipa din Ovidiu s-a impus pe teren propriu în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, încheiat 3-0, iar la final, Gheorghe Hagi s-a declarat încântat de accederea în sferturi.”În fotbal niciodată nu îţi dai seama aşa că trebuie să te pregăteşti. Le-am zis jucătorilor să fie serioşi, să avem plăcerea să jucăm fotbal. Aţi văzut ce s-a întâmplat la Oradea, la meciul Stelei, eu zic că am pregătit meciul bine. Lăsând la o parte doi, trei jucători, restul pe care i-am folosit au fost destul de tineri. Au fost două echipe tinere pe teren”, a spus Hagi despre meci, după care a vorbit despre parcursul echipei în campionat. ”Ne gândim la lucrul care este important pentru noi, azi am fost mai buni. Suntem pe primul loc, mergem mai departe în Cupă iar asta ne întăreşte ideea că suntem o echipă puternică. Construim mentalitate, încredere, sperăm să ne menţinem acolo sus. Ca antrenor, dar şi pentru echipă, Academie, 2016a fost un an bun, am crescut, ne-am consolidat în Liga 1, avem aprecierea publicului, mass-mediei, a oamenilor în general”.Antrenorul Viitorului spune că nu intenţionează să se despartă de mai mult de unul, maximum doi fotbalişti în pauza competiţională din această iarnă. ”Am început împreună şi o să mergem împreună până la capăt. Vedem ce o să fie, dar la jumătate nu abandonăm. Mergem până în vară cu toţii, până în luna mai. Jucătorul, unul sau altul, vedem, dar nu cred că putem să ne gândim la multe ieşiri. Ne gândim cum să arătăm mai bine din iarnă încolo”, a spus Hagi, care a mai dezvăluit că Academia care îi poartă numele are mereu jucători care să vină din urmă: ”Noi mereu suntem pregătiţi, avem linia a doua, linia a treia a jucătorilor care vin din spate. Analizăm ofertele dar până atunci ne gândim la meciuri. La disputa cu Botoşani ne gândim să o terminăm bine. După aceea, pauza de iarnă, sărbătorile când stăm cu familia”.”Eu dacă făceam cantonamentul, nu mă gândeam să îl anulez. Sunt mai mulţi jucători importanţi de la alte echipe, chiar şi din Liga II, nu l-aş fi anulat. Scopul e să descoperim jucători”, a conchis Hagi, după ce FRF a anunţat azi că stagiul de pregătire pe care urma să îl efectueze în ianuarie, în Turcia, selecţionată under 23 sub conducerea selecţionerului Christoph Daum, a fost anulat.