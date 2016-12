Echipa de fotbal FC România, probleme în Campionatul Angliei; Românii deplâng comportamentul adversarilor

Sursa: gsp.ro Foto: Radu Brehene 15.12.2016 12:53

FC România, formaţie care participă în a 9-a ligă engleză, traversează momente dificile. A devenit victimă a rasismului din spusele managerului echipei, Ionuţ Vintilă.



Echipa ocupă în prezent locul 6, însă poate urca mai mult în clasament: are cu 6 puncte în urma locului 2, dar toate formaţiile din faţa ei au între 3 şi 7 meciuri în plus jucate deja.



Partida din FA Vase cu Tring Athletic, pierdută 1-2 la rejucare, a fost cea care i-a scos din nou din sărite pe românii care evoluează în Anglia. Ionuţ Vintilă ne-a povestit ce îi nemulţumeşte.



- Ionuţ, voiam să discutăm despre evoluţiile voastre, însă atenţia acum pare să fie pe cu totul altceva...

- Din păcate aşa este! Suntem o echipă bună a Ligii a 9-a, iar lucrul ăsta deranjează. Sau a început să deranjeze. De anul trecut s-au schimbat mult lucrurile.



- Mai exact?

- Suntem desfiinţaţi pe unde jucăm. Ne înjură, vă voi arăta şi nişte imagini. Arbitrajul este de-a dreptul mizerabil. Dovadă stă chiar meciul cu Tring. Am ieşit cu 4 jucători accidentaţi (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO). Plus multe alte decizii incredibile. E clar că deranjăm.



- Din ce înţeleg nu este prima dată...

- Clar, nu! Au mai fost şi în sezonul trecut. Noi avem un joc foarte bun, chiar ne gândim la promovare, dar nu ne vor lăsa. Anul trecut au programat echipa care a promovat în primele 7 meciuri să joace de 6 ori acasă. Se întâmplă lucruri murdare. Principalele noastre adversare odihnesc jucători şi bat cu scoruri incredibile echipe bune ale campionatului.



- Credeţi că dacă n-ar exista aceste lucruri aveţi puterea să promovaţi?

- Da, sigur! Suntem pregătiţi! Dăm mai bine de 100 de goluri, aşa cum a fost anul trecut, lucru prin care depăşim toate echipele din cele 14 serii, dar nu vom promova. Nu ne vor lăsa. E ceva straniu.



- Am înţeles că ai avut şi tu probleme...

- Da, mă trezesc cu rapoarte mincinoase făcute de cei care ne arbitrează. Mi se întâmplă asta pentru că eu spun lucrurilor pe nume. Îşi bat joc de noi, de familiile noastre şi de banii sponsorilor pentru că vorbim altă limbă. Comisiile m-au dat de fiecare dată nevinovat pe baza probelor video. Nu au putut să mă suspende.



- Cu echipa pe care o aveţi unde v-aţi situa în România?

- Nu vreau să par lăudăros! Am fi printre fruntaşii din Liga a 3-a. Aici ajungem să plângem în vestiar de ceea ce ni se întâmplă. Ajungem să pierdem puncte în ultimele minute doar pentru că îşi bat joc de noi.



- Vă gândiţi să vă retrageţi din campionat dacă aceste lucruri continuă?

- Sincer, discut foarte des cu cei care sunt alături de mine pe acest subiect. Dar parcă nu aş vrea să le dăm satisfacţie celor care sunt împotriva noastră.



- Şi puteţi continua la nesfârşit aşa?

- Vă daţi seama că nu! Dar uitaţi, de exemplu la meciul de ieri. Jucătorii noştri care n-au prins lotul au venit să susţină echipa. I-au pus să plătească 7 lire pe bilet. Evident că au plecat acasă. Mi-au zis că doar cei 16 de pe foaia de joc au dreptul să intre gratis. Pe assistent manageru meu l-au verificat. I-au cerut să se legitimeze ca să fie siguri că nu intră cineva fără să plătească.



Allan Fenn, managerul celor de la Ilford, echipă din aceeaşi serie cu FC România, s-a dezlănţuit pe Twitter şi a lansat câteva atacuri dure la adresa românilor, pe care îi acuză de faptul că nu joacă fotbal.



"Laşii! Simulează, plâng, scuipă şi ciupesc! Abia aştept să joc din nou împotriva lor. O să îi batem cântând «God Save the Queen»" au fost cele două postări consecutive ale acestuia pe Twitter. Urmate de o alta, în care jucătorii erau numiţi "idioţi".