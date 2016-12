Moscova va construi un complex sportiv dedicat unui sport practicat de fiica lui Vladimir Putin

Sursa: digisport.ro Foto: Reuters 14.12.2016 08:44

Guvernul municipal al Moscovei a alocat 30 de milioane de dolari pentru construirea unui complex pentru rock'n'roll acrobatic, un sport de nişă, deosebit de spectaculos, în care una dintre fiicele preşedintelui rus Vladimir Putin este o dansatoare recunoscută şi în a cărui dezvoltare tânăra are un rol de conducere, informează Reuters.



Centrul Zhavoronki Acrobatic Rock'n'Roll va fi construit la periferia din partea de vest a Moscovei cu un buget de 1,9 miliarde de ruble, potrivit unor documente de licitaţii publice disponibile online, şi va reprezenta singura facilitate specializată în acest sport din lume, potrivit Confederaţiei Mondiale Rock'n'Roll (World Rock'n'Roll Confederation - WRRC).



Suma investită în acest centru depăşeşte sumele alocate altor sporturi mai reprezentative pentru Rusia, precum tirul cu arcul şi biatlonul, notează Reuters.



Complexul este construit pentru şcoala publică de sport şi dans din Hamovniki, Moscova, unde Katerina Tihonova, identificată de Reuters anul trecut drept cea mai tânără fiică a preşedintelui rus Vladimir Putin, s-a antrenat pentru rock'n'roll acrobatic, sport în care a participat în competiţii de mai multe ori, până în 2014.



Katerina Tihonova, în vârstă de 30 de ani, este una dintre cele mai cunoscute dansatoare de rock'n'roll acrobatic, vicepreşedinte al WRRC şi, de asemenea, înalt oficial în federaţia naţională dedicată acestui sport, prezidând comitetul internaţional al acestuia, precum şi comitetul pentru dezvoltare regională în Rusia. Fostul ei antrenor conduce şcoala din Hamovniki.



Reuters nu are dovezi care să demonstreze influenţa Kremlinului sau a Katerinei Tihonova în decizia guvernului Moscovei de a construi complexul.



Katerina Tihonova, departamentul de sport al Moscovei şi Federaţia Rusă a sportului Rock'n'Roll Acrobatic nu au răspuns la cererile repetate pentru a comenta în privinţa rolului îndeplinit de fiica lui Vladimir Putin în acest proiect sau în bugetul alocat acestuia.



„Acest subiect nu are nicio legătură cu noi”, a spus Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.



Departamentul de construcţii al Moscovei a transmis că acest complex face parte dintr-un program mai larg dedicat finanţării de către stat a facilităţilor sportive importante pentru oraş.



„Moscova acordă o importanţă majoră construirii de facilităţi sportive. Pe parcursul ultimilor cinci ani în Moscova numărul noilor facilităţi sportive care au fost construite a fost dublat”, a transmis departamentul, pentru Reuters.



Aproximativ 9.000 de persoane au participat activ în dezvoltarea rock'n'roll-ului acrobatic în Rusia, iar organizatorii intenţionează să crească numărul cu încă 3.000 de persoane până în 2020, potrivit federaţiei naţionale.



Prin comparaţie, peste 22.000 de persoane participă activ în tirul cu arcul în Rusia, dar statul a alocat doar 21 de milioane de ruble în dezvoltarea sportului în acest an, potrivit Federaţiei de Tir cu Arcul din Rusia.



Federaţia a adăugat că nu există niciun centru specializat în tirul cu arcul în Rusia, deşi sportul i-a adus ţării o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, în luna august.



Aproximativ 19.000 de persoane participă la biatlonul din Rusia, potrivit Uniunii Biatlonului din Rusia, însă organizaţia nu beneficiază de finanţare de la stat.



Documentele consultate de Reuters arată planuri pentru un complex de 1,3 hectare ce include o sală de gimnastică, o trambulină, un bazin de înot de 25 de metri şi un spaţiu dedicat competiţiilor cu o capacitate de 2.000 de locuri. Vor exista, de asemenea, facilităţi de cazare pentru 300 de persoane, precum şi o sală de conferinţe şi un amfiteatru. Pe un zid exterior al clădirii principale este inscripţionat cu litere albe mari "Rock'n'Roll".



Firma Magnum, selectată pentru a construi centrul, va fi solicitată, de asemenea, să îndeplinească o serie de proiecte de ”înfrumuseţare”, care va include o reţea de piste pentru plimbare şi alegare, precum şi o pistă de aterizare pentru elicoptere.



Lucrările vor începe în cursul acestei luni, iar finalizarea lor este programată pentru luna septembrie a lui 2018.



Kresimir Bosnar, secretarul general al WRRC, a spus că este surprins de investiţia Rusiei în acest centru. „Nu văd niciun argument în favoarea acestei investiţii, cu atât mai puţin în Rusia. Rock'n'roll acrobatic este un sport specific, un sport individual bazat pe perechi, nu un sport de masă. Aşa că nu te poţi aştepta să ai milioane de persoane, dansând rock'n'roll acrobatic în viitor”, a spus el, adăugând că WRRC, cu sediul în Slovenia, nu este implicat în proiect.



Lubov Sobol, un politician de opoziţie din Moscova, a spus că centrul va fi construit astfel încât să poată fi condus de Katerina Tihonova. „Pare evident că este vorba despre o poveste politică aici. Moscova construieşte acest centru pentru a satisface ambiţiile personale ale fiicei preşedintelui”, a spus ea, fără a indica dovezi clare a unei influenţe politice.



Rusia are o istorie îndelungată de investiţii masive în sport, iar Vladimir Putin a folosit succesul sportivilor pentru a promova imaginea ţării drept o putere mondială. În timpul mandatului său, Rusia a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 2014, acesta devenind cel mai scump astfel de eveniment organizat vreodată.



Însă economia Rusiei a avut de suferit, în urma sancţiunilor occidentale legate de criza din Ucraina şi prăbuşirea preţului petrolului la nivel mondial.