Pilotul Valtteri Bottas este favorit să-i ia locul lui Nico Rosberg la Mercedes AMG Petronas

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 13.12.2016 10:54

Valtteri Bottas este favorit să-i ia locul lui Nico Rosberg la Mercedes AMG Petronas. Potrivit Sky Sports şi BBC, aceasta este varianta agreată de Toto Wolff, directorul executiv al team-ului german.



Pentru a putea să îl angajeze pe actualul pilot Williams Mercedes, Wolff a promis echipei britanice o reducere de 10 milioane de dolari pentru plata pachetului motor din 2017. In plus, Pascal Wehrlein ar urma să concureze la Williams, alături de tânărul Lance Stroll.



În actuala configuraţie a echipei conduse de Claire Williams, Bottas este un personaj vital pe mai multe fronturi. Nordicul ar trebui să fie mentorul lui Stroll în primul său sezon din Formula 1 şi a fost deja însărcinat să se ocupe de cele mai importante activităţi promoţionale pentru sponsorul principal Martini.



Potrivit aceloraşi surse britanice, deoarece Bottas e principala variantă pentru înlocuirea campionului mondial Nico Rosberg, Mercedes ar putea să facă o reducere mult mai mare pentru pachetul motor.



Fernando Alonso, aflat sub contract cu McLaren, a ieşit de pe lista nemţilor, iar varianta de avarie se numeşte Pascal Wehrlein.