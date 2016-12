Naţionala de handbal a României se află la un meci distanţă de semifinalele Campionatului European din Suedia

Sursa: digisport.ro Foto: frh.ro 13.12.2016 18:52

Încă o victorie a naţionalei României, care se află la un singur succes distanţă de calificarea în semifinalele Europeanului din Suedia. Naţionala lui Martin Ambros va înfrunta în jocul decisiv pentru accederea în "careul de aşi" naţionala Danemarcei miercuri, de la ora 19.30.



Ca şi în partida cu Ungaria, Cristina Neagu a marcat zece goluri pentru România şi a ajuns la 43 de reuşite la actuala ediţie a Campionatului European. Au mai marcat pentru naţionala lui Martin Ambros: Crina Pintea (6 goluri), Mădălina Zamfirescu (3 goluri), Cristina Zamfir, Oana Manea, Aneta Udriştioiu şi Melinda Geiger (câte două), Cristina Laslo, Ana Maria Iuganu şi Laura Chiper (câte un gol).



România are şase puncte, la fel ca şi Norvegia, Danemarca are patru puncte, Cehia şi Rusia au câte două puncte, iar Ungaria niciun punct.



Marţi mai au loc partidele Ungaria - Norvegia (19,30) şi Danemarca - Rusia (21,45).



Miercuri sunt programate ultimele partide din grupă, Ungaria - Rusia (17,15), Danemarca - România (19,30) şi Cehia - Norvegia (21,45).



Primele două clasate din grupă se califică în semifinale.