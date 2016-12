Britanicul Andy Murray şi germanca Angelique Kerber, desemnaţi cei mai buni jucători de tenis ai anului

Sursa: digisport.ro Foto: tenis.md 13.12.2016 17:30

Britanicul Andy Murray şi germanca Angelique Kerber au fost desemnaţi de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) drept cei mai buni jucători ai anului 2016.



Andy Murray, numărul unu ATP, şi Angelique Kerber, numărul unu WTA, au obţinut în premieră distincţia de campioni mondiali ITF.



Murray a devenit în 2016 primul tenisman care câştigă două medalii de aur la simplu la Jocurile Olimpice, învingându-l în finală pe argentinianul Juan Martin del Potro. În ultimul meci al sezonului, scoţianul a triumfat în Turneul Campionilor, în faţa marelui său rival, sârbul Novak Djokovic.



Murray a câştigat nouă titluri în acest an, impunându-se pentru a doua oară în cariera sa la Wimbledon.



Angelique Kerber şi-a trecut în palmares în 2016 primele sale turnee de Mare Slam, Australian Open şi US Open, şi a obţinut argintul la Jocurile de la Rio.



Într-un an istoric pentru familia Murray, Jamie Murray (fratele lui Andy) şi brazilianul Bruno Soares au fost desemnaţi cei mai buni jucători de dublu, iar distincţia pentru cele mai bune jucătoare de dublu a revenit franţuzoaicelor Caroline Garcia şi Kristina Mladenovic.



Este prima oară când doi fraţi au obţinut în acelaşi an distincţia pentru cel mai bun jucător de simplu şi cea pentru cel mai bun jucător de dublu.



La categoria tenis în scaun cu rotile, distincţiile au revenit britanicului Gordon Reid şi olandezei Jiske Griffioen.



Cei mai buni juniori ai anului sunt sârbul Miomir Kecmanovic şi rusoaica Anastasia Potapova.



Jucătorii premiaţi îşi vor primi distincţiile într-o gală ce va avea loc pe 6 iunie 2017 la Paris, în timpul turneului de la Roland Garros.



ITF a ţinut cont de toate rezultatele înregistrate în timpul unui an, acordând o importanţă specială Jocurilor Olimpice, turneelor de Mare Slam, Cupei Davis şi Fed Cup.