Astăzi va fi anunţat câştigătorul ediţiei 2016 a Balonului de Aur

Sursa: jurnal.md Foto: marca.com 12.12.2016 10:43

Luni, 12 decembrie, de la ora 19:30 va fi anunţat câştigătorul noului Balon de Aur, primul pe care publicaţia „France Football” îl acordă singură, după ruperea parteneriatului cu FIFA.



Marele favorit care urmează să primească prestigiosul premiu este Cristiano Ronaldo, cel care a câştigat, în 2016, Liga Campionilor cu Real Madrid şi Campionatul European cu Portugalia.



În cazul în care fostul jucător al lui Manchester United va fi desemnat învingător, acesta va fi cel de-al patrulea Balon de Aur pe care îl câştigă în carieră şi al doilea pe care îl primeşte din partea „France Football”, după cel din 2008, din perioada în care juca pentru clubul de pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo a primit premiul FIFA Ballon d’Or în 2013 şi 2014 în ceremoniile organizate la Zurich, acolo unde îşi are sediul forul mondial.



De asemenea, Ronaldo are şansa să se apropie din nou de Lionel Messi, cel care are cinci Baloane de Aur în palmaresul său, unul acordat de „France Football” (2009) şi patru acordate de publicaţia franceză împreună cu FIFA (2010-2012, 2015). De altfel, în „era FIFA”, doar Messi şi Ronaldo au pus mâna pe „Balon”.



Principalul rival în cursa către Balonul de Aur 2016 al lui Ronaldo ar trebui să fie Antoine Griezmann, francezul care i-a fost adversar lusitanului atât în finala Champions League, câştigată de către Real în faţa lui Atletico, cât şi în finala Euro 2016, câştigată de către Portugalia în faţa Franţei.



Pe 24 octombrie, „France Football” a anunţat lista de 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2016.



Iata şi lista celor 30 de nominalizaţi, în ordine alfabetică:

Sergio Aguero

Pierre-Emerick Aubameyang

Gareth Bale

Gianluigi Buffon

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Paulo Dybala

Diego Godin

Antoine Griezmann

Gonzalo Higuain

Zlatan Ibrahimovic

Andres Iniesta

Koke

Toni Kroos

Robert Lewandowski

Hugo Lloris

Riyad Mahrez

Lionel Messi

Luka Modric

Thomas Müller

Manuel Neuer

Neymar

Dimitri Payet

Pepe

Paul Pogba

Rui Patricio

Sergio Ramos

Luis Suarez

Jamie Vardy

Arturo Vidal