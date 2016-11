Suporteri consideraţi periculoşi de autorităţile de la Varşovia vor fi prezenţi la meciul România - Polonia

2.800 de bilete mai erau disponibile aseară pentru meciul cu Polonia de vineri

2e numărul tichetelor cumpărate până acum de fanii români pentru amicalul din deplasare cu Rusia, programat marţea viitoare, pe 15 noiembrie

Forţele de ordine de la Bucureşti au intrat în alertă: galeria poloneză va ajunge în România fără o organizare centralizată, iar printre suporteri vor exista câteva sute aflaţi în bazele de date ale autorităţilor de la Varşovia.Meciul de vineri se anunţă un moment tensionat nu doar pentru "tricolori", aflaţi în faţa unei partide cruciale pentru CM 2018, ci şi pentru forţele de securitate.Polonezii vor avea 3.000 de susţinători în tribune, care nu vor efectua însă deplasarea spre Bucureşti în mod organizat, ci pe cont propriu: cu avionul, cu autobuzul, cu maşini personale.Dispersarea lor va îngreuna ţinerea sub control a unei galerii cu grad înalt de risc. Asta mai ales pentru că, printre suporterii leşilor, se anunţă inclusiv un grup de 300 de ultraşi. Iar unul dintre pericole este acela al unor încăierări între ei în Bucureşti, fiindcă băieţii cu muşchi provin de la echipe rivale, cu duşmănii istorice în campionatul polonez.În plus, există, evident, perspectiva unor ciocniri cu fanii români, motiv pentru care urmează să fie aduse probabil efective suplimentare de ordine din judeţele limitrofe Capitalei.Riscul unor incidente şi în tribune nu e de subestimat. Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF, a remarcat recent la DolceSport că "dincolo de scorul partidei, mi-e frică de probleme cu fanii la meciul cu Polonia. Până acum, n-a fost niciun meci al naţionalei fără ca nişte oameni care spun că susţin echipa să nu provoace pagube financiare federaţiei.Nu cred că a fost vreo partidă fără amendă de 15 sau 20 de mii de euro. Noi suntem în situaţia în care putem fi suspendaţi, trebuia să jucăm cu Finlanda cu porţile închise, am amânat această decizie, dar suntem în vizorul UEFA. Chiar n-aş vrea ca meciul cu Danemarca să se joace fără spectatori".FRF s-a ales cu o amendă de 7.000 de dolari inclusiv după deplasarea din Armenia, unde fanii români au călcat iar pe bec: torţe, fumigene, scandări împotriva UEFA şi FIFA. Iar în Kazahstan ar fi fost dejucată o tentativă care se putea lăsa cu urmări şi mai dure decât sancţiunile financiare.Suporterii au încercat să introducă pe stadion bannere cu mesaj anti-sovietic, plus un alt arsenal pirotehnic. Controalele dure de la Astana au zădărnicit însă operaţiunea pusă la cale de fani, ferind astfel prima reprezentativă de consecinţe imediate mai severe.