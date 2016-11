Legenda tenisului românesc, Ilie Năstase, fericit pentru victoria lui Donald Trump

Ilie Năstase e fericit pentru victoria lui Donald Trump în alegerile pentru preşedinţia SUA. Fostul lider al ierarhiei ATP îl cunoaşte pe noul şef al statului american din perioada în care juca.



"Să ştii că a câştigat ăla mai şmecher, mai bogat, cu un discurs mai colorat. Mie mi-a plăcut toată campania lui, una pentru capitalişti. Îl cunosc de la New York. Cât timp eu am stat acolo, venea la meciurile noastre de la US Open, îi place foarte mult tenisul. Nu lipsea într-o perioadă deloc. Apoi m-am împrietenit cu el, m-a tot invitat acasă la el, în Florida, unde avea mai multe terenuri de tenis. Am tot jucat cu el, acum 20 de ani. îmi arăta cât de bine joacă tenis. Şi juca bine, ştie jocul, are un backhand curat...", a declarat Năstase pentru Pro Sport.



Năstase promite că nu îşi va schimba formula de adresare către Trump după alegerile prezidenţiale de peste Ocean.



"Donald, Donald! Doar nu o să-i zic domnule preşedinte!? Şi el îmi zicea Nasty, Nasty, Nasty... Donald, Donald!", a mai spus campionul de la US Open din 1972, la simplu, şi 1975, în proba de dublu.