Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine plătit sportiv din lume

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 09.11.2016 11:40

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine plătit sportiv din lume, cu venituri anuale de 80 de milioane de euro, după ce şi-a prelungit până în 2021 contractul cu Real Madrid în cursul zilei de luni, iar marţi a semnat un nou acord cu sponsorul său, Nike, care îl are drept imagine din 2003.



Portughezul e însă evaluat la 160 de milioane de euro de firma de consultanţă Hookit, de aproximativ 20 de euro bugetul anual al celui mai bogat club din România, Steaua, estimând un buget de opt milioane de euro pe an.



Cotidianul madrilen As susţine că portughezul va primi 24 milioane de euro pe an din partea companiei din SUA, cu care ar fi semnat un "contract pe viaţă", similar cu cel încheiat între producătorul american de echipament sportiv şi legendarul baschetbalist Michael Jordan.



Veniturile pe care Ronaldo le va obţine din acest nou parteneriat ar putea ajunge însă la 40 milioane de euro pe an, în cazul în care vor fi îndeplinite anumite condiţii. Vechiul acord îi aducea lusitanului şapte milioane de euro pe an.



Cristiano Ronaldo a ajuns la venituri anuale de 80 de milioane de euro, din salarii, bonusuri şi contracte de sponsorizare, şi i-a depăşit în topul celor mai bine plătiţi sportivi din lume pe Floyd Mayweather şi Tiger Woods.



Rivalul său, Lionel Messi, nu depăşeşte 74 de milioane de euro pe an.

Neymar ajunge la 43 de milioane de euro, Ibrahimovic, Thiago Silva se încadrează între 30 şi 34 de milioane, Gareth Bale în intervalul 27-32, Rooney şi Thomas Muller între 22 şi 24, iar Di Maria între 20 şi 25 de milioane de euro pe an.



Brand-uri care îl sponsorizează pe Cristiano Ronaldo



Nike

Castrol

Armani

KFC

Tag Heuer

Emirates

Herbalife

Soccerade

Pokerstars

Linic

Konami (Pro Evolution Soccer )

Toyota

Samsung

Banco Espirito Santo

Mobily

Facial Fitness Pro

Active



Câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid şi al titlului de campion european cu Portugalia, Cristiano Ronaldo este considerat favorit în cursa pentru "Balonul de Aur", trofeu pe care l-a mai câştigat de trei ori.