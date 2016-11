CSM Bucureşti, a fost învinsă de campioana Ungariei, Gyor ETO, în Liga Campionilor

Deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucureşti, a fost învinsă de campioana Ungariei, Gyor ETO, cu scorul de 25-33 (13-11), în cea de-a patra partidă din grupa C a competiţiei, acesta fiind al treilea eşec consecutiv pentru formaţia antrenată de Jakob Vestergaard.



Marcatoarele echipei CSM Bucureşti au fost: Niombla 7 goluri, Mehmedovic 6, Martin 3, Gullden 2, Ayglon 2, Brădeanu 2, Torstensson 2, Lobach 1, iar pentru Gyor, care este antrenată de selecţionerul României, Martin Ambros, s-au remarcat Mork 11 şi Borch 5 reuşite.



CSM Bucureşti a ratat trei aruncări de la 7 metri.



Din lotul campioanei Ungariei a absentat pivotul titular, Heidi Loke, ea anunţând clubul chiar vineri că este înscărcinată, astfel că a întrerupt contractul cu Gyor în acest sezon.



În urma înfrângerii, CSM rămâne tot cu 2 puncte, acumulate din singura victorie de până acum, 24-21 (12-10) cu Rostov Don. Celelalte două rezultate din grupa C au fost 21-24 (10-9) cu FC Midtjylland (FCM) şi 24-27 (13-9), tot cu Gyor.



Cealaltă partidă din etapa a IV-a a grupei C, între FC Midtjylland (2 puncte) şi Rostov Don (2), va avea loc duminică.



Cu 8 puncte acumulate deja în patru partide, Gyor este deja calificată în faza grupelor principale.



Următoarele partide ale grupei C sunt programate astfel: Rostov – CSM Bucureşti (11 noiembrie), FC Midtjylland – Gyor (12 noiembrie), Gyor – Rostov (19 noiembrie) şi CSM Bucureşti - FC Midtjylland (20 noiembrie).



Primele trei clasate în fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale, în care se va juca pentru sferturile de finală, iar ulterior pentru Turneul Final Four, de la Budapesta.



Anul trecut, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor, fiind condusă atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior naţionala Ungariei.