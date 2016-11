Rezultatele de joi în grupele Europa League; United, învinsă la Istanbul

04.11.2016 12:07

Etapa a 4-a a grupelor Europa League a adus meciuri importante pentru Astra şi Steaua, dar şi pentru ceilalţi 7 români (6 jucători, plus antrenorul român Mircea Lucescu şi basarabeanul Alexandru Spiridon) angrenaţi cu echipele lor în cea de-a doua competiţie fotbalistică a continentului. Ar fi fost 8, dacă Florin Gardoş ar fi fost apt de joc la prima echipă a lui Southampton, după accidentarea care l-a ţinut multă vreme departe de gazon.



Pentru prima dată după accidentarea suferită la meciul României din Kazahstan, Alexandru Chipciu a fost titular la Anderlecht împotriva lui Mainz. Mijlocaşul de 27 de ani a pasat decisiv la ambele goluri marcate de Nicuşor Stanciu în duelul câştigat cu 6-1 împotriva trupei germane. Pentru internaţionalul de 23 de ani, acestea au fost primele reuşite în tricoul belgienilor.



Un alt român titular joi seară a fost Ciprian Tătăruşanu, care a închis poarta Fiorentinei în partida cu Slovan Liberec, de pe teren propriu. Toscanii s-au impus cu 3-0. La italieni joacă şi Ianis Hagi, dar mijlocaşul ofensiv în vârstă de 18 ani nu a fost trecut pe lista UEFA.



Astra a reuşit doar o remiză în partida de pe teren propriu, cu Viktoria Plzen, scor 1-1, însă şansele la calificarea în 16-imile de finală ale Europa League rămân intacte. Totul depinde de partida cu Austria Viena, din deplasare, în etapa următoare. Echipa lui Şumudică are 4 puncte adunate după primele 4 etape.



În acest sezon, Mircea Lucescu este singurul român care antrenează o echipă străină în cupele europene. Zenit St. Petersburg a primit vizita irlandezilor de la Dundalk şi s-a impus cu 2-1. Victoria a adus formaţiei din Rusia calificarea în 16-imile competiţiei, Zenit având 4 victorii din tot atâtea partide jucate în grupa D.



În grupa Stelei, vicecampioana României a primit o mână de ajutor din partea fostului său golgheter. În urmă cu două săptămâni, Raul Rusescu a marcat ambele goluri ale lui Osmanlispor în remiza cu Villarreal (2-2) şi, deşi a fost doar rezervă, a marcat golul victoriei turcilor şi în returul din Spania. Steaua nu a fost însă în stare să câştige în Elveţia şi e ultima în grupa L, cu 3 puncte din 4 meciuri. Roş-albaştrii au nevoie de două victorii în ultimele două meciuri din grupă pentru a mai spera la calificare.



Ovidiu Hoban a fost integralist pentru Hapoel Beer Sheva, în deplasarea cu Sparta Praga. Cehii s-au impus cu 2-0. Ioan Hora a fost rezervă neutilizată pentru Konyaspor, în partida pierdută de turci la Braga.



Rezultatele etapei a 4-a din grupele Europa League

Astana - Olympiacos Pireu 1-1

Anderlecht - Mainz 6-1

APOEL Nicosia - Young Boys Berna 1-0

Astra Giurgiu - Viktoria Plzen 1-1

Austria Viena - AS Roma 2-4

Athletic Bilbao - Genk 5-3

Fenerbahce - Manchester United 2-1

Gabala - St. Etienne 1-2

Maccabi Tel Aviv - Alkmaar 0-0

Sassuolo - Rapid Viena 2-2

Zenit St. Petersburg - Dundalk 2-1

Zorya Luhansk - Feyenoord 1-1

Ajax - Celta Vigo 3-2

Braga - Konyaspor 3-1

Fiorentina - Liberec 3-0

Gent - Şahtior Doneţk 3-5

Nice - Salzburg 0-2

Panathinaikos - Standard Liege 0-3

PAOK Salonic - Qarabag 0-1

Schalke - Krasnodar 2-0

Southampton - Inter Milano 2-1

Sparta Praga - Hapoel Beer Sheva 2-0

Villarreal - Osmanlispor 1-2

FC Zurich - Steaua 0-0