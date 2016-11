Lewis Hamilton a uitat de războiul cu propria echipă

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 04.11.2016 17:20

Lewis Hamilton a uitat de acuzele aduse în urmă cu mai puţin de o lună echipei sale. După abandonul din Malaezia, britanicul a declarat: "Vreau explicaţii! Cineva nu vrea să câştig în acest sezon!". Mai nou, Hamilton se felicită pentru decizia din urmă cu aproape patru ani, atunci când a părăsit-o pe McLaren, cu care a câştigat primul titlu mondial la piloţi din carieră, pentru Mercedes.



Britanicul a mai câştigat două titluri mondiale alături de constructorul german, iar duminica trecută şi-a trecut în palmares a 51-a sa victorie într-un Mare Premiu şi l-a egalat pe fostul mare pilot francez Alain Prost.



"Este ireal faptul că am reuşit să egalez numărul de victorii reuşite de Alain Prost în Formula 1. Nu am impresia că am câştigat 51 de Grand Prix-uri, nu ştiu de ce. Este o realizare incredibilă. Alan s-a impus de 51 ori în F1, ceea ce ce reprezintă o mare performanţă şi când mă gândesc că Michael Schumacher are în palmares 91 de victorii, este halucinant", a declarat Hamilton pentru site-ul F1i.com.



"Weekend după weekend continuu să demonstrez că a fost o alegere bună să vin la această echipă. A fost cea mai bună decizie din viaţa mea şi din cariera mea", e fericit campionul britanic.



Hamilton (31 de ani) are însă şanse mici de a-şi păstra titlul mondial. Se află la 19 puncte în spatele coechipierului Nico Rosberg, cu două curse înainte de finalul sezonului de Formula 1.



Penultima etapă a stagiunii, Marele Premiu al Braziliei de la Sao Paulo, se desfăşoară în weekendul 11-13 noiembrie. Cursa va fi duminică, 13 noiembrie, de la ora 18.00.