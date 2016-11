Astra rămâne în cărţile calificării pentru primăvara europeană

Sursa: gsp.ro Foto: gsp.ro 04.11.2016 10:26

S-a împlinit pofta lui Şumi, care nu voia să piardă aseară, cu Plzen. A ieşit o remiză, 1-1, ce păstrează Astra în cărţile calificării pentru primăvara europeană, întâlnirea decisivă fiind pe 24 noiembrie, cu Austria Viena.



Marius Şumudică este hăituit de roşu şi albastru. Culorile tradiţionale ale rivalei antrenorului campioanei au fost purtate aseară şi de Viktoria Plzen.



După victoria fulminantă din Cehia, care a redimensionat şansele Astrei la primăvara europeană, românii chiar aveau motive să creadă în îndeplinirea unui vis ce-ar reprezenta o premieră pentru club.



Giurgiuvenii au mai executat misiuni imposibile în ultimii ani, un succes cu Plzen nu se înscria în cele din categoria "greu de ucis".



Iar Alexandru Stan (19), apărut în locul absentul Alibec la finalizare, a dat frâu liber sentimentelor. Urcat ca un veritabil vârf, pe zonă centrală, jucătorul de bandă, angajat de Budescu, a stat bine pe picioare, a tras, portarul a blocat, dar a urmărit faza şi a înscris dintre mulţi adversari.



Cehii au acuzat şi un henţ în faza a doua, înainte de şutul final, arbitrii au fost clemenţi cu jucătorul Astrei. Era un 1-0 firesc pentru români, după ce Teixeira (3) îl probase pe Kozacik, iar Geraldo Alves (15) i-a oferit portarului advers şansa să se afirme.



Apărarea Astrei a cedat la prima ocazie mai acătării a cehilor. Krmencik (25) a sărit ca de pe arc de lângă un Geraldo Alves lent şi a înscris din centrarea perfectă a lui Petrzela. La 1-1, jucătorii ambelor echipe au pus matematica la contribuţie.



Cu gândul că orice gol poate fi decisiv, mai ales dacă îl primeşti, s-au studiat peste măsură în zona centrală a terenului, ocaziile mari lipsind din meci.



Hrosovsky (51) a făcut arena aproape pustie să vibreze cu o acţiune frumoasă. A driblat patru jucători şi a tras plasat, doar că Lung junior a simţit pericolul şi a respins în exterior. Petrzela, din unghi, a înălţat un zmeu spre zona superioară a stadionului multicolor.



La fel ca în tur, giurgiuvenii au cedat mingea adversarilor să facă orice-or vrea ei cu ea, elevii lui Şumudică încercând să o înhaţe pentru un contraatac salvator. "Albii" au stat disciplinat pe gazon şi-au tot aşteptat o lovitură letală.



Într-un singur minut, 56, Takayuki, şut la colţul lung, şi Budescu, înşelător direct din corner, au pus presiune pe Kozacik. Cehii au fost aproape să ne stingă lumina, când Krmencik (76) a reluat puternic, iar cu capul, mingea lovind transversala.



Boubacar (85) a aprins o speranţă de final, însă nu l-a putut păcăli pe portar. Iar Oros (88) l-a blocat ca la carte pe Kopic, într-o situaţie ce tindea să taie respiraţia astralilor.



Şi-ar mai fi putut ocazia din prelungiri, când Daniel Niculae nu l-a citit pe Stan la o centrare bună. Pe un final mai aprig decât tot restul meciului, Boubacar (90+4) a respins cu faţa un şut disperat al unui adversar.



Alexandru Stan, 27 de ani, a jucat mai avansat aseară şi a deschis scorul, prima reuşită în cupele europene pentru elevul lui Şumudică. Mijlocaşul giurgiuvenilor mai jucase doar două meciuri în competiţiile continentale, 90 de minute cu FC Copenhaga (0-3) şi 15 minute cu West Ham (1-0). Stan a ajuns la 4 goluri în 88 de partide pentru Astra în toate competiţiile.



Şumudică a avut o intervenţie la Dolce Sport cu un sfert de oră înaintea startului meciului, un amănunt inedit pentru un tehnician în preajma startului unei partide europene. Antrenorul Astrei a vorbit despre situaţia lui Alibec, printre altele: "Denis sper să stea cât mai puţin departe de teren, sper să joace în următoarea etapă, cu Pandurii. A fost o simplă contuzie, dar n-am dorit să risc. Am luat decizia împreună cu doctorul şi cu Denis".



Meciul de aseară de pe Naţional Arena a fost condus de israelianul Alon Yefet, cel ce a arbitrat în 2009 ceea ce dinamoviştii numesc "Minunea de la Liberec", atunci când roş-albii au întors scorul din tur, 0-3, şi-au dus meciul în prelungiri câştigând la penalty-uri. Şi unul dintre asistenţii de atunci, Nissan Davidy, a fost la tuşă la partida Astrei.



"Până la urmă, a fost un meci bun, cu un rezultat OK. Mergem la Viena să continuăm lupta pentru calificare, credem în primăvara europeană. Suntem în cărţi şi avem şanse mari în continuare"

Constantin Budescu, mijlocaş Astra



"Doar pe final se poate spune că am avut ceva emoţii cu cehii, fiindcă au presat mai mult. Cu mai multă atenţie, am fi putut învinge. E greu că nu avem un vârf redutabil. Se poate spune că va fi o finală la Viena"

Silviu Lung junior, portar Astra



"Eu cred că Astra s-a mulţumit cu acest egal. N-a pierdut în două meciuri cu Plzen, s-a mai pus jumătate de milion de euro în contul clubului, totul e în grafic", Basarab Panduru, expert Dolce Sport