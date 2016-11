Radu Gînsari organizează pe 11 decembrie cea de-a II-a ediţie a Concertului în memoria lui Adrian Păunescu

Sursa: jurnal.md Foto: fotbal.md 28.11.2016 21:28

Fotbalistul naţionalei Moldovei şi al clubului Sheriff Tiraspol Radu Gînsari va organiza în data de 11 decembrie, la Chişinău, cea de-a doua ediţie a Concertului Recital de Poezii şi Cântece în memoria lui Adrian Păunescu. Evenimentul va avea loc pe scena Teatrului Ginta Latină din Chişinău.



Printre vedetele care vor concerta într-o atmosferă păunesciană vor fi Paul Arva din România, care va cânta în trio cu Viorel Burlacu şi Vali Boghean, desigur Vali Boghean, Ion Raţă, Karizma, Radu Duminica care a trecut pe la X Factor şi alţi interpreţi renumiţi pentru dragostea de patrie.



Veniturile acumulate de la acest eveniment vor fi virate unei familii vulnerabile din Călăraşi: “Aşa cum şi am zis, concertul este unul de caritate, respectiv în urma colectării banilor din vânzarea biletelor, plus oamenii de bună credinţă care vor mai ajuta cu ce pot, se vor duce la familia Malendra, din oraşul Călăraşi. O familie ajunsă la pragul disperării. Ana Malendra şi Gheorghe Malendra au 2 copii: un băiat de 6 ani – Gheorghe, şi o fată de 5 ani – Valeria-Georgiana. Fetiţa suferă de probleme cardiace, a şi fost operată de 2 ori , odată în Chişinău şi odată în Turcia, ea fiind diagnosticată cu canalul antrioventricular bolnav şi a avut 3 găuri la inimă. Ea are mereu nevoie de ajutor, de medicamente şi de o dietă strictă. Mama nu lucrează, ea fiind nevoită să stea mereu cu fetiţa acasă, căci ea respectiv nu poate frecventa grădiniţa. Tata lucrează la o fabrică de nuci, salariul fiind foarte mizer, ei fiind nevoiţi acum, pe timpul rece de afară, să i-a 3 salarii avans pentru a putea supraveţui iarna cu lemnele procurate din aceste 3 salarii. Pe lângă toate, casa este într-o stare defectuoasă şi are nevoie de reparaţie capitală. Necesităţile lor desigur sunt foarte mari şi sper în urma concertului să putem da o speranţă şi un ajutor acestei familii, să ne stringem mână de la mână, să oferim căldură şi un zâmbet familiei Melandra!, notează Radu Gînsari în descrierea evenimentului.



Radu este recunoscut pentru acţiuni de caritate, dar şi pentru iubirea lui pentru ţară. Acesta deţine şi un blog personal unde adesea îşi exprimă gândurile în poezii care adună zeci de cititori, precum este şi poezia Basarabia, o chitară!



O chitara, ce cantă mereu

De e bine, de e rau,

O chitara ce s-ascunde in uitari,

Tot cu gandu-n departari.



O chitara, tot mai trista,

Caci copiii, n-o mai canta.

O chitara, inca plansa

De-a ei mama care vesnic se framanta.



O chitara, cat un dor,

Caci prea mult speram la viitor.

Ochitara, fara strune,

Din pacate, niciodata, nu s-aude



O chitara, parca e un neam,

Pribeag, uitat de mii de ani.

O chitara, parca un cimitir,

Eroii ii plangem, insa nu stim sa le multumim!



O chitara, spunem c-o iubim,

Desi, nu ne incumetam s-o pretuim.

O chitara, totusi orfana,

N-are tata, n-are mama



Basarabia, o chitara

Cu copii plecati din tara.

Basarabia, o chitara

Doar stramosii o cantara!