Naţionala Spaniei va juca la Cluj în cadrul Campionatului European de baschet masculin

Sursa: digisport.ro Foto: FIBA 22.11.2016 20:25

Adversari de top pentru naţionala masculină de baschet a României la Eurobasket 2017. Tricolorii vor da piept şi cu spaniolii, care sunt campioni en-titre.



Tricolorii şi-au aflat adversarii de la Eurobasket 2017. Din postura de ţară organizatoare, România a fost repartizată în grupa C. La Cluj Napoca vine selecţionata Spaniei, medaliată cu bronz în acest an, la Jocurile Olimpice şi deţinătoare a trei titluri continentale. Mai mult, ibericii sunt deţinătorii trofeului. Invitat la tragerea la sorţi de la Istanbul, Gheorghe Mureşan a ales echipa din urna a doua valorică. Ocupantă a locului 7 la ultima ediţie a Campionatului European, Cehia va fi rivala reprezentativei lui Marcel Ţenter. În grupa C şi-au făcut loc şi Ungaria, Muntenegru şi Croaţia.



"România este foarte fericită să fie parte a acestui uriaş eveniment. Sper să vă văd, pe marea majoritate dintre voi, la Cluj-Napoca", a declarat Horia Păun, preşedintele FR de Baschet.



Meciurile din grupă vor fi găzduite de Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Eurobasket 2017 va avea loc între 31 august şi 17 septembrie.