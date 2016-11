CSM Bucureşti şi-a aflat adversarele din a doua grupă principală a Ligii Campionilor

Deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucureşti, va juca prima partidă din grupa principală 2, pe teren propriu, în 27 ianuarie, cu formaţia norvegiană Larvik.



După încheierea partidelor din grupele preliminare ale Ligii Campionilor, EHF a dat publicităţii programul din cele două grupe principale.



În grupa 1 se vor confrunta Buducnost, care porneşte din postura de lider, cu 8 puncte, FTC Budapesta (5), Metz Handball (4), Astrakhanocika (4), HC Vardar (3) şi Thuringer HC (0). La Buducnost joacă şi internaţionala Cristina Neagu.



De asemenea, în grupa 2 liderul este Gyor (6 puncte), urmată de Team Esbjerg (6), Larvik (4), FC Midtjylland (4), Krim Ljubljana (2) şi CSM Bucureşti (2).



Campioana României şi deţinătoarea Ligii Campionilor, CSM Bucureşti, va juca prima partidă din grupă pe teren propriu, cu Larvik, pe 27 ianuarie. EHF nu a anunţat datele fiecărei etape, dar până la finalul acestora, în 12 martie, CSM va avea următorul program:



Krim – CSM

CSM – Team Esbjerg

Larvik – CSM

CSM – Krim

Team Esbjerg – CSM



CSM Bucureşti s-a calificat în grupa principală 2 după ce a ocupat locul 2 în grupa preliminară C (6 puncte). Rezultatele obţinute în grupa C au fost: 24-21 şi 22-20 cu Rostov Don, 21-24 şi 26-20 cu FC Midtjylland, 24-27 şi 25-33 cu Gyor.



În grupele principale, echipele pornesc cu punctajele acumulate în faza grupelor preliminare în partidele cu adversarele calificate şi ele mai departe. Primele patru clasate în grupele principale se vor califica în faza sferturilor de finală, care se vor juca în dublă manşă eliminatorie, între 7-16 aprilie, pentru ”biletele” din Final Four, programat la Budapesta, în 13-14 mai.



În 2016, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor, fiind condusă atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior naţionala Ungariei.



În 8 mai, CSM s-a impus la Budapesta, în finala Ligii Campionilor, în faţa formaţiei Gyor ETO, după prelungiri şi aruncări de la 7 metri, cu scorul de 29-26 (13-12, 22-22, 25-25), iar echipa din Capitală a readus trofeul în România după 52 de ani.



Liga Campionilor a mai fost cucerită de echipe româneşti în urmă cu peste 50 de ani, atunci când se numea Cupa Campionilor Europeni, Ştiinţa Bucureşti, în 1961 şi Rapid Bucureşti, în 1964. Alte trei echipe au mai ajuns în finala competiţiei – Universitatea Timişoara (1973), Ştiinţa Bacău (1986) şi Oltchim Râmnicu Vâlcea (în 2010).