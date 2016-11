Andy Murray a câştigat Turneul Campionilor de la Londra

Sursa: digisport.ro Foto: ATP 21.11.2016 09:10

Andy Murray a dovedit şi în ultimul meci al sezonului că 2016 a fost anul său. Britanicul a câştigat Turneul Campionilor după o finală controlată cap-coadă cu Novak Djokovic,adjudecată cu scorul de 6-3, 6-4.



Din postura de deţinător al ultimelor patru trofee de la Londra, Djokovic şi-a pierdut serviciul la 3-4 în primul set şi liderul mondial a câştigat cu 6-3. Murray a început apoi cu un break încă din primul game. Britanicul n-a mai cedat conducerea şi, chiar dacă Nole s-a apropiat la 5-4, totul s-a terminat după o oră şi 44 de minute.



"Este o zi foarte specială. Să joc împotriva lui Novak un astfel de meci... Am mai jucat finale de Grand Slam, la Jocurile Olimpice, a fost o rivalitate dură, am pierdut de multe ori şi evident că sunt foarte bucuros că am câştigat azi", a spus Andy Murray, după succesul din finala Turneului Campionilor.



"Azi, atât Andy, cât şi eu am intrat în istorie. A fost o onoare să fiu pe teren contra celui mai bun jucător din lume. Andy este numărul unu mondial. A meritat să câştige, a jucat mai bine. Eu nu am fost capabil să revin în momentele decisive", a spus şi Novak Djokovic.



A fost primul Turneu al Campionilor câştigat de Murray, care nu mai jucase nici măcar finala până în acest an. Totodată, victoria îi garantează britanicului locul întâi ATP la final de an.