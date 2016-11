Nicolae Calancea este anunţat titular în poarta Craiovei în lupta pentru fotoliul de lider al Ligii I din România

Sursa: digisport.ro Foto: digisport.ro 20.11.2016 12:35

Steaua a pierdut surprinzător meciul disputat în deplasare împotriva Concordiei Chiajna, scor 0-1, şi riscă să fie egalată în fruntea clasamentului de CS U Craiova. Oltenii au nevoie de victorie pe teren propriu în faţa Astrei Giurgiu, azi, de la ora 17:30.



La echipa din Craiova este legitimat portarul basarabean Nicolae Calancea, care este anunţat titular în meciul de astăzi.



În cazul în care se va impune în duelul cu actuala campioană, echipa antrenată de Gigi Mulţescu va completa o revenire spectaculoasă. În urmă cu doar două luni, Craiova era la 6 puncte în urma roş-albaştrilor. De atunci, gruparea din Bănie a pierdut o singură dată, chiar împotriva liderului, la capătul unei partide cu un arbitraj controversat.



"Nu mă tem, pentru că noi în meciurile cu echipele din play-off nu am avut probleme. Le-am învins pe toate şi sunt sigur că la meciurile importante ne mobilizăm altfel şi câştigăm", a declarat Adi Popa, la finalul partidei de la Chiajna, atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca CS U Craiova să o egaleze la puncte pe Steaua.



Internaţionalul stelist este contrazis de realitate. Două dintre cele trei înfrângeri suferite de vicecampioană în ultimele opt etape au fost înregistrate în faţa unor echipe aflate pe loc de play-off - CFR Cluj (1-2) şi Gaz Metan Mediaş (0-1). Mai mult decât atât, ambele eşecuri au venit pe teren propriu.



Până la meciul cu CFR Cluj, disputat pe 22 septembrie, echipa lui Laurenţiu Reghecampf nu pierduse vreun meci în Liga 1, iar câştigarea celui de-al patru titlu din ultimii cinci ani părea o formalitate. Ardelenii s-au impus însă cu 2-1 pe Arena Naţională, pentru ca după aproape o lună, pe 16 octombrie, roş-albaştrii să fie din nou învinşi acasă, de revelaţia Gaz Metan (0-1).



Înfrângerea suferită în faţa medieşenilor, urmată de semişecul de la Tg. Mureş, 1-1 cu ASA, o echipă care ar putea să se retragă din campionat, au adus primele dubii legate de supremaţia de necontestat a Stelei. Primul meci pierdut în faţa Chiajnei în istoria duelurilor directe confirmă dificultăţile pe care roş-albaştrii le-au avut recent.



Astfel, în ultimele opt etape, serie începută cu meciul împotriva lui CFR Cluj, Steaua a obţinut doar 13 puncte din 24 posibile - 4 victorii, o remiză şi 3 înfrângeri. O medie departe de pretenţiile unei echipe care are ca obiectiv titlul de campioană.



Comparativ, în aceeaşi perioadă, CS U Craiova a strâns 16 puncte, dar din şapte meciuri (al optulea este cel cu Astra, din această seară) - 5 victorii, o remiză şi o înfrângere. Interesant este faptul că seria foarte bună a oltenilor a început după un pas greşit pe teren propriu împotriva Concordiei Chiajna (1-1). Dacă echipa lui Mulţescu va câştiga azi, va ajunge la 19 puncte în 8 etape şi o va egala în fruntea clasamentului din Liga 1 pe Steaua, anulând astfel deficitul de 6 puncte de acum două luni.



"Pentru noi este important să câştigăm. Ne-am întări poziţia pe podium şi implicit şansele de a rămâne în play-off", a spus Mulţescu. O afirmaţie care lasă de înţeles că oltenii nu se gândesc deocamdată la titlu. Cel puţin, nu la nivel declarativ. Căpitanul Craiovei, Bogdan Vătăjelu, speră ca rezultatele pozitive să continue: "Trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în ultimele meciuri, dar să fim mai pragmatici şi sigur vom obţine victoria".



Meciul CS U Craiova - Astra Giurgiu se va dispura azi, de la ora 17:30.