Andy Murray şi Novak Djokovic se vor lupta pentru titlul de la Turneul Campionilor, în această seară

Sursa: digisport.ro Foto: ATP 20.11.2016 19:17

Astăzi, de la ora 20:00, Andy Murray şi Novak Djokovic se vor lupta pentru titlul de la Turneul Campionilor, dar şi pentru prima poziţie în clasamentul ATP, lucru care nu s-a mai întâlnit până acum - pentru prima dată în istorie, liderul mondial de la finalul anului va fi decis în ultimul meci al sezonului.



De două săptămâni, Murray ocupă prima poziţie a clasamentului, după ce a întrerupt dominaţia lui Djokovic, care a condus ierarhia timp de 122 de săptămâni consecutive. Sârbul, care anterior mai fusese lider mondial de două ori (timp de 53, respectiv 48 de săptămâni), preluase şefia pentru a treia oară pe 7 iulie 2014.



În 2016, Nole a câştigat primele două Grand Slam-uri, la Australian Open şi Roland Garros, ambele după ce l-a învins pe Murray în finală, iar, la US Open, a pierdut, în ultimul act, în faţa lui Stan Wawrinka. În ceea ce îl priveşte pe scoţian, acesta, după finalele pierdute la Melbourne şi Paris, a câştigat pentru a doua oară în carieră la Wimbledon.



Deşi se află pe locul doi acum, Novak Djokovic stă mai bine şi la numărul de titluri de Masters în 2016, 4 faţă de cele 3 ale lui Murray. Sârbul a câştigat la Indian Wells, Miami, Madrid şi Toronto, în timp ce britanicul s-a impus la Roma, Shanghai şi Paris. Muzzard s-a mai remarcat însă şi prin titlul olimpic, al doilea consecutiv, cucerit la Rio, în luna august.



Deşi a avut parte de un final de an mult mai bun decât al lui Djokovic, Murray are şansa a doua în finala din O2 Arena din Londra. După ce ambii jucători şi-au câştigat, cu 3 victorii, grupele din care au făcut parte, au urmat două semifinale total diferite. Dacă Murray a avut nevoie de peste trei ore şi jumătate pentru a-l învinge pe Milos Raonic, 5-7 7-6(5) 7-6(9), Djokovic a trecut la pas, 6-1 6-1, în 66 de minute, de un Nishikori ajuns în ”careul de aşi” datorită victoriei din primul său meci, cel cu Wawrinka.



Fostul lider mondial stă mai bine decât următorul său advers şi la capitolul întâlniri directe. Din cele 34 de meciuri, Djokovic a câştigat 24, iar, în 2016, s-a impus în trei dintre cele patru. În plus, sârbul a câştigat şi unica sa partidă cu Murray care a avut loc la Turneul Campionilor, în 2012, în faza grupelor.



În cazul în care Djokovic va câştiga finala şi va reveni pe primul loc, Murray va deveni jucătorul care a fost lider mondial pentru cea mai scurtă perioadă din ultimii 13 ani. Ultimul tenismen care a stat doar două săptămâni pe prima poziţie a fost Andre Agassi, în 2003 (28 aprilie - 11 mai).



Înainte de episodul 35 din Djokovic vs Murray va avea loc, del a 17:30, finala de dublu, în care se vor afla faţă în faţă perechile Henri Kontinen / John Peers şi Raven Klaasen / Rajeev Ram. În urmă cu un an, la dublu câştigau Rojer şi Tecău, după ce-i învingeau pe Bopanna şi Mergea.