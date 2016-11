Santos, Coleman, Zidane, Ranieri şi Guardiola, nominalizaţi de FIFA pentru antrenorul anului 2016

Doi dintre antrenorii ale căror echipe naţionale au impresionat la Euro 2016, Fernando Santos(Portugalia) şi Chris Coleman (Ţara Galilor), se află pe lista nominalizărilor FIFA pentru titlul de cel mai bun antrenor al anului.



Câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, Zinedine Zidane, finalist la Euro 2016 cu naţionala Franţei, Didier Deschamps, şi surprinzătorul campion al Angliei cu Leicester City, Claudio Ranieri, se află de asemenea printre tehnicienii nominalizaţi de forul mondial.



Ceilalţi nominalizaţi sunt Pep Guardiola (Bayern Munchen/Manchester City), Jurgen Klopp(Liverpool), Luis Enrique (FC Barcelona), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) şi Diego Simeone(Atletico Madrid).



Fernando Santos a condus naţionala Portugaliei spre primul mare succes din istoria acestei naţionale, titlul european, în timp ce Coleman a fost artizanul calificării Ţării Galilor în semifinalele Euro 2016.



FIFA a decis să facă propria anchetă, The Best Awards, după încheierea parteneriatului cu publicaţia France Footbal pentru Balonul de Aur.



The Best FIFA Football Awards va avea următoarele opt categorii: cel mai bun fotbalist, cea mai bună jucătoare de fotbal, cel mai bun antrenor de fotbal masculin, cel mai bun antrenor de fotbal feminin, trofeul Puskas pentru golul anului, trofeul fair-play, trofeul pentru fani şi echipa anului.



Votul pentru aceste categorii va începe vineri şi va dura până la 22 noiembrie. La 2 decembrie vor fi anunţaţi cei trei finalişti la fiecare dintre categoriile de mai sus.



Laureaţii anului în ancheta FIFA va fi stabilit pe baza votului selecţionerilor şi căpitanilor tuturor echipelor naţionale, în proporţie de 50 la sută, şi pe baza votului online al fanilor şi pe cel al unui grup de 200 de jurnalişti.



Gala The Best FIFA Football Awards va avea loc la 9 ianuarie 2017, la Zurich.