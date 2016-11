Manchester United pregăteşte pentru vara anului viitor un transfer care, cu greu, va fi egalat în viitor

Sursa: digisport.ro Foto: digisport.ro 02.11.2016 13:35

Conform Don Balon, Manchester United pregăteşte pentru vara anului viitor un transfer care, cu greu, va fi egalat în viitor, iar "diavolii" intenţionează să îi plătească Barcelonei 150 de milioane de euro pentru vedeta Luis Suarez.



Însă, preşedintele catalanilor a ţinut să puncteze că fotbalistul este extrem de apreciat pe Camp Nou şi că nu vede o despărţire în viitorul apropiat, mai ales că gruparea catalană vrea să îi prelungească contractul, scandent în 2019.



Josep Maria Bartomeu a ţinut să dezmintă zvonurile care anunţau că Luis Suarez va ajunge la Manchester United în cursul verii viitoare.



"Am citit şi am ascultat aceste zvonuri, dar, desigur, interesul nostru este să-l ţinem la Barcelona, pentru că Luis se simte fericit aici. Pentru mine, el este, probabil, cel mai bun atacant din Europa şi dorim ca el să rămână la noi.



Chiar acum, încercăm să-i extindem contractul cu Barcelona. Cred că va semna. El este încă tânăr, are viziune şi o mulţime de ambiţie. El este fericit la Barcelona şi împreună cu Lionel Messi şi Neymar, formăm o echipă, într-adevăr, foarte periculoasă", a specificat Bartomeu pentru Sky Sports.